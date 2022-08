Chociaż konkurencja na tym rynku jest niesamowicie duża, to nie brakuje optymizmu zespołu wszystko.pl w kwestii wprowadzenia w życie nowego projektu. Marcin Bojarski, Business Unit Director wszystko.pl., zapewnia, że już na ten moment ponad 3 tysiące sklepów wyraziło chęć współpracy z serwisem, a nastawienia są takie, że liczba ta zdecydowanie wzrośnie do grudnia.

wszystko.pl ma zapewnić bezpieczne zakupy

Czyli wtedy, kiedy strona oficjalnie wystartuje. Chociaż pierwszych zakupów będzie można dokonać dopiero w grudniu, to już od 10 sierpnia można rejestrować się na portalu i dodawać własne ogłoszenia oraz oferty. Co jednak istotne, aby móc sprzedawać na wszystko.pl, należy być przedsiębiorcą z zarejestrowaną działalnością gospodarczą w Polsce i prowadzić sprzedaż internetową. Oznacza to, że na portalu będą dostępne wyłącznie oferty sprawdzonych polskich firm - w innym wypadku, zwyczajnie nie będzie można pozytywnie przejść weryfikacji.

Źródło: Facebook wszystko.pl

Co więcej, do serwisu już teraz dołączyły takie marki e-commerce jak Neonet, NTT System oraz Action. W kwestii realizacji i rozwoju projektu wszystko.pl ma wsparcie ze strony Przelewy24 czy BaseLinker.

Benefity dla sprzedawców i mocny debiut dla klientów

Twórcy wszystko.pl wymieniają benefity, jakie na ich portalu będą mieli sprzedawcy. Są to:

0% prowizji od sprzedaży w każdej kategorii;

brak opłat za wystawianie produktów i utrzymanie konta;

brak rywalizacji ze strony operatora platformy – wszystko.pl nie planuje otwierać własnego sklepu w serwisie;

łatwe i wygodne integracje z profesjonalnymi narzędziami do zarządzania sprzedażą w internecie (systemy Comarch ERP, BaseLinker, Open API);

dedykowany zespół opiekunów klienta.

Warto zaznaczyć, że w momencie debiutu dla klientów, wszystko.pl od razu będzie miało dostępną aplikację mobilną. Trzeba przyznać, że całość się naprawdę prężnie rozwija i zapowiada się intrygująco. Co z tego wyjdzie? Czas pokaże.

Źródło: OmnichannelNews

Stock Image from Depositphotos