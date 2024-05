Netflix z własnym parkiem rozgrywki? Tak i to w popularnej grze

Disney ma swój rozsławiony na cały świat Disneyland, Universal Studio także zbudowało swój park rozrywki, a Netflix… cóż, najpopularniejsza platforma VOD ma już wystarczająco duże uniwersum oryginalnych produkcji, bo stworzyć własny plac zabaw dla fanów. Czerwony gigant postanowił pójść jednak nieco inną drogą, przenosząc atrakcje do przestrzeni wirtualnej, a konkretniej do popularniej gry – i nie, wyjątkowo nie jest to Fortnite.

Ulubione filmy i seriale w jednym miejscu

Stranger Things, Cobra Kai, Rebel Moon i wiele innych – bohaterowie netfliksowych filmów oraz seriali to maszynka do robienia pieniędzy i aż dziwne, że włodarze platformy dopiero teraz postanowili podjąć współpracę z grą, na punkcie której oszalały tysiące dzieciaków. Mowa o Roblox, czyli wirtualnej platformie nie tylko do grania, ale też do tworzenia własnych poziomów i minigier, znajdującej się aktualnie w topce pozycji dla najmłodszych obok Minecrafta i Fortnite. To właśnie tam Netflix otwiera Nextworld, czyli główne centrum interaktywnego uniwersum, które ma zbliżyć fanów do ulubionych bohaterów w immersyjny sposób.

Źródło: Netflix

Nextworld – według oficjalnego komunikatu – ma być zbiorem gier i familijnych aktywności, w których udział biorą bohaterowie takich produkcji jak One Piece, Stranger Things i Rebel Moon, a także motywy reality show Is It Cake?.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak by to było eksplorować The Upside Down i stanąć twarzą w twarz z Demogorgonem? A może wskoczyć do East Blue i zostać najbardziej przerażającym piratem na świecie? A może zebrać grupę międzygalaktycznych wojowników, aby zorganizować bunt przeciwko bezwzględnemu imperium? Cóż, fani, radujcie się: możecie teraz oglądać swoje ulubione filmy i programy w interaktywnych przestrzeniach 3D dzięki uruchomieniu wczesnego dostępu do uniwersum Netflix w Roblox – Netflix

Nextworld to także platforma społecznościowa dla fanów Netfliksa

Gracze będą mogli stworzyć także swój własny Fan Pod, czyli swego rodzaju pokój pamiątkowy, zawierający różnego rodzaju przedmioty i akcesoria z ulubionych filmów oraz seriali, którymi będą mogli dzielić się ze znajomymi. Poza tym Nextworld ma pełnić funkcję platformy społecznościowej, gdzie fani Netflixa będą mogli wspólnie celebrować premiery nowych produkcji i uczestniczyć w tematycznych eventach.

Źródło: Netflix

Wczesny dostęp do Nextworld w Roblox wystartował 9 maja. Mogą skorzystać z niego posiadacze urządzeń mobilnych, gracze PC/Mac oraz osoby posiadające konsole kompatybilne z Roblox.

Stock image from Depositphotos