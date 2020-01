Szczerze powiedziawszy, dziwię się, że do tej pory nikt jeszcze na to nie wpadł. Wielokrotnie na Antyweb poruszałem temat wiarygodności TVP jako takiej czy ich programów informacyjnych, a w szczególności postrzegania jej w oczach rodaków od czasów przejęcia władzy przez partię rządzącą. Dla zobrazowania tego przytoczę tu dwa zrzuty z dwóch różnych badań, opisanych w podlinkowanych wcześniej wpisach.

Za każdym razem gros Waszych komentarzy utwierdzało mnie w przekonaniu, że również uważacie, iż media publiczne stały się niczym innym jak tubą propagandową PiS. Oczywiście zdarzały się też komentarze, które sugerowały, że media publiczne były taką tubą już wcześniej, pod rządami innych partii, z czym akurat pozwolę sobie się nie zgodzić.

Mam już swoje lata i pamiętam czasy Dziennika Telewizyjnego, a później Wiadomości pod rządami różnych partii i jeszcze nigdy media publiczne nie próbowały tak otwarcie i bezczelnie zaciemniać rzeczywistości Polakom, jak to ma miejsce od 2015 roku. Wszystko to odbywa się w taki sposób, że obecnie Wiadomości mogłyby stoczyć wyrównaną walkę z DTV o miano najbardziej stronniczego medium publicznego w historii.

Dostrzegają to też rodacy, co widać na powyższych słupkach, tylko co z tego, jak słupki oglądalności mediów publicznych nie spadają? Nie wierzę, że te miliony Polaków oglądają Wiadomości dla „beki”. Podejrzewam, że ta pozostała część Polaków jest zwyczajnie nieświadoma, chcą być na bieżąco z informacjami z kraju i ze świata, a że od lat dostarczał im je TVP, to tak tkwią przy nich. Ostatnio jak byłem w mieście rodzinnym w odwiedzinach, byłem u znajomych mamy, gdzie w telewizji odpalona była stacja TVP Info, poprosiłem o przełączenie na Polsat News z zastrzeżeniem, że poczują różnicę. Uczynili to, nie wiem czy po moim wyjściu nie przełączyli z powrotem, ale takie działania uświadamiające z czasem mogą odnieść skutek.

I taki jest zamysł Tomasza Sekielskiego, uruchamiając swoją akcję społeczną. On sam, o telewizji publicznej wypowiada się w bardziej niewybrednych słowach mówiąc, że można je nazwać publicznymi, jeśli to słowo publiczne będzie się nam kojarzyło z innym publicznym przybytkiem. Wprost nazywa ją nawet TVPiS, która to uprawia aktualnie zwyczajnie czystą propagandę, okłamuje i oszukuje widzów.

Dlatego też swoją akcją chce namówić nas do skłonienia swoich znajomym, rodziny do tego by zwyczajnie wyłączyli TVP. A tych, którzy uważają, że TVP jest dobra do przekonania ich, aby choć przez tydzień czy nawet dwa spróbowali pożyć bez jej włączania, na próbę, bo być może to sprawi, że im się to uda na dłużej.

Na czym akcja Wyłącz TVP, włącz myślenie miałaby dokładnie polegać? Na razie Tomasz Sekielski ogłosił konkurs na logo akcji, które będzie później umieszczane na plakatach rozwieszanych na ulicach polskich miast czy nadrukowywane na koszulkach.

UWAGA, UWAGA!!! Ogłaszam konkurs na logo akcji „Wyłącz TVP, włącz myślenie”. Zostanie ono wykorzystane do produkcji wlepek, naklejek, etykiet, plakatów i być może koszulek. NIE WOLNO wykorzystywać loga TVP!!! Na wasze projekty graficzne czekam do niedzieli 02.02.2020, do godziny 15:00! Najlepiej przysyłajcie je jako wiadomość prywatną na fanpage SEKIELSKI. Trzy zwycięskie prace nagrodzone zostaną trylogią SEJF mojego autorstwa. Właśnie ukazało się nowe jednotomowe wydanie tej serii. Oczywiście każda z książek będzie z imienną dedykacją. Liczę na waszą kreatywność. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury w składzie Anna i Tomasz Sekielscy. Zdecydują nasze subiektywne odczucia.

Osobiście najbardziej podoba mi się powyższa praca, patrząc po pozostałych myślę, że właśnie ta wygra.

Czy taka akcja ma sens? Przyniesie oczekiwany skutek i słupki oglądalności TVP zaczną spadać na łeb, na szyję. Nie wiem, ale wiem, że Tomasz Sekielski już udowodnił, że bez dużego wsparcia medialnego, tylko z pomocą internautów jest w stanie dokonać rzeczy dużych i ważnych. Co więcej, nie poprzestaje na tym i już nagrywa kolejny odcinek Tylko nie mów nikomu czy film o SKOK-ach. Przeprowadzenie więc takiej akcji, nadanie jej zasięgu i widoczności w całym kraju nie powinno mu sprawić większego kłopotu.

Innej drogi nie ma, nawet droga sądowa nie wchodzi w grę, jeden obywatel już próbował pozwać TVP, teraz sam się boryka z pozwami.