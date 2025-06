HP EliteBook Ultra: sztuczna inteligencja w wydaniu biznesowym

Zaprojektowany z myślą o nowoczesnych liderach i profesjonalistach, którzy potrzebują nie tylko wydajnego, ale i stylowego narzędzia pracy, ten komputer nowej generacji AI PC ma ambicję zredefiniować oczekiwania wobec urządzeń tej klasy. Przyjrzyjmy się bliżej jego możliwościom.

HP EliteBook Ultra - specyfikacja techniczna

Sercem testowanego modelu HP EliteBook Ultra jest procesor Intel Core Ultra 7 268V. Jest to jednostka wyposażona w 4 rdzenie P (Performance) i 4 rdzenie E (Efficient), oferująca obsługę 8 wątków jednocześnie z taktowaniem do 5.0 GHz (dla rdzeni P-core) i 3.7 GHz (dla rdzeni E-core) oraz 12 MB pamięci podręcznej L3. Kluczowym elementem jest zintegrowany układ Intel AI Boost o mocy obliczeniowej 48 TOPS (NPU TOPS), dedykowany zadaniom związanym ze sztuczną inteligencją oraz układ graficzny Intel Arc 140V. Całości dopełnia 32 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Pozostałe kluczowe komponenty specyfikacji to:

System operacyjny: Windows 11 Pro rekomendowany dla biznesu;

Wyświetlacz: 14-calowy, OLED o rozdzielczości 3K (2880 x 1800) z niskim poborem mocy i funkcją HP Eye Ease;

Audio: System audio Poly Studio z czterema głośnikami stereo i dwoma mikrofonami z redukcją szumów wspomaganą przez AI;

Kamera: 9 MP IR AI z redukcją szumów i zintegrowanymi podwójnymi mikrofonami cyfrowymi, wspierająca Windows Hello;

Łączność: Intel Wi-Fi 7 BE201 (2x2) oraz Bluetooth 5.4;

Porty: 1x USB Type-A 10Gbps (z funkcją ładowania), 1x gniazdo combo słuchawkowo-mikrofonowe, 3x Thunderbolt 4 z USB Type-C 40Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort 2.1);

Bateria: 64 Wh Li-ion polymer;

Wymiary: 31.37 x 21.72 x 1.21 cm;

Waga: ~1.2 kg;

Kolor: Atmosphere blue.

HP EliteBook Ultra - wygląd zewnętrzny i jakość wykonania

HP EliteBook Ultra od pierwszego kontaktu robi wrażenie urządzenia z najwyższej półki. Ultra smukły profil i elegancki kolor "Atmosphere blue" podkreślają jego biznesowy charakter. Obudowa wykonana jest w 90% z magnezu pochodzącego z recyklingu, co nie tylko świadczy o dbałości o środowisko, ale także zapewnia lekkość i wytrzymałość konstrukcji. Klawisze wykonano w 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Laptop prezentuje się nowocześnie. Minimalistyczny design z charakterystycznym logo HP na pokrywie przypadnie do gustu wielu użytkownikom. Ramki wokół ekranu są cienkie, co maksymalizuje przestrzeń roboczą i potęguje wrażenie immersji podczas korzystania z wyświetlacza OLED.

Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura jest komfortowa w użytkowaniu. Prawdziwą perełką jest jednak haptyczny clickpad. Jest on cichy, gładki i w 100% klikalny na całej swojej powierzchni. Oferuje konfigurowalne, dotykowe informacje zwrotne, co oznacza, że czujemy subtelne wibracje potwierdzające akcję. Możliwość wykorzystania różnych poziomów nacisku do kontrolowania funkcji i gestów dodaje nowy wymiar interakcji z urządzeniem, automatyzując niektóre działania i podnosząc precyzję.

Bezpieczeństwo biometryczne zapewnia zaawansowana kamera 9 MP IR (podczerwień), która współpracuje z funkcją Windows Hello, umożliwiając szybkie i bezpieczne logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy. Kamera ta jest również kluczowym elementem funkcji HP Auto Lock and Awake, która inteligentnie zarządza blokadą i wybudzaniem komputera. Nie zabrakło też fizycznej blokady kamery, która gwarantuje naszą prywatność. Dodatkowym zabezpieczeniem jest też wbudowany w przycisk włączania, czytnik linii papilarnych, który również pozwala na logowanie do komputera przy pomocy funkcji Windows Hello. Jakość spasowania elementów jest nienaganna, a cała konstrukcja sprawia wrażenie solidnej i przygotowanej na trudy mobilnej pracy.

Cały komputer jest przy tym bardzo smukły, ekran odchyla się na 180 stopni, a dzięki matrycy OLED ma idealne kąty widzenia. Jak na tak małą konstrukcję ma też całkiem pokaźny zestaw portów. Cieszę się, że udało się zmieścić tradycyjny port USB typu A, który chowa się za niewielką zaślepką z racji bardzo smukłej obudowy. Na pierwszy rzut oka trudno cokolwiek zarzucić tej konstrukcji.

HP EliteBook Ultra - po co nam to całe AI?

