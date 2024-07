Aplikacja Wonga Pay – spłacaj zakupy nawet do 45 dni za darmo!

Korzystając z Wonga Pay, możesz robić zakupy stacjonarne i internetowe oraz płacić za usługi za pomocą płatności telefonem, jednocześnie ciesząc się zastrzykiem dodatkowej gotówki, której spłatę możesz odroczyć nawet do 45 dni później. Sprawdź, jak to działa i przekonaj się, w jak wielu codziennych sytuacjach przyda Ci się taka aplikacja mobilna.

Wonga Pay – wygodna aplikacja do płacenia telefonem

Wonga Pay to aplikacja, którą pobierzesz za darmo ze sklepu Google Pay. Rejestracja zajmie tylko kilka minut i w całości wykonasz ją na swoim telefonie, który posiada dostęp do Internetu. W tym czasie zostanie sprawdzona Twoja historia kredytowa w bazach CRIF, BIG i BIK, a na jej podstawie dostaniesz limit kredytowy na określoną kwotę, która może wynieść nawet do 7 000 zł.

Po rejestracji w Wonga Pay otrzymasz własny rachunek płatniczy oraz darmową, wirtualną kartę Wonga Pay Visa, która jest od razu gotowa do użycia. Używasz jej tak, jak jest Ci wygodnie. Jeśli cenisz sobie płatności mobilne, śmiało podepnij kartę Wonga Pay Visa do wirtualnego portfela Google Pay i korzystaj z niej zarówno w telefonie, jak i w zegarku. Zapewni Ci to wygodę i dużą swobodę podczas zakupów stacjonarnych czy to przez Internet, ale też i przy płatnościach za usługi. Portfel Google Pay stanowi również bezpieczny sposób na płatności online. Pozwala uregulować należność bez pozostawiania swoich danych osobowych, a zatem w sposób utrudniający cyberprzestępcom włamanie się do Twojego konta bankowego.

Tak jak w przypadku każdego innego rachunku płatniczego, możesz monitorować wykonane transakcje w przejrzystej historii dostępnej z poziomu aplikacji Wonga Pay, w której zresztą masz wszystko w jednym miejscu.

Jak to działa? Aplikacja Wonga Pay w pigułce

W ramach swojego rachunku płatniczego masz do dyspozycji limit kredytowy i to od Ciebie zależy, jaką jego część wydasz w danym miesiącu. Możesz wydać całość, np. na wymarzony wyjazd, a możesz wykonać też tylko kilka transakcji np. na zakupy spożywcze i wykorzystać tylko 1/5 swojego limitu. Spłata należności zostaje odroczona nawet do 45 dni i przypada zawsze na 15. dzień kolejnego miesiąca. Wcześniej wybierasz, jak spłacasz – albo od razu całość i unikasz dodatkowych opłat (RRSO 0%) albo rozkładasz spłatę na 5 rat (RRSO 130,43%). Dzięki płatności ratalnej wydatek ten jest mniejszym obciążeniem dla Twojego budżetu.

Dodatkowym atutem aplikacji Wonga Pay jest to, że formalności są uproszczone do minimum, co zapewnia Ci wygodę na co dzień. Wnioskujesz tylko raz, a potem już cieszysz się przyznanym limitem, bo nie musisz każdorazowo składać wniosków, gdy potrzebujesz dodatkowych pieniędzy.

Za co zapłacisz, korzystając z rachunku Wonga Pay?

Sposób działania aplikacji Wonga Pay zapewnia dużą elastyczność w kwestiach związanych z Twoimi finansami. Wystarczy Ci tylko smartfon z dostępem do Internetu, aby robić zakupy w taki sposób, w jaki chcesz.

Jeśli najczęściej kupujesz stacjonarne, karta wirtualna Wonga Pay Visa podpięta do portfela Google Pay z pewnością Ci się przyda. W ten sposób zapłacisz zarówno za produkty w Twoich ulubionych sklepach, jak i za różne usługi, np. za fryzjera czy za taksówkę.

Cenisz sobie komfort, jaki niosą za sobą zakupy online? W Internecie również zapłacisz portfelem Google Pay, do którego dodasz kartę Wonga Pay Visa. Realizacja płatności online zajmuje tylko chwilę i będzie bezpieczna.

Preferujesz płatności gotówkowe? To świetnie! Z Wonga Pay wypłacisz też pieniądze z każdego bankomatu w Polsce (koszt wypłaty to 3 zł). Jeśli wolisz mieć w portfelu kartę fizyczną, możesz ją zamówić w dowolnym momencie aplikacji. Jednorazowa opłata za wydanie karty wynosi 25 zł.

Niezależnie od tego, z którego z tych trzech rozwiązań skorzystasz, obsługa limitu odnawialnego w Wonga Pay wygląda zawsze tak samo, czyli: przez cały miesiąc kalendarzowy wydajesz pieniądze ze swojego limitu. Na koniec okresu rozliczeniowego (ostatniego dnia miesiąca), otrzymujesz podsumowaną kwotę wszystkich Twoich wydatków. Następnie w aplikacji wybierasz sposób spłaty – jednorazowo w całości lub w 5 ratach. Kup teraz, zapłać za 30 dni lub później (nawet do 45 dni) i ciesz się zakupami już dziś!

To nie jest oferta. Przyznanie kredytu zależy od zdolności kredytowej. Szczegółowe warunki określają: Umowa Wonga Pay, Regulaminy Aplikacji Mobilnej Wonga Pay i Obsługi Kart Planet Pay oraz TOiP dostępne na: www.wongapay.pl/dokumenty. Kredytodawcą oraz dostawcą usług płatniczych jest Wonga.pl sp. z o.o. Wydawcą karty płatniczej jest Planet Pay sp. z o.o.

Artykuł sponsorowany