Wiecie, ile zarabiają teraz specjaliści IT? Mówią, że za mało

Mamy już wyniki drugiego rocznego raportu za 2024, z zarobków w branży IT - „Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2024/2025”. Tym razem autorstwa Just Join IT (portale justjoin.it, rocketjobs.pl i hellohr.pl) i w nieco innej formie, bo poznajemy nie tylko wynagrodzenia z ofert pracy, ale i rzeczywiste oraz oczekiwane zarobki specjalistów IT.

Zacznijmy jednak od początku. Raport został sporządzony na sporej bazie ponad 100 000 ofert pracy, opublikowanych na justjoin.it w dniach 1 stycznia – 31 grudnia 2024 r., do tego wzbogacony badaniem przeprowadzonym wśród zatrudnionych już specjalistów IT.

Jeśli chodzi o liczbę ofert pracy w branży IT, opublikowanych w 2024 roku, mimo spadku o 9% w porównaniu z 2023 rokiem, mówimy raczej o stabilizacji, bo porównując z kolei rok 2023 i 2022, spadek był na poziomie dużo wyższym, bo aż o 26%.

Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT:

Nie zmienił się zbytnio też podział nowych ofert pracy w rozbiciu na doświadczenie. Na najmniejszą liczbę ofert mogły narzekać osoby zaczynające karierę w branży, czyli juniorzy - zaledwie 4,79% (5,38% w 2023 roku) ogólnej liczby ogłoszeń. Natomiast oferty dla midów i seniorów odpowiadały za odpowiednio 43,73% i 51,48% (49,43% w 2023 roku). Największe zapotrzebowanie w branży IT w minionym roku, było na specjalistów IT ze znajomością JavaScript Java Data (analityka danych), Big Data oraz data science.

Co z formą zatrudnienia? Tu również mamy podział głównie na kontrakty B2B - 46,99% i umowy o pracę - 45,78%.

Paulina Świątkiewicz, HR Business Partner portali z ofertami pracy justjoin.it & rocketjobs.pl:

Czy „dobre czasy” w branży IT mamy już za sobą? Absolutnie nie! Dane przedstawione w raporcie nastrajają pozytywnie. Choć widzimy spadki w liczbie ofert, to są one mniej dotkliwe niż w poprzednich latach. A to daje nadzieję na stabilizację i odbicie w nadchodzących miesiącach. Co więcej, raport pokazuje, że kompetencje techniczne, takie jak JavaScript, Java czy AI i umiejętności adaptacji do elastycznych modeli pracy, stają się kluczowe dla osiągnięcia sukcesów. Boom na AI może utrzymać się przez kolejne lata, co oznacza większe szanse dla ekspertów w tej dziedzinie, ale z drugiej strony trudniejsze warunki dla juniorów i osób bez doświadczenia. Reklama

Przechodząc już natomiast do najciekawszych danych, a więc do zarobków - jeśli chodzi o mediany wynagrodzeń z ofert pracy w 2024 roku, te zmieniły się w porównaniu z 2023 roku, w zależności od doświadczenia:

przy umowach o pracę dla juniorów, wzrosły o 4% - z 7,5 tys. zł do 7,8 tys. zł, dla midów o 1,72% - z 14,5 tys. zł do 14,7 tys. zł, a dla seniorów obniżyły się o 2,86% - z 21 tys. zł do 20,4 tys. zł,

przy kontraktach B2B dla juniorów, wzrosły od 7,35% - z 8,5 tys. zł do 9,1 tys. zł, dla midów o 5,88% - z 17 tys. zł do 18 tys. zł, a dla seniorów obniżyły się o 0,21% - z 24,4 tys. zł do 24,3 tys. zł.

Jak to się przedstawia w kontekście realnych i oczekiwanych zarobków w zeszłym roku? Okazuje się, iż w przypadku każdego poziomu doświadczenia specjalistów IT, rzeczywiste wynagrodzenia były o około 20% niższe od deklarowanych oczekiwań.

Nawet w przypadku juniorów, których to realne wynagrodzenia były o 5% wyższe od tych, które publikowano w ofertach pracy - 7,8 tys. vs 8 tys., ich oczekiwania finansowe oscylują raczej wokół 10 tys. zł miesięcznie.

Co ciekawe jeszcze, w przypadku umów o pracę dla midów i seniorów, jak i kontraktów B2B tylko dla midów - z ofert wynikało, iż proponowane w nich wynagrodzenia są wyższe niż ich realne zarobki.

Źródło: Just Join IT.

Stock Image from Depositphotos.