Wybieramy najlepszą hulajnogę elektryczną na komunię 

Zbliża się sezon komunijny, a to wyzwanie nie tylko dla dzieci przystępujących do ceremonii, ale także dla rodziców i bliskich, którzy muszą zapewnić prezent na komunię. Zamiast stawiać na klasykę w postaci biżuterii czy smartfona, lepiej wybrać pamiątkę, która ułatwi życie dziecka wchodzącego powoli w nastoletni wiek i pozwoli kształtować pierwsze postawy proekologiczne. Idealnym pomysłem na komunijną niespodziankę jest hulajnoga elektryczna, ale jak wybrać model skrojony pod potrzeby dziecka spośród dziesiątek pojazdów? Pozwólcie, że Wam w tym pomożemy.

Czy hulajnoga elektryczna to dobry prezent na komunię?

Dlaczego akurat hulajnoga elektryczna? Powinieneś rozważyć ją jeśli zależy Ci na oryginalnej i mądrej pamiątce na komunię, która nie będzie pełnić roli kolejnego gadżetu. Postawy proekologiczne powinno kształtować się u dzieci już od najmłodszych lat, a wiek komunijny to etap rozwoju dziecka, w trakcie którego jest już w stanie dostrzegać konsekwencje podejmowanych decyzji i rozumieć ich wpływ na otaczający świat. Hulajnoga elektryczna nie generuje spalin, nie stoi w korkach i nie wymaga szukania miejsca parkingowego. Niektóre modele są tak kompaktowe, że zmieszczą się nawet w szkolnej szafce, a wspólne dojazdy do szkoły elektrycznym jednośladem zacieśniają więzi między rodzicem a dzieckiem i pozwalają pod okiem dorosłego wdrażać się w funkcjonowanie miasta oraz rozpocząć naukę przestrzegania przepisów, która ułatwi dziecku wejście w nastoletnie życie.

Jaka jest najlepsza hulajnoga elektryczna na komunię? Cóż, wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Te popularne pojazdy różnią się bowiem specyfikacją techniczną, zasięgiem, wyposażeniem i wzornictwem, dlatego przygotowaliśmy kilka propozycji, które ułatwią Wam dopasowanie hulajnogi do obdarowywanej pociechy.

Motus Siver City

Zestawienie otwieramy sprawdzonym modelem dla najmłodszych użytkowników. Na pierwszy rzut oka przypomina zwykłą hulajnogę, ale wnętrze pojazdu skrywa silnik 250W, pozwalający rozwijać prędkość do 20 km/h. To świetny model do rozpoczęcia nauki jazdy na hulajnodze elektrycznej, a zarazem do rozwijania sportowych pasji. Przyjemność z jazdy idzie tu w parze z bezpieczeństwem, bo Motus Siver City to niezawodna konstrukcja z pełnym oświetleniem (duże światło stopu z tyłu i lampa LED z przodu), zapewniająca młodemu kierowcy dobrą widoczność, a rodzicowi poczucie spokoju.

Motus Siver City wykłada na stół dwa kolejne asy, czyniące z niego dobry wybór na komunijny prezent dla chłopca lub dziewczynki. To 5 wariantów kolorystycznych (czarny, czerwony, niebieski, szary, pomarańczowy), które pozwolą wyróżnić pośród rówieśników, a także niska waga (13,1 kg), ułatwiająca transport.

Motus Scooty 8.5 Lite

Jeśli zdecydowałeś, że hulajnoga elektryczna na komunię będzie dla Twojego dziecka idealną pamiątką, to koniecznie powinieneś rozważyć model Motus Scooty 8.5 Lite. To konstrukcja cechująca się lekkim, uniwersalnym designem – dlatego też pojazd ten to prawdopodobnie najlepsza hulajnoga na komunię dla dziewczynki. Przemawia za tym nie tylko wygląd, ale też najniższa w całym zestawieniu waga zaledwie 12 kilogramów, przekładająca się na łatwość transportu.

Za przyjemność z prowadzenia hulajnogi odpowiadają tu 8.5-calowe opony, odporne na wyboje i nierówności – hamulce tarczowe i bogate oświetlenie zapewnią zaś dziecku bezpieczeństwo na drodze i możliwość szybkiej reakcji na wypadek nagłego hamowania.

Alternatywą dla tego modelu jest Motus Scooty 8.5 i Motus Scooty 10 Lite. Oba te pojazdy cechują się lekką, składaną konstrukcją, podobnym designem i zbliżonymi parametrami technicznymi.

NIU KQi3 SPORT

Pozostając w temacie pojazdów przykładających szczególną wagę do bezpieczeństwa kierowcy, musimy wyróżnić hulajnogę NIU KQi3 SPORT. Szeroki podest zapewnia wygodne ułożenie stóp i sprawia, że kierowca nie traci równowagi podczas przedzierania się przez chodnik. W tym modelu postawiono na szerokie, 9,5-calowe opony pneumatyczne, gwarantujące dobrą przyczepność, a to uzupełniane jest systemem podwójnych hamulców tarczowych. Ramę wykonano zaś z aluminium klasy lotniczej, przez co konstrukcja jest niezwykle trwała, przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej wagi.

