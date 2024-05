Kiedy, jak nie teraz? Przeniesienie numeru do Plusa ze smartfonem za połowę ceny

Nie lada okazję dla takich osób przygotował w ostatnim czasie Plus, proponując klientom przenoszącym numer do abonamentu smartfona za połowę ceny. Oczywiście pozostałe 50% kwoty za urządzenie możemy wówczas spłacić w miesięcznych ratach 0%, doliczanych do rachunku za abonament.

Trzy smartfony do wyboru, taniej o 50%

Tak więc to doskonała okazja dla osób szukających nowego operatora, ale również tych którzy chcą jednocześnie z przeniesieniem abonamentu nabyć nowego smartfona w atrakcyjnej cenie.

Co więcej, to nie jest jeden smartfon, a trzy do wyboru. Trzech różnych popularnych w naszym kraju producentów - Samsung, motorola oraz Xiaomi. To niemal równorzędne urządzenia, jeśli chodzi o parametry, a więc o wyborze konkretnego modelu może decydować przywiązanie czy zamiłowanie do danej marki.

Osobiście jednak uważam, mimo, że to najtańsza pozycja w tym zestawie, na szczególną uwagę zasługuje tu Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB. Parametrami nie odstaje tu zupełnie od wyższej półki, a nawet Samsung zdecydował się po raz pierwszy w tej serii smartfonów zastosować zabezpieczenia z flagowych urządzeń Galaxy: Samsung Knox Vault. Do tego smartfon ten będzie otrzymywać aktualizacje przez cztery kolejne generacje Androida i One UI, a także regularne poprawki bezpieczeństwa przez pięć lat.

Specyfikacja - Samsung Galaxy A35 5G Wyświetlacz 6,6 cali, FHD+ Super AMOLED

Częstotliwość odświeżania do 120 Hz

Korektor obrazu (Vision Booster) Wymiary i waga 161,7 x 78,0 x 8,2 mm, 209 g Aparat Aparat ultraszerokokątny 8 Mpix, F2.2

Aparat główny 50 Mpix, F1.8, AF, OIS

Aparat makro 5 Mpix, F2.4

Aparat przedni 13 Mpix, F2.2 Procesor i pamięć Exynos 1380 (ośmiordzeniowy 2.4 GHz, 2 GHz)

6 GB + 128 GB Akumulator 5 000 mAh (typowo) System operacyjny Android 14 z One UI 6.1 Bezpieczeństwo Samsung Knox Cena 1 649 zł

Z kolei, jeśli chodzi o smartfona motorola edge 40 neo 5G 12/256GB, w samych superlatywach wypowiedzieliśmy się już o nim w obszernej recenzji, a Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB to doskonały stosunek jakości do ceny, gdyż model ten uchodzi za jeden z najlepszych wyborów w półce cenowej do 2 tysięcy złotych. Na potwierdzenie, zostawię tu tylko specyfikację tych dwóch urządzeń:

Specyfikacja - motorola Edge 40 neo 5G Specyfikacja - Redmi Note 13 Pro 5G 6,55 calowy wyświetlacz AMOLED, 1080 x 2400 pikseli, miliard kolorów, 144 Hz, Corning Gorilla Glass 3 6,67 calowy wyświetlacz AMOLED, 1220 x 1712 pikseli, 120 Hz, 446 ppi, układ Mediatek Dimensity 7030 układ Snapdragon®7s Gen 2 12 GB RAM 8 GB RAM 256 GB pamięci wbudowanej 256 GB pamięci wbudowanej brak gniazda microSD brak gniazda microSD Android 13 Android 13 z MIUI 14 łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, hotspot Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, NFC, łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/5, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G USB-C, czytnik linii papilarnych, IP 68, głośniki stereo USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, gniazdo słuchawkowe jack 3.5 mm, głośniki stereo (Dolby Atmos), IP 54 aparaty z tyłu: 50 Mpix i 13 Mpix aparaty z tyłu: 200 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix aparat z przodu: 32 Mpix aparat z przodu: 16 Mpix bateria 5000 mAh, ładowanie 68 W przewodowo bateria 5100 mAh, ładowanie 67 W przewodowo wymiary: 159.63 x 71.99 x 7.79 mm wymiary: 161.15 x 74.24 x 7.98mm kolory: czarny/brzoskwiniowy/zielony kolory: czarny/miętowy/fioletowy waga: 172 g waga: 187 g cena: 1899 zł cena: 1899 zł

Przypomnę jeszcze, iż mówiąc cały czas o półce cenowej do 2 tys. zł, w tym przypadku rozmawiamy o trzech smartfonach, które w abonamencie Plusa, dostaniecie teraz w cenie do tysiąca złotych.

