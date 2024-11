One UI 7, czyli nowy system dla smartfonów Samsunga bazujący na Androidzie 15 miał początkowo pojawić się na Galaxy S24 już kilka miesięcy temu. Premierę wersji beta jednak wielokrotnie przekładano. Według ostatnich informacji beta miała pojawić się jeszcze przed końcem listopada, ale wygląda na to, że obsuwa potrwa przynajmniej do początku grudnia. Niestety oznacza to, że finalna wersja systemu będzie dostępna dopiero po premierze Galaxy S25, który dostanie One UI 7 jako pierwszy.

Samsung nie wyrabia z aktualizacjami

Android 15 nie wnosi wielkich zmian, ale samo Google również miało problem z jego implementacją w swoich smartfonach na czas. Finalna wersja systemu pojawiła się już w październiku, ale posiadacze Pixeli dostali ją dopiero w listopadzie. I jak do tej pory żaden inny producent do tego grona nie dołączył. Samsung miał być jednym z pierwszych, ale ciągle czekamy na wersję beta One UI 7, która dla smartfonów z rodziny Galaxy S24 pojawi się zapewne na początku grudnia. 2 tygodnie później beta trafi również do chętnych posiadaczy smartfonów z serii Galaxy S23. Galaxy S22 na wersję beta będzie musiał poczekać do przyszłego roku, a Galaxy S21 pewnie nie dostanie jej wcale.

Biorąc pod uwagę, że Koreańczycy zamierzają testować oprogramowanie w wersji beta przez około 2 miesiące, to finalna wersja systemu pojawi się na Galaxy S24 dopiero w lutym przyszłego roku, a w kolejnych tygodniach trafi na serię Galaxy S23, S22 i S21. W tym czasie na rynku będą już prawdopodobnie dostępne smartfony z rodziny Galaxy S25, które według licznych plotek mają zadebiutować w styczniu 2025. Nic więc dziwnego, że Samsung musi najpierw "dopieścić" One UI 7 na swojego nowego flagowca, a dopiero później będzie mógł zająć się starszymi modelami. Tak zresztą było od zawsze, choć tym razem czas pomiędzy premierą nowego modelu, a aktualizacjami dla starszych smartfonów nie będzie tak długi. O ile oczywiście nie będzie kolejnych opóźnień...

