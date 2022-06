Zanim wydasz kilkaset złotych na uchwyt do iPhone'a zmieniający go w kamerkę do komputera, wydrukuj go

Do oficjalnej premiery nowego oprogramowania Apple jeszcze kilka miesięcy. Na nowe akcesoria pozwalające zamontować iPhone'a jako kamerkę internetową do komputera też jeszcze zaczekamy. Ale już teraz możemy je... wydrukować.

Mimo że ostatnia prezentacja Apple na WWDC przyniosła nam cały zestaw solidnych nowości, nie zabrakło też elementów które budzą... no cóż, dość mieszane uczucia. Wśród nich bez wątpienia znalazł się nowy pomysł firmy na to, by iPhone'a zamienić w kamerkę do komputera. Jak? Korzystając ze specjalnego uchwytu i specjalnie zaprojektowanego trybu Continuity Camera. I choć wygląda to ko(s)micznie, wbrew pozorom dla wielu użytkowników może okazać się naprawdę przydatne. Tym bardziej, że poza kwestią montażu - cała reszta wydaje się mieć sporo sensu i przydatnego zastosowania w świecie niekończących się wideokonferencji.

Problem polega jednak na tym, że nowa opcja w oprogramowaniu już jest na wyciągnięcie ręki (wersje beta), zaś uchwyty trafią do sklepów dopiero za kilka miesięcy - prawdopodobnie w okolicach oficjalnego premiery nowego macOS oraz iOS. Wiadomo też, że nie będą tanie — w końcu wyprodukuje je Belkin, a ich akcesoria zawsze są kosztowne. Dlatego wszyscy zainteresowani teamtem korzystający już z odpowiednich wersji oprogramowania mający dostęp do drukarki 3D, mogą wydrukować sobie taki uchwyt samodzielnie - i przyczepić je już do komputerów Macbook Pro oraz iMac Pro. Po środku można zamontować MagSafe, za pośrednictwem którego użytkownicy "przykleją" smartfon do akcesorium.

Wszystkie pliki z modelami 3D dostępne są do pobrania za darmo - a na GitHubie znaleźć można także wersje, które możecie modyfikować do swoich potrzeb. Jeżeli więc czujecie się na siłach, to śmiało możecie pobawić się w zmiany i dostosowanie do innych komputerów.

Mała rzecz, a cieszy. I choć uważam że Apple, które przez tyle lat uczyło ludzi że elektronika może być funkcjonalna i wyglądać schludnie/minimalistycznie ten uchwyt wizualnie nie przystoi, to rozumiem że dla wielu okaże się praktycznym rozwiązaniem z którego chętnie skorzystają. Sam jednak zostanę przy kamerce z 14-calowego Macbooka która okazała się sporym krokiem naprzód z porównaniem do poprzednich modeli komputera.