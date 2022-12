Ci z Was, którzy śledzą moje wpisy wiedzą już, że od mniej więcej pół roku stałem się ambasadorem ofert na kartę. To większy wybór, wygoda i wolność przy zmianie ofert, no ale przede wszystkim oszczędność. Dziś postanowiłem Wam to pokazać zestawieniem cen na abonament u każdego operatora z ceną oferty na kartę w podobnej zawartości.

Zacznę jednak od jednego z panujących jeszcze nie wiedzieć dlaczego mitów - wybieram abonament, by dostać taniej telefon. Udowodniłem Wam to już niejednokrotnie, nie jest to prawdą - niemal zawsze taniej kupicie smartfona taniej w sklepie, nawet w sieciowych elektromarketach. Operatorzy przeważnie (z wyjątkiem nielicznych promocji) dorzucają swoją marżę, jak nie w ratach to wyższych kwotach abonamentów.

Ostatnio pokazałem, że nawet w tych swoich promocjach przekonują o niewyobrażalnych zniżkach na telefon, a w rzeczywistości sprzedają je drożej niż nawet w firmowym sklepie producenta.

Zajmijmy się więc teraz cenami samych usług. Pod uwagę bierzemy u każdego abonament i ofertę na kartę z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz podobnym limitem transferu danych, dostępnym w jak najbardziej zbliżonych do siebie kosztach miesięcznych.

Abonament vs oferta na kartę w Orange



Porównywalne w zawartości oferty w Orange, to abonament Plan S za 55 zł miesięcznie i pakiet w ofercie na kartę za 31 zł.

Abonament vs oferta na kartę - Orange Abonament Na kartę nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak nielimitowane wiadomości SMS tak tak nielimitowane wiadomości MMS tak tak transfer danych 30 GB 45 GB opłata miesięczna 55,00 zł 31,00 zł Różnica 24,00 zł

Podstawowe usługi komórkowe te same, transfer danych w ofercie na kartę większy, i do tego z bonusami co miesiąc za doładowanie i kumulowanie niewykorzystanego transferu. Różnica w cenie 24,00 zł, nawet jakbyście chcieli do tego dokupić Cyber Ochronę, to w ofercie na kartę zapłacicie za to 9,99 zł miesięcznie (+ na 2 numery gratis). Dostęp do 5G to 5 zł miesięcznie - nadal oferta na kartę wygrywa.

Abonament vs oferta na kartę w Play



W przypadku operatora Play, mamy abonament S+ za 40 zł miesięcznie (tylko online, w salonie 50 zł) i tylko 15 GB transferu danych. W ofercie na kartę za 35 zł, transfer danych to aż 40 GB w miesiącu (aktywacja w aplikacji Play24).

Abonament vs oferta na kartę - Play Abonament Na kartę nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak nielimitowane wiadomości SMS tak tak nielimitowane wiadomości MMS tak tak transfer danych 15 GB 40 GB opłata miesięczna 40,00 zł 35,00 zł Różnica 5,00 zł

Tu nie ma co doliczać w ofercie na kartę. Abonament i oferta na kartę w pozostałych usługach to 1:1 to samo.

Abonament vs oferta na kartę w Plus



W Plusie jest podobna różnica w cenie 5 zł na korzyść oferty na kartę, ale mamy tu też prawie aż osiem razy większy limit transferu danych.

Abonament vs oferta na kartę - Plus Abonament Na kartę nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak nielimitowane wiadomości SMS tak tak nielimitowane wiadomości MMS tak tak transfer danych 4 GB 30 GB opłata miesięczna 35,00 zł 30,00 zł Różnica 5,00 zł

Różnica w cenie na korzyść abonamentu robi się w sytuacji, gdy chcemy skorzystać z 5G. W ofercie na kartę miesięczny koszt rośnie wówczas do 40 zł, ale też i transfer danych. 4 GB w abonamencie na 5G vs 35 GB na 5G w ofercie na kartę to kolosalna różnica.

Abonament vs oferta na kartę w T-Mobile



Został nam jeszcze czwarty operator - T-Mobile. Podobna sytuacja jak w Orange, tylko nieco mniejsza różnica 20 zł w cenie abonamentu i oferty na kartę. Do tego w abonamencie 20 GB transferu danych, a w ofercie na kartę 30 GB.

Abonament vs oferta na kartę - T-Mobile Abonament Na kartę nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak nielimitowane wiadomości SMS tak tak nielimitowane wiadomości MMS tak tak transfer danych 20 GB 30 GB opłata miesięczna 50,00 zł 30,00 zł Różnica 20,00 zł

Rozrywka uwolniona w abonamencie dostępna jest przez trzy miesiące za darmo, ale w ofercie na kartę mamy usługę Supernet Video (DVD) wliczoną w cenę w każdym miesiącu. Można by tu jeszcze doliczyć jakość HD i dostęp do 5G za dodatkowe 9 zł, ale nadal i tak oferta na kartę wychodzi korzystniej.

Co ważne, jak zauważyliście zapewne porównywałem abonamenty niemal u każdego operatora najtańsze z możliwych. Przy droższych płacicie dużo więcej za tak naprawdę tylko większy limit transferu danych, co w przypadku smartfona wydaje się niepotrzebne - w ofercie na kartę w cenie 30 zł miesięcznie dostaniecie minimum 30 GB (1 GB za 1 zł), co myślę, że powinno wystarczyć większości użytkownikom w miesiącu.

Stock Image from Depositphotos.