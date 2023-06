O The Elder Scrolls V: Skyrim – jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł Bethesdy – mówi się, że to odgrzewany do oporu kotlet, bo ten nieśmiertelny tytuł wciąż otrzymuje nową zawartość pomimo upływu 12 lat od premiery. Nie jest to jedynie zasługa łasych na pieniądze developerów, ale także i graczy, którzy na własną rękę opracowują nowe dodatki i lokacje. Według CEO Bethesdy ten sam los może spotkać nadchodzącego Starfielda.

Starfiled pójdzie śladami Skyrima

Do oficjalnej premiery Starfielda pozostały ponad dwa miesiące, ale gra już budzi wiele skrajnych emocji. Dowiedzieliśmy się, że „kosmiczny Skryim” obsłuży tylko 30 kl/s, ale za to zaoferuje możliwość eksploracji 1000 planet i długie godziny rozgrywki w misjach fabularnych. Tytuł pomimo obaw ma już spore grono fanów, wyczekujących na możliwość własnoręcznej personalizacji gry, bo w tej kwestii będą mieli spore pole do popisu – a zapewnia o tym sam Todd Howard.

Dyrektor generalny Bethesdy w rozmowie z Kinda Funny Games przekazał, że Starfield będzie „rajem dla modderów”. Gracze w Skryim odwalili kawał naprawdę dobrej roboty. Dzięki nim do gry trafiły nowe bronie, animacje, ulepszone tekstury czy odświeżony system walki – pomyślcie tylko, jak mocno będą mogli popuścić wodze fantazji w przypadku setek planet ze zróżnicowanymi biomami.

Howard przekazał, że modowanie to część DNA firmy, a Bethesda poważnie podchodzi do kwestii wymagań społeczności. Developer chce ułatwić modderom pracę i aktywnie wspierać ich pomysły, bo to leży we wspólnym interesie – gracze otrzymują dodatkowych content, który wydłuża czas spędzany z nową produkcją, a Bethesda zyskuje DLC, które podbijają niskim kosztem popularność tytułu. Todd Howard dał do zrozumienia, że modowanie gry ze zwykłego hobby może stać się drzwiami do kariery w szeregach firmy.

Przypomnijmy, że Starfield ukaże się 6 września na PC i Xbox Series X|S. Wszystkie informacje odnośnie gry zebraliśmy w tym materiale.