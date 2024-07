Lenovo Tab Plus – ten tablet zastąpi nawet głośnik na wakacyjnym wyjeździe

Trudno wyobrazić sobie wakacyjny wypad na plażę bez muzyki i dostępu do multimedialnych treści, ale komu chciałoby się wyładowywać plecak sprzętem na każdą okazję? Na spontanicznych wyjazdach najlepiej sprawdzałoby się urządzenie względnie uniwersalne i właśnie takim jest Lenovo Tab Plus. To wszechstronny tablet segmentu premium z funkcją głośnika Bluetooth, stworzony z myślą o rozrywce.

Zawsze gotowy do wyświetlania treści – od filmów po książki

Lenovo Tab Plus to urządzenie nietypowe pod wieloma względami, zaczynając od kwestii wizualnych. To konstrukcja o metalowym, dwutonowym wykończeniu obudowy typu unibody, która przez swoje wymiary (268.3 x 174.2 x 7.7-13.5 mm) przypomina bardziej inteligentną ramkę na zdjęcia, niż tablet – choć funkcję ramki także może pełnić. Wszystko dzięki wbudowanej podpórce na pleckach z kątem nachylenia 175 stopni i trybowi gotowości, który może automatycznie wyświetlać treści na ekranie podczas ładowania w orientacji poziomej.

Skoro o wyświetlaniu mowa, to należy wspomnieć o 11,5-calowym ekranie Lenovo Tab Plus. Pozwala na oglądanie treści w rozdzielczości 2K oraz zapewnia odświeżanie na poziomie 90 Hz. Dodatkowo wyświetlacz może też pochwalić się certyfikatem TÜV - to oznacza, że urządzenie jest mniej szkodliwe dla oczu z uwagi na ograniczoną emisję niebieskiego światła. To zaś prowadzi do kolejnej funkcji Lenovo Tab Plus, czyli narzędzia do czytania książek. Połączenie ograniczonej emisji niebieskiego światła z wbudowanym trybem immersyjnego czytania daje tabletowi możliwość symulowania kolorów prawdziwej książki.

Wszystko to sprawia, że Lenovo Tab Plus jest dobrą propozycją dla entuzjastów mobilnego oglądania filmów, ale jest jeszcze lepszą dla fanów dobrego brzmienia. Nietuzinkowy dźwięk to jego znak rozpoznawczy, a to wszystko jest możliwe dzięki współpracy z renomowanym JBL.

Tablet, który jest przenośnym głośnikiem – a może na odwrót?

Głośnik na wakacyjnym pikniku czy wypadzie nad jezioro? Pewnie, to wręcz obowiązek, ale głośnik to tylko odtwarzacz muzyki – tymczasem Lenovo Tab Plus jest czymś więcej. To system ośmiu głośników Hi-Fi Octa JBL, w tym czterech matrycowych głośników wysokotonowych i czterech niskotonowych o zrównoważonej sile, umieszczone w 4 komorach audio o łącznej pojemności 22 cm3.

Mówiąc nieco prościej, to głębokie basy i wyraźne wysokie tony, wzmocnione dodatkowo technologią Dolby Atmos – podczas korzystania ze słuchawek Lenovo Tab Plus obsługuje dźwięk wysokiej rozdzielczości o częstotliwości 24 bitów i 96 kHz.

Dlaczego to idealne urządzenie na wspólny wyjazd ze znajomymi? Cóż, nie rozwinąłem jeszcze jednej kwestii, o której wspomniałem na początku. Lenovo Tab Plus to także głośnik Bluetooth, do którego może przyłączyć się smartfon. Dzięki tej możliwości tablet może zostać centrum imprezy - niezależnie od tego, gdzie się znajduje.

Co ciekawe, wyposażono go także w funkcję spersonalizowanej kontroli głośności aplikacji. Automatycznie zwiększa ona głośność w przypadku używania ulubionej apki muzycznej lub słuchania podcastu, ściszając ją po uruchomieniu przeglądarki.

Siła dźwięku Lenovo Tab Plus nie kręci się jedynie wokół muzyki. Urządzenie z uwagi na swoją wszechstronność zostało także zaprojektowane do asystowania w pracy, a tam głośne dźwięki powinny ustępować kojącym odgłosom w tle. Tak też jest w przypadku tabletu od Lenovo, bo posiada funkcję „Dźwięki w tle”, dzięki której może odtwarzać przyjemne dla ucha audio – na przykład odgłosy natury – pozwalając na większe skupienie podczas nauki lub pracy.

