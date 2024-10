Wracają bohaterowie "Młodego Sheldona"! Jeżeli tęsknicie, to ten serial musicie zobaczyć

W amerykańskiej stacji CBS rozpoczęła się już emisja serialu "Georgie & Mandy's First Marriage", czyli drugiego spin-offu "Teorii wielkiej podrywu". Jest ona bezpośrednią kontynuacją bardzo ciepło przyjętego serialu "Młody Sheldon", którego emisja zakończyła się wiosną. Widzowie jednak tak bardzo lubią tamtejszych bohaterów, że twórcy postanowili kontynuować projekty w wykreowanym przez siebie świecie.

Od początku pojawiało się wiele pytań o to, kto poza Emily Osment i Montaną Jordanem -- czyli tytułowymi Mandy i Georgem -- pojawi się w serialu. Mówiło się o gościnnych odwiedzinach wielu znanych i lubianych twarzy. A teraz serwis TVLine informuje, że już w piątym odcinku czeka nas prawdziwa uczta dla miłośników "Młodego Sheldona"!

Źródło: https://tvline.com/previews/georgie-and-mandys-first-marriage-thanksgiving-young-sheldon-reunion-photos-1235355778/

W "Georgie & Mandy's First Marriage" powróci szalona rodzina Cooperów!

Już niebawem w serialu gościnnie pojawią się zarówno Mary (mama Sheldona), Meemaw (ukochana babcia bohatera), Missy (siostra) oraz Dale. Dla wielu sporym zaskoczeniem może być brak w serialu samego Sheldona. Wiadomo jednak już od jakiegoś czasu, że wcielający się w niego aktor, Iain Armitage, póki co nie pojawi się w nowym spin-offie. Nie wiadomo jednak co czeka nas w przyszłości.

Historia jednak napisana jest tak, że poza powrotem w większej grupie - już wcześniej będziemy mogli przywitać na ekranach postacie doskonale znane z "Młodego Sheldona". Chociaz nie da się ukryć, że nowy spin-off skupia się przede wszystkim na parze nowożeńców oraz rodzicach Mandy -- Audrey i Jimie.

Wygląda na to, że serial spodobał się widzom. Pierwsze odcinki zostały bardzo ciepło przyjęte przez widzów. Niestety, zła wiadomość jest taka, że serial wciąż nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Spodziewamy się go w serwisie Max, gdzie co tydzień mogliśmy oglądać nowe odcinki "Młodego Sheldona".