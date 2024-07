Acer Chromebook Plus 515 - ten komputer Cię naprawdę wspiera

Mobilny i wydajny komputer, który jeszcze pomoże nam w codziennych sprawach i obowiązkach? To właśnie mowa o Chromebooku Plus 515, którego kupując, zyskacie dostęp do usługi Google One AI Premium o wartości niemal 1200 złotych!

Chromebooki cieszą się coraz większą popularnością, a różnorodność modeli pozwala wybrać model w sam raz dla siebie. Jedną z propozycji jest wspomniany Chromebook Plus 515, który przypadnie do gustu wielu osobom. To sprzęt należący do najnowszej linii tych komputerów, gdzie ważną rolę odgrywają dodatkowe rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, a ta może okazać się przydatna na prawie każdym kroku. Niezależnie od tego, czy planujecie pracować z tekstem, grafiką czy wideo, Acer Chromebook Plus 515 jest wyposażony w rozwiązania, które ułatwią i przyspieszą Wam codziennie działania. A wszystko to na komputerze, który będzie działać do 10 godzin bez ładowarki i zapewni Wam duży ekran, gdziekolwiek się nie ruszycie.

Acer Chromebook Plus 515 jako Laptop dla nauczyciela

Niepozorna obudowa o szarym kolorze skrywa 15,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD 1080p. Dzięki temu Acer Chromebook Plus 515 doskonale sprawdzi się podczas pracy, gdy będziecie np. potrzebować dużej powierzchni roboczej podczas edycji zdjęć albo podzielicie ekran na dwie połowy pomiędzy okna aplikacji. W środku znajduje się wydajny procesor Intel Core i5 12. generacji w parze z 8 GB pamięci RAM, co pozwoli jednocześnie korzystać z wielu usług oraz bez przeszkód uruchamiać aplikacje z Androida. Te pobierzecie bezpośrednio ze Sklepu Google Play, więc jeżeli posiadacie swoje ulubione narzędzia, aplikacje lub gry, to na Chromebooku Plus od Acer skorzystacie z nich na dużym ekranie. Nie musicie też obawiać się o dostępną przestrzeń na Wasze programy i pliki - wbudowany dysk pomieści do 512 GB danych, więc bez przeszkód możecie zabrać ze sobą także komplet swoich ulubionych filmów, seriali, gier i muzykę. Stawiając kropkę nad “i” napiszę, że wszystko to będzie na Was czekać po nawet 10 sekundach od otwarcia pokrywy laptopa - Acer Chromebook Plus 515 potrzebuje tylko tyle czasu, by się uruchomić.

Chromebook stanie także na wysokości zadania, jeżeli będziecie potrzebować rozbudowanego środowiska do pracy lub rozrywki. Zestaw portów zawiera: USB 3.2 Gen. 1 typu A oraz dwa USB 3.2 Gen. 1 typu C zapewniające komfort podczas podłączania najpopularniejszych akcesoriów i urządzeń peryferyjnych. Te dwa ostatnie mogą też służyć do ładowania Chromebooka, więc jeśli posiadacie już odpowiednią ładowarkę i przewód, to będziecie mogli używać tylko jednej, by ładować swój smartfon, tablet oraz laptop. Nie mogło oczywiście zabraknąć złącza słuchawkowego 3,5 mm jack, jak również HDMI, za pomocą których szybko podłączymy ulubione słuchawki oraz ekran zewnętrzny: monitor albo projektor bez obaw o kompatybilność. Jako że większość osób stawia już na rozwiązania bezprzewodowe, to Acer Chromebook Plus 515 poradzi sobie i w tych warunkach: oferuje łączność Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) oraz Bluetooth 5.1.

Funkcje AI ułatwią komunikację

Wbudowana w laptopa kamerka internetowa posiada rozdzielczość 1080p i współpracuje z dwoma mikrofonami, dzięki czemu podczas spotkań online Wasi rozmówcy będą zawsze Was dobrze widzieć i słyszeć. Jeżeli co się wydarzy, jednym kliknięciem wyciszymy mikrofon, a w przypadku, gdy warunki do rozmowy nie będą idealne, to wtedy z pomocą przyjdą rozwiązania AI wbudowane w system i pozwalające na każdej platformie do wideorozmów poprawić oświetlenie, podmienić na inne lub rozmyć tło (różne stopnie do wyboru) oraz zredukować hałas w otoczeniu. Każda z tych funkcji jest na wyciągnięcie kursora w zasobniku Chrome OS, więc zaledwie kilka kliknięć wystarczy, by momentalnie poprawić nasz wygląd i brzmienie podczas najważniejszych spotkań. A co jeszcze potrafi ten laptop?

