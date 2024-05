Serialowy "Szogun", który zakończył się na 10 odcinkach, miał być historią na jeden sezon. Jak się okazuje, produkcja tak spodobała się zarówno włodarzom FX, Disney+ i Hulu, że historia opowiedziana w książce Jamesa Clavella to dopiero początek.

Emocjonujący serial jest osadzony w czasach ery Keichō, gdy Krajem Kwitnącej Wiśni rządzili jeszcze Szoguni. Stojący w obliczu wojny domowej, znanej w historii jako bitwa pod Sekigaharą, Lord Yoshii Toranga spotyka na swojej drodze brytyjskiego żeglarza Johna Blackthorne’a. Ten w zamian za ocalenie oferuje najcenniejszą walutę dla stratega – informacje, które mogą pomóc Tornadzie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

– hit Disney+, który w Stanach Zjednoczonych był również emitowany w stacji FX i platformie Hulu zakończył się kilka tygodni temu. 10 odcinków pełnych napięcia, zaskakujących zwrotów akcji i fantastycznych ujęć i dialogów. I choć wiele wskazywało na to, że całość została już w pełni opowiedziana i materiał z książki został wyczerpany, widzowie chcą więcej. O serialu mówiło się od dnia pokazania pierwszego zwiastuna. Emisja kolejnych odcinków to szeroko zakrojone dyskusje w mediach społecznościowych. Wszyscy chcieli poznać losy Toranagi, Blackthorne’a i Mariko. Sam finał przyniósł wiele odpowiedzi na zadane wcześniej pytania i sprawiał wrażenie, że historia dobiegła końca.

Źródło: Disney+

Kilkanaście dni po tym, jak pierwszy sezon dobiegł końca, pojawiły się plotki, jakoby twórcy mieli pracować nad kolejnymi odcinkami, w którym powróci Yoshii Toranaga, w którego wcielił się Hiroyuki Sanada. Wskazywać miała na to umową, którą Sanada podpisał ze stacją FX. Choć nie mieliśmy żadnych oficjalnych potwierdzeń, fani zaczęli dyskusję na temat przyszłości serii. Tym bardziej, że w sieci zaczęto mówić o tym, że twórcy "Szoguna" chcą zekranizować inne książki Clavella, w tym wchodzącą w skład Sagi Azjatyckiej "Tai-Pan". To historia która zabiera czytelników do XIX-wiecznego Hong-Kongu, a dokładniej — tamtejszego powstania. Teraz okazuje się, że "Szogun" nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

"Szogun" powróci. FX pracuje nad dwoma nowymi sezonami popularnej serii

Jak informuje serwis The Hollywood Reporter, przedstawiciele stacji FX i platformy Hulu rozpoczęli rozmowy ze spadkobiercami i właścicielami praw do książek Jamesa Clavella w sprawie stworzenia przynajmniej dwóch nowych sezonów opowiadających dalsze historie Toranagi, Blackthorne’a i innych bohaterów, których mogliśmy zobaczyć na ekranie przy okazji 10 odcinków "Szoguna". Choć na ten moment nie ma żadnych szczegółowych informacji, wiemy już, że powstaje zespół odpowiedzialny za napisanie scenariusza. Ten ma wystartować z pracami nad kolejnymi odcinkami już tego lata. Mają powstać scenariusze dla dwóch kolejnych sezonów, a nad samą produkcją mają czuwać ci sami twórcy, którzy sprawili, że "Szogun" stał się fenomenem na skalę światową.

Źródło: Disney+

Na ekranie ponownie zobaczymy Hiroyukiego Sanadę, który wcieli się w Toranagę. Na ten moment nie wiadomo, czy do serialu powrócą też inne postacie, w tym John Blackthorne. Można jednak podejrzewać, że Cosmo Jarvis powróci do swojej roli. Kiedy moglibyśmy się spodziewać nowych odcinków? Trudno wróżyć z fusów, ale warto dodać, że "Szogun" był najdroższą produkcją w historii stacji FX i produkcja 10. odcinkowej serii trwała wiele lat. Można jednak podejrzewać, że z nowymi odcinkami sprawa wyglądać będzie nieco inaczej. A jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się w najbliższej przyszłości.