Producent zadbał też o dobrą komunikację z innymi członkami ruchu drogowego. NIU KQi3 SPORT wyposażono w kultowe oświetlenie Halo, przednie i tylne światła oraz mechaniczny dzwonek.

Ruptor R1 Lite

Mądre prezenty na komunię to takie, które są nie tylko przydatne, ale i dają obdarowanemu frajdę z użytkowania. Wystarczy jeden rzut okiem na Ruptor R1 Lite, by mieć pewność, że świeżo upieczony kierowca jednośladu będzie świetnie się na niej bawić. Duże, 10-calowe koła z pompowanymi oponami i wydajny silnik o mocy 500W sprawiają, że hulajnoga wręcz płynie przez miasto, zachęcając dziecko do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dodatkowo wyposażono ją też w kilka pomniejszych smaczków, takich jak tempomat, sygnały dźwiękowe czy kierunkowskazy. Maksymalny zasięg na pełnym naładowaniu wynosi do 60 km.

Kaboo Skywalker

Kaboo Skywalker to występująca w dwóch intrygujących wariantach kolorystycznych hulajnoga miejska – docenią je zwłaszcza te pociechy, które lubią się wyróżniać. Polecana głównie z uwagi na fakt regulowanej kierownicy, pozwalającej dostosować pojazd do młodego użytkownika, który znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu.

Na pokładzie znalazło się miejsce dla baterii o pojemności 13 Ah, pozwalającej uzyskać zasięg ok. 50 km. 8-calowe koła i podwójna amortyzacja odpowiadają za wygodne podróże po mieście, a system BMS chroni pojazd przed skutkami nierównego doładowania oraz przegrzewaniem. Po dotarciu do celu można w 5 sekund złożyć ją do formy kompaktowej.

Motus Bella Ride

Chłopcy szukają pojazdów z pazurem, które designem odzwierciedlają ich drapieżną naturę. Prezent na komunię dla dziewczynki to zupełnie inna bajka – tu liczy się kobieca delikatność i siła koloru. Dlatego też w tym rankingu nie mogło zabraknąć Motus Bella Ride, czyli pojazdu występującego w pięciu wariantach kolorystycznych.

Hulajnoga z maksymalnym udźwigiem do 120 km może pochwalić się silnikiem 350W, rozpędzającym pojazd do 20 km/h, co przy lekkiej wadze i 8,5-calowych oponach (17 kg) daje fantastyczne odczucia z jazdy. Maksymalny zasięg to 35 km, a to oznacza, że Motus Bella Ride będzie idealnym kompanem codziennych podróży do szkoły.

Dualtron RAPTOR 2

W kontekście zalet hulajnóg elektrycznych często przywołuje się argumenty takie jak oszczędność czasu i paliwa podczas dojazdów do pracy czy szkoły, niskie koszta eksploatacji czy unikanie korków – to wszystko prawda, ale nie zapominajmy też o potędze swobodnej eksploracji, jaką dostarczają te niewielkie pojazdy. Wiek komunijny to okres intensywnego rozwoju intelektualnego i rozwijania pierwszych zainteresowań. Dobrze więc już na tym etapie „zarażać” dziecko pasją do spędzania czasu na łonie natury, do czego idealnie nada się Dualtron RAPTOR 2.

To kontynuacja uniwersalnego modelu do zadań specjalnych, która bez przeszkód odnajduje się w lasach, parkach i wszelkich rozdrożach – w skrócie: wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża moc (3000W) i wydajny akumulator (pojemność aż 18,2 Ah). Dualtron RAPTOR 2 osiąga nawet do 60 km zasięgu, a niezawodny hamulec bębnowy z wbudowanym systemem ABS zapewni bezpieczeństwo w off-road’owych warunkach. To najlepsza hulajnoga elektryczna dla chłopca spragnionego wrażeń.

Land Rover 10XL

Poza miastem równie dobrze sprawdzi się też Land Rover 10XL. Jeśli hulajnoga elektryczna na komunię ma być przeznaczona dla wysokiego dziecka, to nie będzie lepszego wyboru od pojazdu sygnowanego słynną brytyjską marką samochodów. Ten masywny pojazd cechuje się płynną jazdą nawet przy dużym obciążeniu i dwoma rodzajami hamulców – elektromagnetycznym i bębnowym, by zapewnić pewność w każdej sytuacji.

Osiąga do 25 km zasięgu, a dzięki systemowi szybkiego składania można wrzucić ją do bagażnika i przetestować w jej naturalnym środowisku, czyli poza miejską dżunglą. Brzmi jak idealny plan na męski wypad z tatą lub chrzestnym?

Powyższe modele dostępne w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.