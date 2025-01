Rynek pracy w IT - już 44 oferty na jedno miejsce pracy

Czas na pierwsze podsumowanie z rynku pracy w branży IT. Pierwszy raport w tym temacie udostępnił nam portal z ogłoszeniami o pracę No Fluff Jobs. Jego wyniki z uogólnionym podsumowaniem - Rynek pracodawcy w IT wciąż ma się bardzo dobrze, liczba aplikacji na jedną ofertę wzrosła nawet o 37 proc, nie brzmi zbyt optymistycznie, ale zajrzyjmy do środka.

Nowe oferty pracy w branży IT

Jeśli chodzi o procesy rekrutacyjne w branży IT w porównaniu z 2023 rokiem, w roku ubiegłym w niemal każdym miesiącu, pojawiało się średnio o około 3% mniej nowych ofert pracy.

Na szczęście ostatni kwartał przyniósł odbicie i to z nawiązką, kiedy to nowych ofert pracy było więcej o około 22% niż w 2023 roku.

Porównując całościowo rok do roku, największy spadek liczby nowych ofert pracy dotknął kategorię Game Dev, a największe wzrosty były po stronie Security.

Liczba ofert na jedno miejsce pracy w branży IT

Mniej optymistycznie wygląda to w statystykach liczby ofert na jedno miejsce pracy. Średnio liczba ta wzrosła wprawdzie tylko o 10%, ale jak przyjrzymy się poszczególnym kategoriom czy poziomowi doświadczenia, nie jest już tak kolorowo. Największy wzrost mamy w kategorii Frontend, w której to na jedną ofertę pracy odpowiada średnio aż 149 kandydatów.

Uśredniając z kolei poziom doświadczenia, w przypadku midów mówimy o wzroście na poziomie 37%, a wśród seniorów 23%. Co ciekawe, spadek zaliczyli juniorzy, ale nie jest to jednak powód do wiwatowania, bo liczba ofert na jedno miejsce zmniejszyła się ze 105 do... 101.

Zuzanna Wasiak, Deputy of IT Recruitment Services Director, Square One Resources Poland:

Średnia liczba aplikacji wysyłanych na pojedyncze ogłoszenie wzrosła w niemal wszystkich kategoriach. Jako firma rekrutacyjna dostrzegamy to wyraźnie we wszystkich procesach, niezależnie od roli, na którą rekrutujemy. Rynek pracownika przekształca się w rynek pracodawcy, co znacząco ułatwia znalezienie kandydatów, również na bardziej wymagające stanowiska w IT.

Wynagrodzenia w branży IT

Co w wynagrodzeniach? Można powiedzieć, że stabilnie - nie ma już spektakularnych podwyżek rok do roku rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu procent, mówimy raczej o drobnych korektach na plus, przy większym poziomie doświadczenia i tylko przy medianie minimalnych widełek.

Oczywiście, przechodząc od ogółu do szczegółu wygląda to nieco inaczej. Odczuwalne podwyżki pojawiły się w takich kategoriach jak Security, AI, Agile/Scrum Master, Game Dev i Support - na kontraktach B2B czy Security, Agile/Scrum Master, Testing, Game Dev i UX/UI/Design - przy umowach o pracę.

Jakie technologie warto było znać, by liczyć na wyższe wynagrodzenie?

Przyglądając się tylko medianie maksymalnych widełek, w przypadku umów B2B wzrost odnotowała tylko technologia Java, ale przy umowach o pracę były to wszystkie z najpopularniejszych technologii z wyjątkiem Kubernetes (spadek) JavaScript (bez zmian).

Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs:

Jeszcze kilka lat każdemu, kto chciał spróbować swoich sił w IT, radziliśmy naukę programowania. Dwa lata kryzysu w sektorze tech zweryfikowały ten stan i teraz pewniejszym rozwiązaniem wydają się specjalizacje niezwiązane z programowaniem, a na przykład analityką danych, cyberbezpieczeństwem, AI czy uczeniem maszynowym. Wzrost zarobków, choć kwoty wciąż pozostają atrakcyjne w porównaniu do wielu innych branż, wyhamował, czego nie można powiedzieć o konkurencji na rynku.

Tryb pracy w ofertach w branży IT

Na koniec zostawiłem ciekawie wyglądające porównanie z latami ubiegłymi, jeśli chodzi o tryb proponowanej pracy w ogłoszeniach. Jeszcze w 2022 roku, praca zdalna pojawiała się w prawie 70% ofert, w ubiegłym roku już w mniej niż połowie. Niemniej, jak widać spadek ten równoważony jest wzrostem pracy hybrydowej.

Źródło: No Fluff Jobs.