To koniec taniego YouTube Premium. Wiemy, kiedy wchodzi zmiana

Mimo że YouTube Premium w Polsce cieszy się rosnącą popularnością, to nie jest tajemnicą, że wielu użytkowników szukało sposobów, aby płacić za abonament mniej. Ostatnia zmiana w regulaminie platformy może jednak położyć kres tym praktykom. YouTube, wprowadzając nowe zapisy do swojego regulaminu, wprost odniósł się do problemu omijania barier regionalnych.

Zmiana w regulaminie YouTube Premium. To koniec VPN?

Wprost zakazano podawania fałszywych informacji o lokalizacji w celu uzyskania dostępu do usług lub treści, które nie są dostępne w danym kraju. To bezpośrednie uderzenie w praktykę, która przez lata pozwalała na znaczne oszczędności. Użytkownicy, wykorzystując sieci VPN, łączyli się z serwerami zlokalizowanymi w innych krajach, gdzie obowiązują niższe ceny subskrypcji. Ta prosta sztuczka pozwalała zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Nowe zapisy regulaminu jasno stanowią, że takie działania są niezgodne z polityką serwisu. Oznacza to, że Google ma teraz mocne podstawy, by podejmować kroki przeciwko użytkownikom, którzy naruszają te zasady. Choć nie jest jeszcze jasne, jakie dokładnie konsekwencje czekają na osoby, które nie dostosują się do nowych regulacji, to spekuluje się, że może to prowadzić do blokady kont, a w skrajnych przypadkach nawet do ich całkowitego usunięcia.

Nowy regulamin będzie obowiązywać od 26 września 2025 roku.

YouTube Premium droższy w Polsce. Pojawia się YouTube Premium Lite

Zmiany w regulaminie to nie jedyne nowości, które dotykają polskich użytkowników. W ostatnich miesiącach YouTube ogłosił znaczącą podwyżkę cen abonamentu Premium w Polsce. Ta decyzja, choć niepopularna, była naturalną konsekwencją globalnych trendów i inflacji. Równolegle, wprowadzono również nową, tańszą opcję – YouTube Premium Lite. To propozycja dla tych, którzy chcą pozbyć się reklam, ale nie potrzebują pozostałych funkcjonalności Premium, takich jak oglądanie filmów w tle, czy dostęp do YouTube Music.