Hollywoodzcy twórcy strajkują, przez co lista wstrzymanych produkcji stale się powiększa. Oto stale powiększająca się lista tytułów, które trafią do nas później niż zakładano.

Kiedy na początku miesiąca dowiedzieliśmy się o tym, że scenarzystom i producentom nie udało się dojść do porozumienia z innymi przedstawicielami branży i oficjalnie rozpoczyna się Strajk Scenarzystów 2023, można się było spodziewać opóźnień. Kto pamięta jak to wygladało w 2007 roku, tego krótsze sezony i opóźnienia dziwić nie powinny. Ale przez tych kilkanaście lat sporo się w branży zmieniło. Przede wszystkim: ilościowo. Już nie tylko kilkanaście serii w roku, a... kilkadziesiąt sezonów miesięcznie. Dla telewizji i VOD. Jesteśmy dosłownie zalewani falami nowości.

No ale właśnie, skoro klimat każdego dnia się zagęszcza, a twórcy wciąż walczą o swoje prawa — to co z seriami nad którymi prace trwały w najlepsze?

Strajk Scenarzystów 2023. O co walczą twórcy filmowy i serialowi z Hollywood?

Po zmianach w krajobrazie filmowo-serialowym, przy stale rosnącej inflacji, twórcy czują się najzwyczajniej w świecie pomijani i wykorzystywani. Mówiąc krótko: chcą lepszego traktowania i lepszych płac. Sojusz Producentów Filmowych i Telewizyjnych (Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) zaoferował — w ich opinii — wysokie stawki. Ich oferta to 86 milionów dolarów rocznie. Z propozycji negocjacyjnych Amerykańskiego Stowarzyszenia Pisarzy wynika jednak, że oczekiwaliby oni zmian skutkujących znacznie wyższą kwotą: 429 milionów dolarów. Ponadto instytucje walczące o prawa twórców chcą uregulowania kwestii sztucznej inteligencji, ustanowienia minimalnych godzin pracy i doprecyzowanie kilku innych.

A w międzyczasie, gdy trwa ich walka o lepsze jutro, kolejne plany serialowe się zwijają albo najzwyczajniej wstrzymują prace nad kolejnymi przygodami znanych i lubianych bohaterów. Jakie serie zaliczą poślizg?

Strajk Scenarzystów - lista opóźnionych seriali

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Big Mouth

Cobra Kai

Daredevil: Born Again

Evil

Hacks

Kasa

Misja: Podstawówka

Night Court

Niestabilny

Obóz Kikiwaka

Rozdzielenie

Stranger Things

Power Book III: Raising Kanan

The Venery of Samantha Bird

Yellowjackets.

Źródło: Depositphotos

Ponadto wiadomo też, że wstrzymano prace nad całym zestawem popularnych amerykańskich programów telewizyjnych. I oberwało się produkcjom takim jak The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live!, The Late Show with Stephen Colbert czy Saturday Night Live. Jeżeli śledzicie rynek związany z tego typu rozrywką po drugiej stronie świata, to doskonale zdajecie sobie sprawę, że to jedne z najważniejszych produkcji tego typu. Regularnie gromadzące miliony miłośników rozrywki przed telewizorem. Stąd też obawiam się, że dla lokalnych widzów może okazać się to większym bólem, niż opóźnione seriale.

Będzie ich więcej?

Powyższa lista 16. serii wygląda przerażająco, ale też nie łudzę się, że z czasem nie będzie się ona powiększać o kolejne produkcje. Przy dziesiątkach serii każdego miesiąca, jeżeli strajk przeciągnie się przez kilka kolejnych tygodni — lista ta z pewnością będzie się wydłużać