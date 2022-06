Możecie Apple lubić albo nie lubić, ale suche fakty są takie, że to właśnie ich prezentacje biją rekordy popularności. To o ich zapowiedziach (a czasem wręcz braku zapowiedzi) rozprawia się później w branżowych serwisach i social mediach, to one budzą najwięcej emocji. Konferencja WWDC to przede wszystkim impreza kierowana ku twórcom oprogramowania, ale od lat otwierający ją Keynote oglądają tysiące ludzi z całego świata. To właśnie tam Apple zdradza nowości które pojawią się w nadchodzących wersjach ich systemów na komputery, smartfony, tablety i spółkę. Rozprawia na temat technologii, swoich osiągnięć, a czasem też zdarzało im się zaprezentować nowe produkty.

WWDC 2022: czego spodziewamy się po prezentacji?

O sprzęcie Apple dyskutuje się niemalże non-stop, podobnie jak o zmianach zmierzających do tamtejszego oprogramowania. Jeżeli dotychczasowe plotki się potwierdzą, to iOS 16 doczeka się całego szeregu kosmetycznych i użytkowych zmian. Wśród najważniejszych niewątpliwie będą te związane z czymś na wzór widżetów, które trafią już na ekran blokady urządzenia. Od lat widzimy też jak Apple kombinuje z powiadomieniami — i w tym roku mielibyśmy doczekać się kolejnych nowości z nimi związanymi. Co nieco zmian doczekać miałaby się też systemowa aplikacja Zdrowie, zaś Fitness+ doczekać się nowych zestawów ćwiczeń. Mówi się też, że gigant z Cupertino przedstawi nowe aplikacje własnego autorstwa — jakie? Poza dedykowaną platformą streamingową dla muzyki klasycznej, reszta pozostaje jeszcze pod znakiem zapytania.

Jeżeli chodzi o iPadOS 16, to od kilku tygodni przybywa plotek że tablety miałyby jeszcze bardziej zbliżyć się do komputerów i zaoferować bardziej przystępny multitasking. To ten system ma doczekać się najbardziej rewolucyjnych zmian tej jesieni — łatwiejsze zarządzanie oknami ma być dopiero początkiem tamtejszej rewolucji. Stale jednak pojawia się pytanie o to, czy takie kroki nie będą wiązały się z kanibalizacją segmentu tańszych laptopów firmy?

Nowy macOS według dotychczasowych plotek ma całkowicie przebudować sekcję ustawień systemowych, upodabniając ją do tych... ze smartfonów i tabletów. To pozwoli na łatwy dostęp do zarządzania każdą aplikacją z osobna - a także elementami związanymi z dostępem do danych. Podobno jedne z najbardziej podstawowych aplikacji systemowych jak Wiadomości, Mail czy Safari miałyby doczekać się odświeżenia — i to nie tylko wizualnego, ale także pod kątem opcji.

watchOS 9 - tradycyjnie już miałby zaserwować nowe typy ćwiczeń, odświeżyć dostępne tarcze a nowe algorytmy jeszcze lepiej mają śledzić naszą aktywność. Dużo ciekawiej zapowiada się jednak nowy tryb zarządzania energią, który ma pozwolić na dłuższy czas pracy urządzeń na jednym ładowaniu.

Poza zapowiedziami aktualizacji oprogramowania, plotkuje się także o tym, że na konferencji pojawią się (przynajmniej pierwsze zapowiedzi) nowych urządzeń i/lub podzespołów. To podczas dzisiejszego Keynote'a ma zostać zaprezentowany układ Apple Silicon M2, który w pierwszej kolejności miałby trafić do odświeżonej linii Macbooków Air. W ostatnich tygodniach na sile przybrały plotki o headsecie AR/VR od Apple który pojawia się tu i ówdzie od lat. Wszystko wyjaśni się już dzisiejszego wieczora!

WWDC 2022: gdzie i o której oglądać prezentację?

Keynote otwierający WWDC 2022 wystartuje o godzinie 19 czasu polskiego już dziś - 6 czerwca 2022. Prezentację będzie można oglądać na oficjalnej stronie Apple (https://www.apple.com/apple-events/), gdzie — jak co roku — udostępniony zostanie wysokiej jakości stream. Ponadto będzie ona dostępna również na oficjalnym kanale YouTube, gdzie rozpoczęło się już odliczanie do startu wydarzenia:

Jak zwykle też Apple zapewnia łatwy dostęp do swoich prezentacji z poziomu oprogramowania Apple TV. W telewizorach, tabletach, smartfonach i komputerach - jeżeli gdziekolwiek macie ją zainstalowaną, to będziecie mogli za jej pośrednictwem obejrzeć wydarzenie.