Oby ten serial był tak dobry, jak jego czołówka. Dexter powraca!

Wielki serialowy hit "Dexter" doczekał się dodatkowego nowego sezonu, ale na tym twórcy nie poprzestaną. Nadchodzi prequel "Dexter: Original Sin", który opowie o wydarzeniach z lat 90, gdy Dexter Morgan dopiero uczył się być... seryjnym zabójcą. Wszystko, czego dowiedzieliśmy się w retrospekcjach oraz z narracji Dextera, teraz zostanie wyjaśnione od początku, a w serialu pojawią się doskonale znane nam postacie, jak jego siostra Deborah, ojciec Harry i nie tylko.

Pokazana podczas Comic Conu w San Diego czołówka serialu nawiązuje stylem, zawartością, kadrami i muzyką do pamiętnego intro "Dextera". Obecne są niemal wszystkie charakterystyczne elementy, wraz z uśmiechem Dextera na końcu czołówki. Trzeba przyznać, że klip prezentuje się naprawdę nieźle i dobrze wprowadza w klimat serialu, dając nam też sporą dawkę nostalgii, jeśli oglądaliście przed laty (albo ostatnio) pierwszy serial. "Dexter: Original Sin" zadebiutuje latem 2025 roku.

Dexter: Original Sin i Dexter: Resurrection - dwa nowe seriale nadchodzą!

Co ciekawe, na tym nie koniec niespodzianek, bo zostało potwierdzone, że Michael C. Hall - odtwórca roli Dextera w serialu z 2006 roku - powróci w "Dexter: Original Sin". Nie zobaczymy go na ekranie, ale to właśnie on będzie narratorem dla wszystkich wydarzeń, więc ponownie usłyszymy jego głos, co z pewnością doda całości odpowiedniego klimatu i nastroju. Jeśli nie macie dosyć Dextera i liczycie, że Showtime ma w zanadrzu coś jeszcze, co mam dla Was dobre wieści: "Dexter: New Blood", czyli nowy serial o seryjnym zabójcy z zasadami, który można uznać za nieformalny 9. sezon "Dextera", doczeka się kontynuacji.

Czy "Dexter: Resurrection" będzie epilogiem? Raczej nie, bo widać że stacja ewidentnie planuje maksymalnie wykorzystać całą markę i będzie kręcić nowe produkcje jeszcze przez jakiś czas.