Już za tydzień czeka nas zalew nowych komputerów od Apple?

W przyszłym tygodniu startuje konferencja WWDC 2023. Nie jest żadną tajemnicą, że zobaczymy tam cały szereg nowości związanych z nadchodzącymi nowymi wydaniami systemów operacyjnych giganta. Będzie na pewno nowy macOS, nowy iOS 17, iPad OS 17, watchOS i tvOS. Ale doniesienia z ostatnich tygodni sugerują także, że do tego zaszczytnego grona dołączyć ma także szereg nowych urządzeń. Konkretniej rzecz ujmując: komputerów.

WWDC 2023: konferencja zaskoczy zestawem nowych komputerów od Apple?

WWDC to wydarzenie, jak sama jego nazwa wskazuje, skupiające się na oprogramowaniu. Nowościach które zostaną oddane w ręce programistów pracujących na sprzętach Apple i programistów przygotowywujących swoje oprogramowanie na sprzęty Apple. Jednak w przeszłości pojawiały się tam już zapowiedzi nowych urządzeń. A z przecieków i analiz specjalistów od lat siedzących w branży wynika, że w tym roku również ich nie zabraknie.

Nie będą to co prawda jeszcze komputery z układami Apple Silicon M3. Te miałyby pojawić się nie wcześniej niż jesienią (a nie można też wykluczyć, że trafią do użytkowników dopiero na początku przyszłego roku). Jednak ostatnie plotki sugerują, że Apple podczas konferencji zaprezentuje największego, mierzącego 15,6" Macbooka Air. Ponadto cały szereg innych sprzętów ma doczekać się aktualizacji — o czym wspominało się od jakiegoś czasu, a ostatnio temat podsyciło też dodanie do programu wymiany w Apple Store'ach szeregu nowszych modeli komputerów.

Poza nowym MBA, podczas WWDC 2023 możemy doczekać się odświeżonego Maka Studio (obecnie na rynku wciąż są dostępne modele wyłącznie z M1 Max oraz M1 Ultra). Wielu ma również nadzieję na brakujące elementy całej układanki: nowy iMac oraz Mac Pro.

Zagadka rozwiąże się już za kilka dni

Już w przyszłym tygodniu poznamy plany Apple na najbliższe miesiące. Z całą pewnością można powiedzieć już teraz, że nie zabraknie wśród nich nowości dotyczących oprogramowania. Czy załapią się także jakieś sprzęty i dotychczasowe przecieki i analizy znajdą potwierdzenie w rzeczywistości? Dowiemy się za kilka dni!