Muzyka, gry i filmy przez cały dzień

Lenovo Tab Plus to multimedialny tablet, który sprosta zadaniom różnego kalibru – od oglądania filmów na YouTube, przez wielogodzinne odtwarzanie muzyki, aż po granie w proste gry mobilne. Jest na to gotowy dzięki baterii 8600 mAh na pokładzie, zapewniającej cały dzień pracy i nawet do 12 godzin transmisji strumieniowej – wspiera przy tym szybkie ładowanie 45 W, pozwalające uzupełnić brakujące procenty baterii do pełna w zaledwie 90 minut.

Jednostką napędową Lenovo Tab Plus jest procesor MediaTek Helio G99, czyli świetnie oceniany przez użytkowników układ, zapewniający dobrą wydajność – także w grach. Jeśli zaś chodzi o przechowywanie plików, zdjęć, filmów i muzyki, to Lenovo oddało w ręce użytkowników 128 lub 256 GB wbudowanej pamięci z ciekawą opcją rozszerzenia za pomocą MicroSD – tak, ten tablet posiada fizyczny slot na kartę (sprzedawaną oddzielnie), co dziś jest już wyjątkową rzadkością.

Jak na urządzenie do pracy i rozrywki przystało, Lenovo Tab Plus jest też łatwy w łączeniu z innymi urządzeniami dzięki funkcji Lenovo Freestyle. Pozwala ona na łatwe przesyłanie plików, streamowanie aplikacji czy rozszerzanie ekranu komputera.

Bezpieczeństwo – fizyczne i cyfrowe

Jeśli Lenovo Tab Plus chce aspirować do miana najlepszego towarzysza wakacyjnych podróży, to powinien posiadać stosowne zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi – na szczęście i o tym producent nie zapomniał. Tablet jest odporny na kurz i zachlapania, co potwierdzone jest certyfikatem IP52. Dzięki temu nie musicie się o niego martwić, jeśli na wycieczce dopadnie Was nieoczekiwany letni deszcz.

Odpowiednie zabezpieczenia niezbędne są też w cyfrowym świecie, dlatego użytkownik Lenovo Tab Plus może korzystać z pulpitu prywatności do zarządzania uprawnieniami. Dodatkowo producent zapewnia też 2 lata aktualizacji systemowych i 4 lata poprawek bezpieczeństwa – aż do 2028 roku.

Warto zaznaczyć, że urządzenie jest dostępne z usługą Lenovo Premium Care, dającej dostęp do spersonalizowanego wsparcia technicznego oraz Lenovo Accidental Damage Protection One, czyli swego rodzaju ubezpieczenia przed przypadkowymi upadkami i zalaniami.

Podsumowanie

Lenovo stworzyło wszechstronny tablet do pracy, nauki, rozrywki i konsumpcji treści, który puszcza oczko nie tylko do fanów minimalistycznego designu, ale przede wszystkim do entuzjastów muzyki. Dzięki ośmiu głośnikom Hi-Fi Octa JBL i możliwości uczynienia z niego głośnika Bluetooth idealnie nadaje się na imprezy plenerowe oraz wakacyjne wyjazdy ze znajomymi.

11,5-calowy wyświetlacz 2K o odświeżaniu 90 Hz, z ekranem dostosowanym do wygodnego czytania książek i dużą baterią 8600 mAh – te elementy sprawiają, że tablet ten jest prawdziwym multimedialnym centrum rozrywki dla wszystkich domowników. Na dodatek jest kompatybilny z akcesoriami takimi jak pióro Lenovo Tab Pen Plus czy bezprzewodowa klawiatura Lenovo Multi-Device, więc spokojnie poradzi sobie też jako narzędzie do pracy i nauki.

Tablet Lenovo Tab Plus jest dostępny w Polsce w dwóch wariantach cenowych. Pierwszy – ze 128 GB wbudowanej pamięci – jest dostępny już od 1449 zł. Kolejny – posiadający 256 GB pamięci – można nabyć w cenie od 1499 zł. Dodatkowo osoby, które zarejestrują zakup do 31 lipca, dostaną od Lenovo elegancki i praktyczny prezent w postaci etui typu Sleeve.

Materiał powstał we współpracy z Lenovo