Amazon.pl uruchamia w Polsce usługę druku książek na życzenie. Ma to umożliwić niezależnym autorom samodzielną publikację dzieł w twardej i miękkiej oprawie w ramach Amazon Kindle Direct Publishing (KDP).

Amazon wydrukuje książkę na życzenie

Dzięki temu autorzy z całego świata mogą publikować książki w języku polskim, ukraińskim, a także 35 innych językach w ponad 10 sklepach Amazon. Po złożeniu zamówienia książki są drukowane, a następnie wysyłane z drukarni umożliwiającej najszybszą dostawę do czytelników. Amazon posiada drukarnie w wielu lokalizacjach, w tym między innymi we Wrocławiu. Druk na życzenie zwiększa wybór książek, ponieważ są one zawsze dostępne.

„Usługa druku na życzenie Amazon znacznie ułatwia uznanym autorom, jak i początkującym pisarzom udostępnianie dzieł w formie fizycznych książek milionom czytelników na całym świecie. Jesteśmy bardzo podekscytowani jej uruchomieniem na Amazon.pl” – mówi Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.

Książki polskich autorów, takich jak Alicja Urbanowicz i Magdalena Stanhoff są obecnie dostępne na Amazon w ramach Kindle Direct Publishing, a dzięki wprowadzeniu nowej usługi będą do kupienia na Amazon.pl również w formie drukowanej. Dzięki usłudze druku na życzenie Amazon autorzy mogą liczyć na dodatkowe źródło przychodów, uzyskując 60% opłat licencyjnych od sprzedanego egzemplarza. Więcej informacji na temat usługi można znaleźć na dedykowanej stronie: kdp.amazon.com.