HP EliteBook Ultra został zaprojektowany został jako komputer nowej generacji AI PC, co oznacza, że sztuczna inteligencja jest głęboko zintegrowana z jego funkcjonalnościami. Sercem możliwości AI jest procesor Intel Core Ultra z dedykowanym układem NPU (Neural Processing Unit) Intel AI Boost, który odciąża główny procesor w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Kluczową rolę odgrywa tutaj HP AI Companion. To dedykowany asystent AI, który ma na celu odblokowanie nowych możliwości i usprawnienie codziennej pracy. Potrafi między innymi:

Dostarczać informacje: można zadawać mu pytania, prosić o radę, kreatywne pomysły lub po prostu prowadzić konwersację, wykorzystując do tego zasoby internetowe;

Pracować z plikami: umożliwia interakcję z osobistymi plikami na urządzeniu. Można zbudować własną bibliotekę (do dziesięciu bibliotek, każda do 100 MB, obsługiwane pliki to m.in. PDF, TXT, DOCX), aby analizować, porównywać i podsumowywać dokumenty, a nawet tworzyć szkice raportów czy artykułów;

Optymalizować komputer: zintegrowane narzędzie "Perform" w AI Companion ocenia wydajność komputera, proponuje ulepszenia i dba o aktualizację sterowników systemowych, BIOS-u oraz oprogramowania układowego, działając w tle, by zapewnić jak najlepsze wrażenia z użytkowania;

Edukować o AI: zawiera dedykowany kanał z treściami na temat sztucznej inteligencji, pozwalający być na bieżąco z nowinkami.

Aby korzystać z HP AI Companion, komputer musi być wyposażony w NPU o mocy 40-60 TOPS i co najmniej 16 GB pamięci RAM oraz system Windows 11. Tryb "On device" (na urządzeniu), który przetwarza zapytania lokalnie bez połączenia z internetem za pomocą modelu LLM Phi 3.5, wymaga 32 GB RAM i do 4.5 GB miejsca na dysku.

Komputer jest również przygotowany na asystenta Microsoft Copilot, oferując podsumowywanie i przepisywanie treści oraz rekomendacje. Znajdziemy tu między innymi dedykowany klawisz Copilot, a oprogramowanie HP Smart Sense wykorzystuje AI do dynamicznego przełączania między trybami komfortu i wydajności, automatycznie dostosowując się do sposobu użytkowania komputera.

HP położyło też duży nacisk na jakość wideokonferencji. Kamera 9MP z procesorem sygnału obrazu AI i HDR Auto Switch zapewnia czysty i jasny obraz w dowolnych warunkach oświetleniowych. Aplikacja Poly Camera Pro (działająca na NPU w celu oszczędzania energii) oferuje funkcje takie jak automatyczne kadrowanie (Auto Frame), wyróżnianie (Spotlight) czy rozmycie tła. System audio Poly Studio z funkcją Dynamic Voice Leveling (automatyczne wzmocnienie mikrofonu) oraz AI Noise Reduction (zaawansowana redukcja szumów) gwarantują, że będziemy doskonale słyszani i dobrze usłyszymy innych.

Laptop wyposażono w szereg funkcji bezpieczeństwa, takich jak HP Sure Admin, HP Sure Click, HP Sure Recover, HP Sure Run, HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Tamper Lock, moduł Absolute Persistence, czy Secured-core PC. Ciekawą funkcją jest HP Auto Lock and Awake, która dzięki zaawansowanemu czujnikowi zbliżeniowemu i kamerze IR blokuje komputer, gdy od niego odchodzimy, i wybudza go po naszym powrocie, wykorzystując Windows Hello do potwierdzenia tożsamości.

HP EliteBook Ultra - wydajność

Dzięki procesorowi Intel Core Ultra 7 268V, szybkiej pamięci RAM LPDDR5x oraz dyskowi SSD PCIe Gen4, HP EliteBook Ultra zapewnia wysoką wydajność w zastosowaniach biznesowych, wielozadaniowości oraz zadaniach wspomaganych przez AI. Trzy silniki obliczeniowe w procesorze Intel (CPU, GPU, NPU) efektywnie zarządzają obciążeniami AI, co przekłada się na płynniejszą pracę wideokonferencji i zaawansowane tworzenie treści.

Komputer może pochwalić się całkiem niezłą wydajnością, co robi wrażenie biorąc pod uwagę jego wymiary i niewielką wagę. Procesor Intela spisuje się znakomicie, a przy tym doskonale współpracuje z układem chłodzenia, który nie daje się we znaki. Przy normalnej pracy biurowej komputer jest praktycznie niesłyszalny, a szum wentylatorów słychać dopiero gdy chcemy wykorzystać pełnie mocy ośmiordzeniowego procesora. Jak to przekłada się na liczby? Poniżej kilka przykładów.

W tej kategorii wagowej i rozmiarowej trudno o lepsze urządzenie. Co więcej wbudowany układ graficzny Intel Arc 140V pozwoli nawet na uruchomienie nowszych gier w rozdzielczości 1080p. Więc jeśli po pracy zapragniecie zagrać w popularną grę sieciową albo spędzić czas przy jakimś klasyku, to nie będzie z tym problemu.

Podsumowanie

HP EliteBook Ultra G1i z procesorem Intel Core Ultra 7 268V to bez wątpienia propozycja godna uwagi dla wymagających użytkowników biznesowych. Łączy w sobie elegancki i nowoczesny design, wysoką jakość wykonania z dbałością o zrównoważony rozwój, oraz, co najważniejsze, zaawansowane możliwości AI, które mają realnie usprawnić codzienną pracę. Doskonały ekran OLED, rewelacyjny haptyczny touchpad, rozbudowane funkcje wideokonferencyjne wspierane przez Poly Camera Pro i Poly Studio, a także solidny pakiet zabezpieczeń czynią z niego wszechstronne narzędzie. Wydajność, szczególnie w kontekście zadań AI dzięki dedykowanemu NPU, powinna zadowolić nawet najbardziej wymagających.

Jeśli poszukujesz lekkiego, stylowego i inteligentnego laptopa, który pomoże Ci "przewodzić, inspirować i osiągać więcej", HP EliteBook Ultra jest zdecydowanie wart rozważenia. To prawdziwy komputer nowej generacji AI PC, gotowy na wyzwania przyszłości. Znajdziecie go w 0fertcie specjalnej w HP Store®.

Artykuł powstał przy współpracy z marką HP.