Gemini Advanced - twój osobisty asystent

Chromebook Plus z Gemini to gotowe do współpracy narzędzie, które pomoże nam w przygotowaniu materiałów czy lub w mgnieniu oka poprawi zdjęcie. Korzystając z rozwiązania “Help me write” możemy liczyć na błyskawicznie generowane treści, które powstają na podstawie głębokiej analizy oraz naszych poleceń. Przygotowanie wiadomości, podsumowań, raportów, a nawet prezentacji może być szybkim i bezstresowym zajęciem. Za tym procesem stoi Gemini Advanced dostępne tylko w Google One AI Premium, czyli pakiecie zapewniającym nam dostęp do najbardziej rozwiniętej wersji usługi AI od Google.

Z możliwości Gemini Advanced można także skorzystać w innych okolicznościach, na przykład w trakcie pracy nad kodem - wyszukiwanie błędów i optymalizacja mogą ograniczyć się do kilku promptów. Wtedy kod będzie przeanalizowany linijka po linijce, a użytkownik otrzyma wszystkie możliwe podpowiedzi i sugestie, co powinien zrobić, jak również gotowe rozwiązania, jeśli są możliwe. Kluczowa jest tutaj kwestia personalizacji modelu, który będzie dostosowany do oczekiwań konkretnej osoby. Na tych, którzy pracują z grafikami i zdjęciami, czeka natomiast m. in. narzędzie nazywane “Magiczną gumką”. Zamiast wielogodzinnej pracy nad plikiem, teraz wystarczy wskazać element, którego chcielibyście się pozbyć i gotowe - Gemini usunie obiekt lub osobę, nie pozostawiając po nich śladu. Oprócz usuwania zaznaczone automatycznie po wskazaniu osoby lub przedmioty można przesuwać, powiększać i pomniejszać za pomocą gestów - o takiej swobodzie w edycji zdjęć kiedyś można było tylko pomarzyć.

Gemini zmieni to, jak postrzegacie komputer. Jest to nie tylko zaawansowany model językowy, ale potężne narzędzie, które pomoże Wam pisać lepsze teksty, generując pomysły, tworząc szkice, redagując i poprawiając Wasze prace na każdym etapie. Dzięki AI od Google szybciej przyswoicie informacje, analizując i podsumowując długie dokumenty, artykuły czy strony internetowe. Będziecie mogli komunikować się sprawniej, tworząc profesjonalne e-maile, wiadomości czy posty w mediach społecznościowych, korzystając z sugestii i poprawek asystenta. Może Wam pomóc uczyć się i rozwijać, uzyskując odpowiedzi na pytania, tłumacząc teksty i ucząc się nowych języków. A bliska integracja Gemini z Chromebookiem Plus to nie tylko wygoda, ale także nowe możliwości. Dzięki niemumożecie sterować swoim Chromebookiem za pomocą głosu lub tekstu, oszczędzając czas i skupiając się na rzeczach dla Was najważniejszych.

Zdobądź Google One AI Premium na rok za darmo!

Wyobraźcie sobie, że Wasz laptop nie tylko będzie pomagać Wam w codziennych zadaniach, ale staje się Waszym osobistym asystentem, wspierając Was w pracy, nauce i rozrywce. Acer Chromebook Plus 515 z Gemini właśnie to umożliwia, oferując dostęp do zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji, które totalnie zmienią Wasz sposób korzystania z komputera. To właśnie dlatego ten model jest świetnym wyborem w ramach programu Laptop dla nauczyciela, dzięki któremu można wybrać komputer do 2500 zł realizując bon. A teraz kupując Chromebooka Plus od Acer, otrzymacie roczny pakiet Google One AI Premium o wartości dokładnie 1175,88 zł całkowicie za darmo! To naprawdę wyjątkowa okazja, aby przez 12 miesięcy cieszyć się pełnią możliwości Gemini Advanced, a dodatkowo otrzymacie aż 2 TB miejsca w chmurze na Wasze dane. Oferta rocznego pakietu Google One AI Premium gratis obowiązuje tylko przez ograniczony czas i dotyczy urządzeń aktywowanych i zakupionych w okresie od 28 maja do 31 grudnia 2024 r.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Acer