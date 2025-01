Wyciągaj FC 25 z kosza. Ta aktualizacja zmienia wszystko

Połowa cyklu życia FC 25 za nami, a na horyzoncie majaczy już najważniejszy event roku, czyli Team Of The Year. Z tej okazji EA Sports przygotowało aktualizację, która przynosi długo wyczekiwane zmiany w rozgrywce, bazujące na feedbacku użytkowników. Update startuje już dziś, więc jeśli jesteś jednym z tych graczy, którzy zrezygnowali z dotychczas zabugowanego FC 25, to właśnie dziś jest idealna okazja, by powrócić do gry.

Reklama

Redukcja tempa obrońców – sytuacje sam na sam w końcu mają sens

Od premiery FC 25 gracze borykają się z jednym, zasadniczym problemem – obrońcy ze stosunkowo niewielkim tempem i przyspieszeniem bez trudu doganiali tak błyskawicznych zawodników jak Mbappe czy Salah, z automatu odbierając im piłkę tuż przed strzałem na bramkę. W teorii miało to ułatwić początkującym użytkownikom grę w obronie, ale w praktyce doprowadziło do kuriozalnych wręcz sytuacji, które rozjuszyły całą społeczność. Teraz ta bezsensowna mechanika ma się zmienić, a w rezultacie trudniej będzie wolniejszym obrońcom dogonić szybszych napastników.

Lepsze ustawianie się w ataku

EA w końcu wzięło się za udoskonalenie najważniejszych ról napastników, czyli Inside i Advance Forwards – zawodnicy mają lepiej pokazywać się do podania i unikać spalonego w akcjach ofensywnych. Dodatkowo ich koledzy ustawieni na skrzydłach oraz na centralnych pozycjach ofensywnych będą płynniej uczestniczyć w ataku, a AI nie pozwoli już na nieuzasadnione zatrzymywanie się przed polem karnym, tak jak miało to miejsce dotychczas.

Koniec tacklebacków

Jednymi z największych utrapień mechaniki FC 25 są tzw. tackleback, czyli utraty piłki po teoretycznie udanym bloku/odbiorze. Nawet jeśli udało się skutecznie wykonać interwencję obrońcą lub defensywnym pomocnikiem, piłka i tak trafiła pod nogi atakującego przeciwnika, przez co można było odnieść wrażenie, że gra po prostu faworyzuje oponenta, a wszelkie próby zapobiegania utraty bramki są z góry skazane na porażkę.

W nowej aktualizacji obrońcy – szczególnie ci, który korzystają ze stylu Anticipate – będą skuteczniej odbierać piłkę i wyprowadzać ją do przodu, co według twórców ma zredukować poziom frustracji. Zmniejszono także prawdopodobieństwo potknięcia się zawodników defensywnych podczas odbiorów, prowadzącego do utraty futbolówki.

Bramkarze w końcu blokują strzały przy słupku

W ostatniej aktualizacji EA z jakiegoś powodu obniżyło skuteczność bramkarzy podczas interwencji tuż przy słupku – taki strzał niemal zawsze kończył się bramką, a gracze nadużywali tej taktyki, dlatego EA nareszcie naprawiło ten błąd. Bramkarze będą od teraz ustawiać się bliżej słupka, by blokować strzały wyprowadzane pod poprzeczkę.

Reklama

Łatwiejsze bramki z pola karnego

EA zajęło się także strzałami wykonywanymi z pola karnego. Te mają być bardziej efektywne szczególnie w przypadku strzałów o niskim stopniu trudności, czyli wykonywanych bez presji obrońcy, z preferowanej nogi i pod odpowiednim kątem. Wbrew pozorom twórcy nie zredukowali znacznie skuteczności strzałów wewnętrzną częścią stopy w przypadku zawodników ze stylem Finesse Shot i Finesse Shot+. Zamiast tego zwiększono wpływ atrybutów na celność strzałów finezyjnych oddawanych przez zawodników bez tych stylów gry, ulepszając celność i szybkość lotu piłki.

Wypisałem te najważniejsze zmiany, mające największy wpływ na rozgrywkę, ale to nie wszystko. Pełną listę nowości znajdziecie na oficjalnej stronie.