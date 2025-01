Popularna seria kończy 25 lat. Twórcy obiecują darmowe prezenty

4 lutego 2025 roku seria The Sims obchodzi swoje 25-lecie. Przez te ćwierć wieku gra zyskała miliony fanów na całym świecie, oferując im możliwość wcielania się w rolę wszechmocnego kreatora wirtualnych żyć. Od tworzenia rodzin, przez budowanie domów, aż po nietypowe historie o wampirach czy kreatywnych sposobach „usuwania” Simów – seria stała się kultowa. Z okazji jubileuszu, Maxis i Electronic Arts zapowiedziały szereg nowości dla fanów.

Reklama

Twórcy The Sims świętują 25-lecie i rozdają prezenty

Już w dzień urodzin serii gracze otrzymają bezpłatny pakiet nowej zawartości w The Sims 4. Aktualizacja obejmie nowe fryzury, ubrania, buty, tapety, okna, wykończenia drewniane do szafek kuchennych oraz spektakularny plac zabaw w kształcie pirackiego statku dla dzieci Simów. Wszystko to dostępne będzie zarówno w trybie Create-A-Sim, jak i w Build and Buy.

Kolejna ważna zmiana pojawi się w marcu, kiedy to gra otrzyma kompleksową aktualizację oświetlenia. Dzięki niej gracze będą mogli cieszyć się bardziej realistycznymi refleksami i dynamicznym oświetleniem, co znacząco poprawi estetykę domów ich Simów. Maxis zapowiedziało również drobniejsze zmiany, takie jak odświeżenie niektórych wspólnych elementów gry, opartych na nowych obiektach dodanych w poprzednich aktualizacjach.

Interesującą nowością będzie także zmienione menu główne, w którym na pierwszym planie znajdą się zapisane rodziny Simów, co ułatwi szybki dostęp do aktualnie rozgrywanych historii.

W tle tych zmian Maxis nadal pracuje nad tajemniczym „Project Rene”. Ten projekt, który wciąż jest w fazie testów, ma wprowadzić elementy rozgrywki wieloosobowej. Co ciekawe, studio ogłosiło, że The Sims 5 może nigdy nie powstać, a wsparcie dla The Sims 4 będzie kontynuowane.