Abonamenty w Plusie do wyboru według potrzeb

Mamy trzy smartfony więc przydałyby się do nich abonamenty w Plusie.

Oczywiście wybór konkretnego abonamentu uzależniony jest od zapotrzebowania na pakiet danych. Plus akurat nie uzależnia ceny smartfona od wybranego abonamentu, wymienione wyżej urządzenia dostaniecie w takiej samej cenie, w każdym z planów, na który się zdecydujecie.

Dla ułatwienia i przejrzystości wpisu, sprawdzimy każdy z tych abonamentów z innym smartfonem za połowę ceny.

Dla osób, które potrzebują niewielkiego pakietu GB

Zaczynając więc od najtańszego abonamentu - za 39 zł miesięcznie, do dyspozycji dostajemy oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości czy dostępu do 5G, miesięczny pakiet danych na poziomie 6 GB.

Do tego oczywiście Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB z opłatą na start 1 zł i później w 12 ratach po 68,62 zł. Za samo urządzenie zapłacimy więc 825 zł i po roku przechodzi on na naszą własność. Reasumując, przez całą umowę nasz koszt za abonament i smartfona zamknąłby się w kwocie 1 761 zł, czyli nieznacznie więcej niż aktualna wartość samego smartfona.

Dla osób, które zużywają więcej gigsów

Abonament z wyższym pakietem danych na poziomie 50 GB w miesiącu, kosztuje 59 zł miesięcznie. Do tego dobieramy drugiego smartfona motorola edge 40 neo 5G 12/256GB, w promocyjnej cenie 949 zł, którą to oczywiście rozkładamy na 12 rat po 78,99 zł miesięcznie, doliczane do faktury z abonamentem.

Łączny koszt abonamentu i smartfona przez całą umowę to 2 365 zł, a odejmując wartość smartfona (1899 zł), daje nam to 466 zł, czyli 19,41 zł miesięcznie na samą ofertę komórkową. W takiej cenie i zawartości nie znajdziemy na rynku innej oferty.

Dla osób, które zużywają dużo internetu

Ostatni z proponowanych abonamentów ze smartfonem za połowę ceny, to abonament z pakietem 120 GB za 69 zł miesięcznie oczywiście z no limitem rozmów, SMS-ów i MMS-ów w zestawie z Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB.

Tutaj abonament jest tylko o 10 zł droższy, a ma ponad dwa razy więcej GB. Łatwo też policzyć, iż przy tej samej cenie smartfona co w przypadku motoroli, miesięczny koszt za sam abonament wyniesie tylko 29,41 zł miesięcznie, a więc taniej niż najtańsza oferta na kartę za 30 zł, z limitem transferu 30 GB w miesiącu.

Pakiet All In Streaming w każdym abonamencie ze smartfonem

Fani filmów i seriali, którzy zdecydują się na przeniesienie teraz numeru do Plusa w wyżej opisanej promocji, mogą jeszcze więcej zaoszczędzić. W każdym abonamencie i z każdym wybranym ze smartfonów, mogą aktywować sobie pakiet All In Streaming za darmo:

na 3 miesiące w abonamencie za 39 zł miesięcznie (później opłata za pakiet wynosi 49,99 zł/mies.)

na 6 miesięcy w abonamentach za 59 zł i 69 zł miesięcznie (po promocyjnym okresie opłata za pakiet wynosi 49,99 zł/mies.)

Pakiet All In Streaming zawiera dostęp do Disney+ z bogatą ofertą produkcji od Disney, Marvel, Gwiezdnych Wojen, Pixara, National Geographic i Star. Do tego HBO MAX z dostępem do kultowych seriali i filmów od HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network i Max Originals oraz Polsat Box Go Plus z serialami, filmami, programami rozrywkowymi, bajkami, newsami czy sportem na żywo.

