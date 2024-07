Wszechstronny dekoder dla każdego - polsat soundbox 4K

Jako użytkownik dekodera polsat soundbox 4K, muszę przyznać, że to urządzenie może zmienić sposób, w jaki korzysta się z telewizji i multimediów. Jeśli zastanawiacie się, co potrafi i jak działa, pozwólcie, że opowiem Wam o jego możliwościach. polsat soundbox 4K to nie tylko zwykły dekoder, bo jak można się już domyślać patrząc na niego po rozpakowaniu, urządzenie skrywa kilka niespodzianek. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to urządzenie nowoczesne i eleganckie, ale i o większych możliwościach niż główna konkurencja. Jego design i kolorystyka sprawiają, że świetnie komponuje się z każdym wnętrzem, więc nikt nie powinien mieć żadnych obaw przed umieszczeniem go obok telewizora. Ale to, co naprawdę robi wrażenie, to jego funkcjonalność.

Całość napędza system Android TV, który pracuje z interfejsem przygotowanym przez Polsat Box. To oznacza, że dysponujemy szybkim dostępem do telewizji (do tego jeszcze wrócimy) oraz treści na żądanie. Bardzo wygodnie można też korzystać z takich ułatwień, jak wyszukiwanie głosowe, które pozwala błyskawicznie dotrzeć do treści, których poszukujemy, jak również uzyskiwać informacje i odpowiedzi na zadawane przez nas pytania dzięki Asystentowi Google.

Android TV oznacza także dostęp do całej gamy aplikacji multimedialnych w Sklepie Google Play - serwisy i platformy z wideo na życzenie są na wyciągnięcie ręki, a jeśli wolicie sterować odtwarzaniem z poziomu urządzenia mobilnego, to w sam raz dla Was będzie funkcja Chromecasta pozwalająca strumieniować wideo i audio z telefonu czy tabletu prosto na dekoder i Wasz telewizor. Nawigacja po interfejsie opiera się na menu po lewej stronie ekranu, gdzie znalazły się wszystkie niezbędne skróty do ulubionych treści. To także tu znajdziemy aplikacje Polsat Box Go, dwa rodzaje telewizji oraz wszystkie swoje aplikacje zainstalowane na dekoderze. Sterowanie dekoderem odbywa się za pomocą Bluetooth, więc możecie zapomnieć o “celowaniu” pilotem w odbiornik podczerwieni - korzystajcie z dekodera w każdej pozycji, w każdym położeniu, nawet z innego pomieszczenia. Po naciśnięciu na żółty przycisk z lupką aktywujecie sterowanie głosowe i wyszukiwanie - wspierane są nawet komendy umożliwiające zmianę języka ścieżki audio, głośności dźwięku oraz przewijania.

Dzięki funkcji Duo polsat soundbox 4K sprawdzi się w każdych warunkach, ponieważ dekoder obsługuje dwa standardy telewizji: satelitarną oraz kablową IPTV. Krótki samouczek pozwala aktywować tą pierwszą w kilku krokach, zaś telewizja internetowa wymaga jedynie podłączenia dekodera do sieci (Internet od wybranych dostawców) i zalogowania się. Wsparcie dla funkcji CatchUP umożliwia oglądanie wybranych z wyemitowanych już odcinków seriali, filmów oraz programów telewizyjnych do nawet 7 dni wstecz. Jeśli przypadkiem przegapiliście wyczekiwaną premierę albo dopiero po emisji zorientowaliście się, że umknął Wam interesujący tytuł, to wystarczy go odnaleźć w programie i obejrzeć na żądanie.

Najważniejszą cechą dekodera jest oczywiście jakość obrazu. Dzięki rozdzielczości 4K, każdy film, serial czy program sportowy wygląda niesamowicie. Kolory są żywe, a detale wyraźne, co sprawia, że oglądanie filmów, seriali oraz sportu staje się prawdziwą przyjemnością. Prawie wszystkie platformy VOD, z których skorzystacie na dekoderze polsat soundbox 4K, oferują treści w tej rozdzielczości, a w ofercie Polsat Box dostępne są takie kanały TV w 4K, jak Eleven Sports 1 4K, NASA TV UHD, Love Nature 4K czy Museum TV 4K. A jeśli obraz będzie tak miły dla oka, to chyba dobrze byłoby, gdyby dorównywałby mu dźwięk. I tutaj właśnie wkracza nowy dekoder Polsat Box.

polsat soundbox 4K wyposażony jest w cztery wbudowane głośniki zoptymalizowane przez firmę Bang & Olufsen, co w połączeniu z technologią Dolby Atmos zapewnia niesamowite wrażenia dźwiękowe. Dźwięk jest przestrzenny, czysty i głęboki, co sprawia, że czujemy się jak w kinie. Dźwięk Atmos pozwala dokładnie rozlokować pojedyncze dźwięki w otaczającej nas przestrzeni, dzięki czemu odgłosy otoczenia czy muzyka brzmią bardziej naturalnie i przestrzennie. Dla tych, którzy nie decydują się na soundbar czy kino domowe, na przykład z powodu ograniczonej przestrzeni, dekoder będzie pełnić rolę 2 w 1, zapewniając dostęp do treści oraz wypełniając pomieszczenie dźwiękiem.

Nowy dekoder to kompletny i wszechstronny sprzęt, który zapewni odpowiednie warunki do oglądania ulubionych filmów i seriali na żądanie oraz telewizji na żywo. Rzadko który sprzęt na rynku pozwala na tak dużą elastyczność, szczególnie pod względem wsparcia dwóch rodzajów telewizji (satelitarna oraz kablowa IPTV) a także multimedialnym, bo większość osób korzystająca z polsat soundboxa 4K nie będzie czuła potrzeby inwestycji w lepszy zestaw audio, a wobec dotychczas używanych głośników wbudowanych w telewizor będzie to duży krok naprzód pod względem systemu dźwiękowego. Filmy i seriale będą bardziej angażujące, dialogi będą zawsze lepiej słyszalne, a podczas imprez sportowych atmosfera aren zmagań zawodników będzie lepiej odczuwalna. Na koniec przygotowałem garść danych technicznych dla każdego bardziej zaawansowanego użytkownika.

Specyfikacja techniczna dekodera polsat soundbox 4K:

Procesor: Broadcom BCM72178, 4-rdzeniowy, 2 GHz

Pamięć RAM: 3 GB

Pamięć wewnętrzna: 16 GB flash

System operacyjny: Android TV

Rozdzielczość obrazu: 4K (obsługa HDR10)

Dźwięk: Dolby Atmos, 4 wbudowane głośniki zoptymalizowane przez Bang & Olufsen

Łączność: Wi-Fi 6 (2,4 GHz i 5 GHz) Ethernet Bluetooth

Złącza: SAT IN (do podłączenia sygnału z anteny satelitarnej) HDMI USB Złącze zasilania 16 V / 2,5 A

Pilot: Bluetooth z funkcją komend głosowych

Funkcje dodatkowe: Chromecast TimeShift, reStart, CatchUP, nPVR (przewijanie, pauzowanie, oglądanie od początku, nagrywanie treści)

Dostęp do aplikacji: Google Play (m.in. Disney+, Max, YouTube, Amazon Prime Video)

--

Materiał powstał we współpracy z marką polsat box