Wychwycenie reklam będzie jeszcze trudniejsze. Nie daj się nabrać, zmiany niebawem wejdą w życie

Reddit to jedno z największych istniejących forów internetowych na świecie. To właśnie na nim można obecnie znaleźć informacje niemal... na każdy temat. A jeśli nie ma tam odpowiedzi na interesujące nas pytania, to warto pogrzebać nieco głębiej, albo po prostu je zadać. Tamtejsza społeczność jest bardzo skora do pomocy i wielokrotnie już udowodniła, że wie co robi.

Nowy format reklamowy Reddit. Źródło: Reddit

Wiedzą co robią także twórcy platformy, którzy regularnie szukają coraz bardziej efektywnych sposób na formaty reklamowe w obrębie swojej platformy. Najnowszy z nich może okazać się sporym zaskoczeniem dla wielu użytkowników, bo ma on... wyglądać dokładnie tak, jak zwykły wpis każdego użytkownika.

Nowy format reklamowy na Reddit. Twórcy wyjaśniają jak działa

Reklamy typu free-form są inspirowane jednym z naszych popularnych typów postów, megathreadem, znanym i lubianym przez redditorów jako punkt kompleksowej obsługi dyskusji na popularne tematy. Podobnie jak megathread, reklamy free-form zachęcają wielu użytkowników do zebrania się razem, uzyskania potrzebnych informacji i zagłębienia się w dany temat. Wszystko to sprawia, że jest to jeden z najlepszych formatów do wprowadzenia produktu, przedstawienia marki nowym odbiorcom lub udostępnienia sezonowego przewodnika po zakupach.

— czytamy w oficjalnym ogłoszeniu. W praktyce będzie oznaczało to nie mniej, nie więcej, a tyle, że będzie on wyglądał jak typowy wpis, jakich w serwisie jest wiele. Czy to dobrze czy to źle? Trudno oceniać. Z perspektywy twórców serwisu to ogromny krok, który pozwoli zwiększyć zaangażowanie publiczności.

Reklamy free-form zapewniają reklamodawcom elastyczność w tworzeniu ogłoszeń o dowolnej długości, przy użyciu wielu rodzajów mediów, z wyglądem i sposobem działania, który jest natywny dla platformy. Format ten zachęca do łączenia treści, kontekstu i kreatywności marek, jednocześnie zwiększając wydajność i świadomość marki - mówi przedstawiciel Reddita, Jim Squires

Nowy format reklamowy Reddit. Źródło: Reddit

Chwilę potrwa, nim użytkownicy przywykną do zmian

Nie mam jednak najmniejszych wątpliwości, że dla wielu użytkowników ta zmiana okaże się dość problematyczną. Chwilę zajmie przyzwyczajenie się do tego, że pewne rzeczy zaczynają działać inaczej niż dotychczas. Jest też spora grupa odbiorców, którzy prawdopodobnie przez długi czas nie połapią się, że to co czytają to faktycznia reklama. Ale tutaj bez większego zaskoczenia — nie brakuje internautów, którzy po dziś dzień dają się łapać nawet na najbardziej oczywiste formaty reklamowe i scamy. Dlatego edukacja i szukanie odpowiednich oznaczeń jest w tym temacie kluczowa.