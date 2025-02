W jakich serwisach firmy znajdują najlepszych specjalistów IT? Raport za 2024 rok

Dedykowane portale z ogłoszeniami o pracę, zakładki kariery, a może LinkedIn? Odpowiedzi na to, które z tych pozycji jest najskuteczniejsze w poszukiwaniu kandydatów do pracy, dostarcza nam raport źródeł aplikacji z 2024 roku.

Firma TRAFFIT, specjalizująca się we wsparciu firm w ich procesach rekrutacyjnych, udostępniła raport za 2024 rok, który to obrazuje z jednej strony najpopularniejsze serwisy, w których firmy szukały pracowników w ubiegłym roku, a z drugiej najskuteczniejsze serwisy, a więc takie, na których to opublikowane oferty pracy, wygenerowały najwięcej finalnych zatrudnień.

To prawdopodobnie największy tego typu raport na polskim rynku, sporządzony na bazie aż 4 mln aplikacji złożonych na 59 tys. stanowisk w ubiegłym roku. Co istotne w tych liczbach to fakt, iż w przypadku gdy dany kandydat brał udział w kilku rekrutacjach, w raporcie tym, każde źródło jego aplikacji uwzględniane było z osobna.

Największe i najskuteczniejsze źródła aplikacji w 2024 roku

Zaczniemy od wszystkich aplikacji, złożonych w odpowiedzi na oferty pracy z wszystkich branż i kategorii zatrudnienia, później przejdziemy od razu do interesującej nas i tytułowej branży IT.

Tak więc najczęstszym źródłem aplikacji w ubiegłym roku był serwis LinkedIn, który odpowiadał za 22% wszystkich złożonych w 2024 roku. Na drugim miejscu znalazł się dedykowany serwis z ofertami pracy — Pracuj.pl, a podium zamknęła własna baza kandydatów.

Jak wiemy, nie liczy się ilość, a jednak jakość i w tej kategorii, a więc najskuteczniejszym źródłem złożonych aplikacji okazała się własna baza kandydatów, która wygenerowała aż 28% finalnych zatrudnień. Dalej mamy OLX i Pracuj.pl.

Jeśli jednak wyszczególnić z tych źródeł same serwisy z ofertami pracy, najskuteczniejszy okazał się OLX, na drugim Pracuj.pl, a podium zamyka rocketjobs.pl.

W dalszej części raportu wyszczególnione zostały w obu kryteriach następujące kategorie:

Administracja i obsługa biura,

Budownictwo i nieruchomości,

Edukacja i szkolenia,

Finanse i księgowość,

HR i rekrutacja,

Inżynieria i produkcja,

Logistyka i transport,

Marketing i reklama,

Nauka i badania,

Prawo i doradztwo,

Sprzedaż i handel,

Turystyka i gastronomia,

Zdrowie i opieka,

IT.

My od razu przejdziemy do ostatniej obiecanej pozycji, a więc branży IT.

Największe i najskuteczniejsze źródła aplikacji w branży IT w 2024 roku

W minionym roku najwięcej aplikacji spłynęło z rekrutacji przeprowadzonych w serwisie LinkedIn, Pracuj.pl i Just Join IT, które to odpowiadają za aż 64,7% wszystkich aplikacji.

Na uwagę tu zasługuje jednak czwarta pozycja, czyli zakładki kariery na stronach firm, które okazuje się, że są bardzo popularne wśród kandydatów szukających zatrudnienia. Tak więc firmy powinny szczególnie dbać o tę część - w zasadzie darmową, w swoich procesach rekrutacyjnych.

Na dalszych miejscach znalazł się dedykowany portal z ogłoszeniami o pracę w branży IT — No Fluff Jobs, własne bazy kandydatów, Indeed, theprotocol.it, wtyczka sourcingowa LinkedIn i rocketkobs.pl.

Jeśli zaś chodzi o najefektywniejsze źródła, które odpowiadają za największy odsetek finalnych zatrudnień - 46%, TOP3 przedstawia się następująco: wygrał LinkedIn, druga była własna baza kandydatów, a trzecie... właśnie wspomniane wcześniej zakładki kariery na stronach firmowych.

Podobnie jak w ogólnym rankingu, wyszczególnijmy jeszcze na koniec TOP3 samych serwisów z ofertami pracy. Tu na pierwszym miejscu jest Just Join IT, drugi Pracuj.pl, a podium zamyka No Fluff Jobs.

W podziale na specjalizacje, wspomniane i jak się okazuje, istotne zakładki kariery wygrały w ERP, a trzecie miejsce zajęły jeśli chodzi o DevOps, Ruby, Security, UX/UI i Support.

Źródło: TRAFFIT.

Stock Image from Depositphotos.