Współdzielenie konta Netflix w Polsce - ile to kosztuje

Pod koniec maja Netflix ujawnił szczegóły dotyczące zasad współdzielenia konta na platformie w Polsce. Według nowych zapisów w regulaminie, z jednego konta mogą korzystać domownicy w ramach gospodarstwa domowego, a także w innych lokalizacjach podczas wyjazdów na urlop czy służbowo. Współdzielenie konta z osobami, które nie mieszkają pod jednym dachem wiązać się jednak będzie z dodatkowymi kosztami - za każdy taki profil doliczane jest 9,99 zł miesięcznie do opłaty abonamentowej. Jeśli sie na to nie zdecydujemy, możemy przenieść profil z historią i listą ulubionych na inne konto.

Współdzielenie konta - inne serwisy VOD

Żaden z pozostałych serwisów VOD nie zdecydował się na taki krok. Niezależnie od tego, czy korzystacie z Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Amazon Prime Video, Viaplay czy lokalnych jak Polsat Box Go czy Player będziecie mogli współdzielić konto z bliskimi osobami, gdyż platformy nie wykonują żadnych ruchów ku temu, by ograniczać współdzielenie. Oczywiście regulaminy mogą zawierać stosowne zapisy, które dotyczą tych zagadnień, ale nie natrafiono jeszcze na przypadki, by którakolwiek z usług skutecznie wymagała od użytkowników potwierdzeń logowania czy dodatkowych opłat.

Ceny, liczba profili, liczba streamów - VOD w Polsce

Cenniki serwisów VOD nie zmieniają się tak dynamicznie, jak ceny produktów w sklepach, ale dodam, że poniższe zestawienie dotyczy kwot z dnia 30 czerwca 2023 roku. Niektóre z serwisów zapowiadały pewne zmiany, inne otwarcie mówiły, że do aktualizacji cen dojdzie, a inne nie wspominały jeszcze o takich decyzjach. Ceny jednak powolutku rosną i na przyszły rok prawdopodobnie każda z dużych platform VOD zaktualizuje ceny.

Najkorzystniejsza oferta należy do Amazon Prime Video przy zakupie rocznej subskrypcji, ale pamiętajcie że udostępniając dane do logowania innym osobom pozwalacie im też na dostęp do Waszego konta Amazon, za pomocą którego można robić zakupy online. Pozostałe serwisy nie różnią się znacząco od siebie przy dzieleniu konta na dwie, trzy czy nawet cztery osoby, choć należy zwrócić uwagę na fakt, że poza Netfliksem żaden serwis nie pozwala jednocześnie odtwarzać materiałów na aż czterech ekranach (Viaplay i Player tylko na dwóch, pozostałe na trzech). W kwestii profili sytuacja jest dosyć korzystna, gdyż minimum platformy pozwalają utworzyć 5 profili, natomiast SkyShowtime, Prime i Viaplay do 6. Jedynie Disney+ przewiduje korzystanie z jednego konta przez siedem różnych osób.

Disney+

Cena abonamentu (miesięcznie/rocznie) - 28,99 zł/289,90 zł

Maksymalna liczba profili - 7

Maksymalna liczba jednoczesnych streamów - 4

HBO Max

Cena abonamentu (miesięcznie/rocznie) - 29,99 zł/234,99 zł

Maksymalna liczba profili - 5

Maksymalna liczba jednoczesnych streamów - 3

SkyShowtime

Cena abonamentu (miesięcznie/rocznie) - 24,99 zł/198,99 zł

Maksymalna liczba profili - 6

Maksymalna liczba jednoczesnych streamów - 3

Amazon Prime Video

Cena abonamentu (miesięcznie/rocznie) - 10,99 zł/49 zł

Maksymalna liczba profili - 6

Maksymalna liczba jednoczesnych streamów - 3

Viaplay

Cena abonamentu (miesięcznie/rocznie) - 40 zł (Medium), 55 zł (Total)/44zł (Total)

Maksymalna liczba profili - 6

Maksymalna liczba jednoczesnych streamów - 2

Polsat Box Go

Cena abonamentu (miesięcznie/rocznie) - ok. 40 zł/brak

Maksymalna liczba profili - 5

Maksymalna liczba jednoczesnych streamów - 3

Player