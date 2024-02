Agora i 33 inne europejskie firmy pozywają Google. Domagają się blisko 2 miliardów Euro

Medialni giganci z Europy pozywają Google. Chodzi o nadużywanie swojej pozycji rynkowej

Jak informuje serwis Gazeta.pl, aż 34 europejskich wydawców zdecydowało się pozwać Google. Zarzucają jej wykorzystywanie swojej pozycji monopolistycznej na rynku. Analogiczne zarzuty kierowane są przeciwko internetowemu gigantowi od lat, ale gdy francuski organ zajmujący się ochroną rynkowej konkurencji orzekł o nadużywaniu dominującej pozycji na rynku technologii reklamowych (faworyzując własne narzędzia), dodało to firmom wiatru w żagle. Zamiast jednak rozdrabniać się na pojedyncze pozwy — 34 europejskie podmioty zdecydowały się połączyć siły i dochodzić swoich praw w holenderskim sądzie. Połączenie sił ma pomóc uniknąć niespójności i spirali kosztów.

Wielu wydawców poniosło straty w wyniku bezprawnych działań Google. Ważne jest, aby podjąć działania mające na celu nie tylko uzyskanie pełnej rekompensaty za poniesione szkody, ale także w celu zapewnienia, że antykonkurencyjne działania Google nie powtórzą się w przyszłości. Cieszymy się, że 34 duże firmy medialne zdecydowały się wystąpić z roszczeniami. Inni powinni zrobić to samo — mówi Jan Bart van de Hel, partner w Stek, która razem z kancelarią prawną wniosła pozew

Firmy domagają się odszkodowania ze względu na poniesione przez nie straty związane z mniej konkurencyjnym rynku. Twierdzą, że Google nadużywa swoją rynkową pozycję, przez co mają mniejsze przychody z reklam i płaciły mniej za usługi AdTech. Firmy które zdecydowały się pozwać Google to jedni z największych europejskich gigantów medialnych rozsianych w sumie po 17 krajach. Wierzą że wygrana z amerykańskim koncernem pozwoli wzmocnić europejski rynek. Czy to się uda? Cóż, na finał tej sprawy prawdopodobnie przyjdzie nam poczekać kilka dobrych lat.