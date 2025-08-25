Tego serialu nie było jeszcze w Polsce. Wielki powrót hitu i masa nowości

Wrzesień przynosi na platformę SkyShowtime szereg nowych produkcji, zarówno seriali, jak i filmów. Wśród nadchodzących tytułów znajdą się kontynuacje znanych serii, a także nowe, oryginalne pozycje. Jedną z kluczowych premier jest serial "Dexter: Zmartwychwstanie", którego pierwsze dwa odcinki będą dostępne od 12 września. Produkcja kontynuuje losy Dextera Morgana, który po postrzeleniu przez syna, Harrisona, wyrusza do Nowego Jorku, aby go odnaleźć. Na jego trop wpada detektyw Angel Batista. W obsadzie znaleźli się m.in. Michael C. Hall, Uma Thurman i Peter Dinklage. Na platformie możemy też obejrzeć poprzednie sezony, w tym "Dexter" oraz "Dexter: Nowa krew".

Dexter: Zmartwychstanie - premiera w Polsce. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Od 25 września do serwisu trafi trzeci sezon serialu "Tulsa King" ze Sylvesterem Stallone. W nowej odsłonie, imperium Dwighta Goodmana staje w obliczu nowych zagrożeń, a bohater musi zmierzyć się z wpływowym klanem Dunmire. W obsadzie pojawiają się również Martin Starr, Jay Will i Annabella Sciorra. Wśród nowości serialowych znajdzie się również "Atomic" – pięcioodcinkowy thriller, którego akcja skupia się wokół przemytników i spisku nuklearnego. Pierwsze dwa odcinki zadebiutują 26 września. Natomiast 29 sierpnia na platformę trafił drugi sezon serialu komediowego "Mr. Bigstuff", opowiadający o losach dwóch skłóconych braci.

Wrzesień na SkyShowtime - nowe filmy i seriale

Od 13 września dostępny będzie thriller "The Critic" z Ianem McKellenem i Markiem Strongiem, którego fabuła osadzona jest w Londynie lat 30. Kolejny dramat, "Brutalny", pojawi się 16 września. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Adrien Brody, Felicity Jones i Guy Pearce, a jego historia opowiada o architekcie, który ucieka z powojennej Europy do Ameryki. Od 17 września dostępny będzie film "September 5", opowiadający o kulisach relacjonowania igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Produkcja przedstawia wydarzenia związane z porwaniem izraelskich sportowców.

Fanów kina grozy może zainteresować "Nosferatu" w reżyserii Roberta Eggersa, który będzie miał premierę 22 września. W obsadzie znaleźli się Bill Skarsgård i Nicholas Hoult. Natomiast dla młodszej widowni, 29 września zadebiutuje animacja "Dog Man", bazująca na bestsellerowej serii książek dla dzieci. Dodatkowo, w serwisie kontynuowane będą popularne serie, takie jak "Poker Face", "Star Trek: Strange New Worlds" czy "Suits: Los Angeles", z nowymi odcinkami pojawiającymi się regularnie w ciągu miesiąca.

Nowe filmy i seriale na SkyShowtime wrzesień 2025 - lista