Wszystkie odcinki serialu Szogun już za nami. Serial okazał się ogromnym hitem na całym świecie i od samego początku padało pytanie o to, czy możemy spodziewać się drugiego sezonu serialu. Odpowiedź jednak była jednoznaczna: nie. Serial kończy się tam gdzie książka i tak ma być. Ekipa nie planuje eksploatować wykreowanego świata by prowadzić tam własne opowieści (co nie byłoby niczym niezwykłym, takie plany mają chociażby twórcy uwielbianego Tokyo Vice).

Brak drugiego sezonu Szoguna nie oznacza jednak, że twórczy duet nie zabierze nas do innej książki Jamesa Clavella.

W rozmowie z redakcją Collider, Rachel Kondo i Justin Marks napomknęli coś o potencjalnej adaptacji innej powieści Clavella — a mianowicie "Tai-Pan". To historia która zabiera czytelników do XIX-wiecznego Hong-Kongu, a dokładniej — tamtejszego powstania.

Muszę powiedzieć, że naprawdę podoba nam się Tai-Pan. To świetna książka. Sięgnąłem po nią, by sprawdzić, czy uda mu się trafić piorunem dwa razy. I to jest jak: "O mój Boże, on jest tak świetnym pisarzem, że nawet to jest świetne z zupełnie innych powodów". Jasne, może kiedyś zrobimy Tai-Pana. W tym momencie to tylko pół-żart, ale kto wie? Nie dotarłem do końca. Ale myślę, że prawdę mówiąc, jeśli chodzi o Shōgun i te historie, to nie chodzi o to, że nie chcielibyśmy, tylko o to, że gdybyśmy to zrobili, musiałoby to być lepsze niż książka, a nie wiem, czy taka historia istnieje.