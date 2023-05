"Wieloryb" okazał się wielkim powrotem dla Brendana Frasera. Aktor bo wielu latach nieobecności na ekranie w głośnych produkcjach zaliczył niesamowity występ u Darrena Aronofsky’ego. Rola ta dała mu Oscara, a film należał do czołówki poprzedniego roku. Drugiego Oscara zdobył za charakteryzację, co w tym przypadku nie było żadnym zaskoczeniem, ponieważ wygląd postaci granej przez Frasera robił ogromne wrażenie. Niektórzy spodziewali się, że otyłość głównego bohatera jest efektem pracy grafików komputerowych, a mamy do czynienia z fenomenalnymi efektami praktycznymi.

Nowe filmy na Polsat Box Go - kinowe hity dostępne

Fabuła filmu koncentruje się na mężczyźnie, który z powodu otyłości odizolował się od świata i od wielu lat nie opuszcza własnego mieszkania. Część posiłków zamawia z dostawą do domu nie wychodząc jednak do dostawcy - ci pozostawiają zamówienie pod drzwiami. Regularnie odwiedza go opiekunka, ale nie jest to przypadkowa osoba. O przeszłości tej dwójki dowiadujemy się z filmu, podobnie jak i losach rodziny posiadanej wcześniej przez Charliego. On sam zmierza do autodestrukcji, lecz przed śmiercią pragnie rozliczyć się z przeszłością i spędzić trochę czasu z córką, z którą do tej pory nie miał zbyt wiele kontaktu. W tej roli zobaczymy Sadie Sink znaną ze "Stranger Things". "Wieloryb" trafił na Polsat Box Go 9 maja.

Drugą z premier jest już dostępny na platformie "Śubuk", czyli film Jacka Lusińskiego, który wcześniej nakręcił "Carte Blanche". Produkcja została nagrodzona Orłem, a fabuła opowiada o historii niezłomności matek walczących o godne życie swoich dzieci. W centrum wydarzeń jest Marysia, matka autystycznego chłopca, która pozostaje na straconej pozycji w konfrontacji z prawe, biurokracją i ludzką bezdusznością. Całość inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, a działania matek, na których czele stanęła Marysia, przyniosły znaczące zmiany w polskim systemie edukacji.

Docenione polskie filmy na Polsat Box Go w maju

Od 12 maja na Polsat Box Go dostępny będzie "Chleb i sól", który niespodziewanie okazał się sporym sukcesem Damiana Kocura. To debiut reżysera przy pełnometrażowej produkcji, której udało się zdobyć uznanie na festiwalach w Wenecji i w Gdyni. Film opowiada o spędzających wspólnie wakacje dwóch braciach i ich perspektywie na współczesną Polskę. Nieco później, bo 21 maja na platformie pojawi się "Szczęście Mikołajka" - pełnometrażowa animacja, która zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu animowanego na festiwalu w Annecy. Film przybliża oczywiście okoliczności narodzin i perypetie tytułowego łobuziaka, które znają i uwielbiają nie tylko najmłodsi widzowie.

Jeśli wolicie jednak seriale, to Polsat Box Go kontynuuje swoją serię premier nowych historii z podziałem na odcinki także w maju. W ten piątek, 12 maja doczekamy się debiutu "Teściów", czyli komediowego serialu, w którym wystąpili m. in. Cezary Pazura, Joanna Kurowska, Cezary Kosiński, Jolanta Fraszyńska, Julia Wieniawa, Paweł Wawrzecki, Piotr Gąsowski, Małgorzata Rożniatowska, Krzysztof Tyniec, a także Magdalena Wójcik. Serial opowiada o dwójce młodych ludzi, którzy wbrew obawom i sprzeciwowi rodziców chcą się pobrać.