Black Friday Festival w Samsung Shop. To tu znajdziesz naprawdę dobre promocje

Black Friday to już nie tylko jeden dzień zakupów w niższych cenach. Wiele sklepów i marek organizuje największą w roku wyprzedaż już z początkiem listopada. Trwające kilka, a niekiedy kilkanaście dni promocje przyciągają uwagę wszystkich. Samsung zaprasza w tym roku do rozpoczęcia zakupów Black Friday w aplikacji mobilnej Samsung Shop. W nadchodzący weekend na klientów czeka tam masa atrakcji.

Black Friday w tym roku przypada na 29 listopada. Ostatni piątek tego miesiąca kojarzony jest z najlepszymi wyprzedażami i promocjami na ulubione sprzęty, a wśród nich smartfony, smartwatche, tablety, akcesoria, AGD (duże i małe), czy sprzęt audio i wideo. Każdy chce zaoszczędzić i kupić wymarzone produkty w niższych cenach. Firma Samsung zaprasza swoich klientów na Black Weekend w aplikacji mobilnej Samsung Shop już 8 listopada. W najbliższy weekend (8-11 listopada) znajdziecie tam w ofercie Black Friday najpopularniejsze urządzenia z logo koreańskiego giganta technologicznego!

Black Friday w Samsung Shop. Oferty, których nie możesz przegapić!

Na dzień dobry smartfony. I to te składane. Samsung Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6 dostępne są w ten weekend ze zniżką wynoszącą aż 10 procent dla zalogowanych i na pierwsze zakupy w aplikacji (z wykorzystaniem kodu START)! Tych modeli nie trzeba specjalnie przedstawiać. Galaxy Z Fold6 i Z Flip6 to najnowsze modele z tej serii, które trafiły do sklepów w tegoroczne wakacje. Charakteryzują się przede wszystkim niesamowitymi możliwościami fotograficznymi, dobrymi zawiasami i solidną konstrukcją, która pozwoli bez problemu korzystać ze smartfonów w nieomal każdych warunkach. Oba urządzenia w pełni korzystają z bogatej oferty Galaxy AI – od osobistego tłumacza po inteligentne wyszukiwanie czy zaawansowane możliwości edycji zdjęć.

W ramach Black Weekend w aplikacji czeka na Was również bardzo dobra oferta na smartfon Samsung Galaxy A54 5G, który - z wykorzystaniem kodu APP-BF-A54 – można kupić już za 1299 zł. To aż 1350 zł mniej w porównaniu z najniższą ceną z ostatnich 30 dni1! Co więcej, jeśli dobierzecie coś do koszyka, możecie skorzystać z dodatkowej zniżki 5% (z kodem: START) dla zalogowanych i na pierwsze zakupy w aplikacji za min. 1500 zł2.

Galaxy A54 5G to niemała gradka dla fanów dobrych smartfonów! 6,4-calowy ekran sAMOLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli z odświeżaniem 120 Hz to dopiero początek na liście jego zalet. Urządzenie działa pod kontrolą ośmiordzeniowego procesora o taktowaniu 2,4 GHz, 2 GHz wspieranego m.in. przez 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, czy baterii o pojemności 5000 mAh pozwalającej na wielogodzinną pracę urządzenia. Do tego mamy do dyspozycji aparaty główne 50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix oraz aparat przedni 32 Mpix.

Smartfony, telewizory i monitory w niższych cenach. W Samsung Shop znajdziecie najciekawsze oferty Black Friday

Samsung to nie tylko smartfony. W ramach oferty Black Weekend w aplikacji mobilnej Samsung Shop znajdziecie atrakcyjne oferty również na telewizory i monitory. W ten weekend w aplikacji czekać będzie aż 10-procentowa zniżka na wybrane telewizory o przekątnej 85 cali i większe. By z niej skorzystać, przy składaniu zamówienia wystarczy użyć kodu APP-BF-TV. Co więcej, tę promocję można łączyć ze wspomnianą wcześniej ofertą 5% zniżki dla zalogowanych klientów aplikacji mobilnej, którzy nie robili w niej wcześniej zakupów2.

Aplikacja Samsung Shop ma też coś dla gamerów. Osoby zukające idealnego monitora gamingowego może zainteresować zakrzywiony monitor Samsung Odyssey OLED G8. 34-calowy ekran o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli wyposażony jest w panel OLED z zakrzywieniem 1800R charakteryzujący się m.in. rewolucyjnym czasem reakcji na poziomie 0,03 ms. Monitor, o proporcjach 21:9 to wsparcie dla HDR10+ Gaming, VESA HDR true black 400 oraz FreeSync Premium Pro dla najlepszej jakości gry i obrazu. Do tego wbudowane głośniki z technologią Adaptive Sound pozwalającą uzyskać perfekcyjny dźwięk. W dniach 8-11 listopada monitor ten można kupić w aplikacji za 2999 zł3 z kodem APP-BF-MON.

A dla poszukujących dobrego odkurzacza, w Black Weekend dostępne będą również odkurzacze Samsung Jet na które - przy wykorzystaniu kodu APP-BF-JET - otrzymać można zniżkę w wysokości 200 zł. Tu również dodatkowym benefitem jest 5% z kodem START dla zalogowanych, a na pierwsze zakupy w aplikacji za min. 1500 zł2.

Aplikacja Samsung Shop to super miejsce na robienie zakupów – nie tylko w Black Friday

Szczegóły wszystkich akcji promocyjnych dostępne są w regulaminach w aplikacji mobilnej, jak i na samsung.com/pl/offer/black-friday-shopapp. To również tam znajdziecie informacje, czy dana oferta łączy się z innymi i z jakich dodatkowych zniżek można skorzystać przy zakupach podczas Black Weekend.

Ale zakupy w oficjalnej aplikacji Samsung Shop to w ogóle wiele atrakcyjnych korzyści. Oprócz wygodnego dostępu do oferty koreańskiego producenta, znajdziecie tam m.in. wcześniej już wspomniane 5% zniżki dla zalogowanych użytkowników na pierwsze zakupy za minimum 1500 zł. Wystarczy przy składaniu zamówienia skorzystać z kodu START2.

Robiąc zakupy w aplikacji mobilnej Samsung Shop możecie też liczyć na darmową wysyłkę, a dla wybranych produktów też darmowe zwroty, dostawę z wniesieniem (wybrane produkty), zakupy na raty 20x0%, oraz dodatkowe usługi związane m.in. z instalacją zakupionych produktów. Znajdziecie tu także możliwość wygodnego śledzenia zamówienia, czy ofertę programu lojalnościowego Samsung Rewards, w ramach którego za każde zakupy otrzymujemy punkty, które można wymienić na zniżki na kolejne zakupy4. Apka Samsung Shop dostępna jest na urządzeniach z Androidem oraz iOS.

Szczegóły poszczególnych ofert (w tym daty ważności, produkty objęte promocjami, wykluczenia) dostępne w regulaminach w aplikacji Samsung Shop.