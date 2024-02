Musk narzeka na Windows 11. Poprawiono go na jego własnym portalu

Użytkownicy Windows 11 mogą być nieco rozczarowani w trakcie instalacji systemu lub jego konfiguracji przy okazji pierwszego uruchomienia nowego komputera. Nie widać tam bowiem opcji przygotowania maszyny do pracy... bez konta Microsoft. I rzeczywiście tak jest, to nie jest niczyje niedopatrzenie, a intencjonalne działanie Microsoftu. Ten chce, by jak najwięcej osób korzystało z kont Microsoft, zamiast tych lokalnych. Motywuje to bezpieczeństwem, szybką synchronizacją, ale przede wszystkim liczą się dla niego profity wizerunkowe oraz potencjalna baza klientów opłacających różnorakie abonamenty, czy kupujących treści płatne dostępne dla systemu (aplikacje, gry, itp.).

Tak samo rozczarowany jest Elon Musk. Tyle, że jednak da się zainstalować Windows 11 lub skonfigurować go bez konta lokalnego. Instrukcja postępowania w takiej materii jest niezwykle prosta.

Jak skonfigurować Windows 11 bez konta Microsoft? (najprościej)

Gdy instalator poprosi Cię o zalogowanie się kontem Microsoft, wpisz byle co lub po prostu "admin" - bylebyś nie używał domen Microsoftu, lub żadnej istniejącej.

Następnie kliknij przycisk "Dalej".

Po zapytaniu o hasło, również wpisz byle co, lub "admin". Później ustalisz docelową nazwę konta oraz hasło

Kliknij przycisk "Zaloguj się".

Jeśli pojawi się strona błędu "Ups, coś poszło nie tak", kliknij przycisk "Dalej".

Utwórz nazwę dla konta lokalnego.

Następnie kliknij przycisk "Dalej".

Utwórz hasło dla konta lokalnego.

Kliknij przycisk "Dalej".

Wypełnij trzy pytania zabezpieczające, aby ułatwić odzyskiwanie konta w przypadku utraty dostępu, o ile chcesz.

Fakt, trochę to karkołomne, bo nie każdy wpadnie na to, by w taki sposób "hackować" instalator. Elonowi podrzucano te możliwości ominięcia instalatora poprzez... Community Notes. Ten wyraził się potem, że te nie działają tak, jak powinny. Otóż nie — działają dokładnie tak, jak wymyślił Musk. Aczkolwiek ten niekoniecznie chciał to przyjąć na klatę.

Oddać jednak Elonowi trzeba jedno: Microsoft powinien dać możliwość użytkownikom wybrać między kontem lokalnym a kontem Microsoft w bardzo czytelny sposób. W tej postaci jest to wręcz wymuszanie na użytkownikach zakładanie kont, których mogą zwyczajnie nie chcieć. Internauci pod postem podzielili się na tych, którzy wtórowali multimiliarderowi i na tych, którzy go krytykowali za "kłamstwo". A prawda jest taka, że wszyscy powinni być zirytowani nieco na Microsoft, który sam doprowadził do tego bałaganu. Są jeszcze inne rozwiązania, jak ominąć dodawanie konta Microsoft i skonfigurować maszynę przy użyciu li tylko konta lokalnego — podrzuciliśmy Wam jedynie to zdecydowanie najprostsze i chyba najbardziej intuicyjne w swoim zamyśle.