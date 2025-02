Szukasz pracy w IT? W tej kategorii jest najwięcej ofert

Portal z ogłoszeniami o pracę z branży IT — No Fluff Jobs, udostępnił nam dzisiaj najnowsze dane ze stycznia 2025 roku, odnoszące się do opublikowanych ofert pracy — zarówno jeśli chodzi o najpopularniejsze kategorie, jak i zarobki.

W przypadku kategorii, w których to pojawiło się najwięcej ofert pracy w minionym miesiącu, wyraźnie przoduje Sprzedaż - 14% wszystkich nowych ofert w styczniu, na dalszych miejscach znalazły się: Programowanie Backend (12%), Finanse i księgowość (6,8%), Programowanie Fullstack (6%), Analiza danych (6%), Obsługa klienta (5%) i Marketing (4,8%).

Z kolei w zarobkach, kolejność jest nieco odmienna, bo przodują tu tradycyjnie kategorie typowo z branży IT

Analiza danych: 22,8-27 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 15-21 tys. zł brutto na umowie o pracę;

Fullstack: 20,1-25,2 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 15-20 tys. zł brutto na umowie o pracę;

Backend: 20,1-25,2 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 15-22 tys. zł brutto na umowie o pracę;

Finanse i księgowość: 10-14,7 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 8-11,5 tys. zł brutto na umowie o pracę;

Sprzedaż: 8,4-14 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 7,5-10 tys. zł brutto na umowie o pracę;

Marketing: 7,5-11 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 7-10 tys. zł brutto na umowie o pracę;

Obsługa klienta: 7-9 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 6-9 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

W opisywanych kategoriach w styczniu 2025 r. zaobserwowano następujące zmiany widełek wynagrodzeń w stosunku do stycznia 2024 r.: Kontrakt B2B Umowa o pracę Kategoria Zmiana MIN Zmiana MAX Zmiana MIN Zmiana MAX Sprzedaž +18.18% +27.27% +15.38% +9.53% Programowanie Backend +0.80% -6.25% +0.67% +4.76% Finanse księgowość 0.00% +13.08% 0.00% +18.42% Programowanie Fullstack 0.00% -0.40% +0.33% -2.44% Analiza danych +2.61% -5.46% -4.46% -5.41% Obsługa klienta +16.67% +12.50% 0.00% +15.38% Marketing +6.71% +10.00% +16.67% +17.65% ZMIANA MIN – procentowy wzrost/spadek wysokości dolnych widełek w porównaniu ze styczniem 2024 ZMIANA MAX – procentowy wzrost/spadek wysokości górnych widełek w porównaniu ze styczniem 2024 W przypadku umów B2B – kwoty w złotych netto W przypadku umów o pracę – kwoty w złotych brutto

Jeśli chodzi o formę zatrudnienia proponowaną w ofertach pracy, najczęściej pojawiała się praca stacjonarna - 47%, dalej zdalna - 29,5% i hybrydowa - 23,7%. Wśród najpopularniejszych lokalizacji zatrudnienia z kolei, wymieniano Warszawę - 28,4%, drugą pozycję zajął Kraków (14,9%), a kolejne Trójmiasto (10,4%), Wrocław (8,6%), Katowice (5,6%) i Poznań (5,5%).

Jaka konkurencja? Tu mamy tylko pojedynczą liczbę, aczkolwiek sugestywną i wskazującą na duże zainteresowanie kandydatów — w porównaniu do grudnia 2024 r., w styczniu 2025 roku liczba osób aplikujących na oferty pracy wzrosła aż o 60%.

Źródło: No Fluff Jobs.

