W obecnym czasie, wspólne oglądanie ze znajomymi filmów i seriali na Netfliksie czy HBO GO jest mocno utrudnione. Można je jednocześnie uruchamiać i dzielić się na jakimś komunikatorze wrażeniami, ale dużo więcej frajdy i radości będzie, gdy będziemy mogli się jednocześnie widzieć i rozmawiać.

Wszystko bez zakładania konta czy instalowania jakichś rozszerzeń. Wystarczy przeglądarka na komputerze albo smartfon z Androidem lub iOS na pokładzie, 8 znajomych i… jedno konto w dowolnym serwisie streamingowym. To może się nie nie spodobać niektórym graczom na rynku, no może prócz Netfliksa, który to nadal nie robi problemów przy współdzieleniu kont.

Wspólne oglądanie filmów i seriali na Netflix czy HBO GO

Jak to działa? Jak wspomniałem, potrzebujemy jednego znajomego z wykupionym kontem w jednym z wybranych serwisów streamingowych, na którym znajduje się film czy serial, który to chcemy wspólnie oglądać. To będzie nasz host.