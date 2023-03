Usługi Pay Later na dobre wdzierają się do naszego życia — i ostatnio przybywa ich gdzie się człowiek nie obejrzy. Allegro Pay Later? Revolut Pay Later? Wszystkie one są stosunkowo nowym tworem, ale z każdym kwartałem cieszącym się coraz większą popularnością. Teraz do takich usług dołącza Apple. I w ramach usługi Apple Pay Later pierwsi użytkownicy w Stanach Zjednoczonych mogą kupować z odroczonymi, podzielonymi na cztery, płatnościami bez żadnego oprocentowania.

Apple Pay Later. Pierwsi użytkownicy mogą już korzystać z usługi

Start usługi Apple Pay Later był kilkukrotnie przekładany przez giganta, ale najwyraźniej udało się nareszcie sfinalizować ustalenia z nią związane, bo pierwsi użytkownicy otrzymali zaproszenia do korzystania z niej. Kolejni mogą spodziewać się dostępu w nadchodzących miesiącach.

Użytkownicy mogą ubiegać się o pożyczki Apple Pay Later w wysokości od 50 do 1000 dolarów, które mogą być wykorzystane na zakupy online i w aplikacji dokonywane na iPhone'ach i iPadach u sprzedawców akceptujących Apple Pay. Od dziś Apple zacznie zapraszać wybranych użytkowników do uzyskania dostępu do wstępnej wersji Apple Pay Later, z planami zaoferowania jej wszystkim kwalifikującym się użytkownikom w nadchodzących miesiącach.

Pożyczki udzielane w ramach Apple Pay Later wbudowane są bezpośrednio w aplikację Portfela, dzięki czemu śledzenie wydatków ma być łatwiejsze, a decyzje podejmowane przez użytkowników — rozsądniejsze. Wszystko odbywa się bezpośrednio z poziomu naszego urządzenia i jedynym wymogiem po stronie sprzedawcy jest wsparcie dla Apple Pay.

Apple Pay Later jest aktywowane poprzez program ratalny Mastercard, więc sprzedawcy, którzy akceptują Apple Pay, nie muszą nic robić, aby wdrożyć Apple Pay Later dla swoich klientów. Gdy sprzedawca zaakceptuje Apple Pay, Apple Pay Later będzie opcją dla jego klientów podczas kas online oraz w aplikacjach na iPhone'a i iPada. Goldman Sachs jest wydawcą poświadczenia płatności Mastercard używanego do realizacji zakupów Apple Pay Later.

Nie wiadomo kiedy (i czy w ogóle) doczekamy się tej usługi w Polsce. Biorąc pod uwagę współpracę z amerykańskimi bankami i skupienie się na tamtejszym rynku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Apple Card, można raczej założyć że do nas ona nie trafi. A szkoda — bo rosnąca popularność lokalnych rozwiązań z odroczonymi, podzielonymi na raty, płatnościami pokazuje, że lokalni użytkownicy także polubili się z tą formą zakupów. Tutaj wszystko byłoby zawsze pod ręką, w jednej aplikacji — choć sporym ograniczeniem jest wymóg wsparcia dla Apple Pay ze strony sprzedawcy. Tego w rodzimych sklepach widać coraz więcej, ale jednak wciąż nie jest to standard.