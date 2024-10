Im dalej, tym lepiej. Ten polski serial zadziwia nawet fanów

Po pierwszym zwiastunie polskiego "The Office" niemal wszyscy skazywali serial na porażkę. W dniu premiery 4. sezonu można powiedzieć śmiało: produkcja CANAL+ nie tylko pozytywnie zaskoczyła, ale ma ogromny wpływ na całą branżę. "The Office PL" jest coraz lepsze!

Wyzwanie, przed którym stali twórcy "The Office PL" było niebagatelne. Mierzyli się przecież nie tylko z formatem, który dzięki amerykańskiej wersji seriali podbił cały świat, ale musieli też stanąć twarzą w twarz z polskimi odbiorcami, którzy - nie oszukujmy się - bywają niezwykle wybredni. Jednak to nie to było największą przeszkodą, lecz fakt, że produkcja typu mockumentary, która będzie opierać się na dobitnych, a czasami wręcz brutalnie szczerych wypowiedziach i komentarzach, o takim rozmachu jeszcze nad Wisłą nie powstała. Nie było jasne, jak widzowie na to zareagują, a komentarze pod pierwszymi materiałami nie napawały optymizmem.

Reklama

The Office PL - 4. sezon. Recenzja nowych odcinków

Do "The Office PL" podszedłem z otwartą głową, mając na względzie nie tylko moją gigantyczną sympatię dla "The Office" z Ameryki, ale także nasz rynek, który ewidentnie potrzebował zastrzyku świeżości. Liczyłem, że dostaniemy nie tylko dobry serial, który pokaże że możemy i powinniśmy śmiać ze wszystkiego i z każdego, ale będzie to jedynie początek i w ślad za polskim "The Office" pójdą inne projekty. Tak się stało, a sukces "1670" Netfliksa tylko udowadnia, że jest jeszcze sporo przestrzeni na takie tytuły.

Polecamy: Mamy zwiastun najnowszej produkcji Maxa. Jan Englert zachwyca kreacją

Nie wszystko w "The Office PL" się jednak udało - nastąpiła delikatna zmiana obsady po 1. sezonie, a także wymieniono czołówkę. Twórcy i obsada pokazali jednak, że są w stanie stworzyć kameralną, przyjemną, zabawną i trafną historię, na którą składają się nie tylko kartki scenariusza, ale też właściwie zagrane postacie. Zbliżanie się do granicy żenady lub balansowanie na niej jest bardzo, bardzo trudne, ale chyba nikt nie robi tego lepiej niż Adam Woronowicz w roli Darka i serial z pewnością dużo zyskał dzięki jego występowi, bo pojedyncze klipy krążące w sieci sprawiały, że trwające kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund urywki napędzały "The Office PL" widzów. Ale to nie to było kluczem do sukcesu.

Znacznie istotniejszym elementem tej układanki jest sama historia, bo zebrane w ramach jednej sceny czy odcinka najlepszych żartów lub wyśmienicie zagranych ujęć to jedno, ale nadanie całości odpowiedniego klimatu, zbudowanie tego świata od podstaw i napisanie odpowiedniej fabuły to drugie. To właśnie tutaj scenarzyści wykazali się największym wyczuciem, ponieważ koniec końców to nie śmieszne sceny działają jak najsilniejszy magnes, lecz postacie. Niektóre mogą nas irytować, z innymi będziemy sympatyzować, ale najważniejsze jest, by były to charaktery, które wzbudzają w nas pewne emocje, zapadają w pamięć i mamy ochotę z nimi dłużej przebywać. Powrót do biura Kropliczanki mogę porównać do powrotu do biura Dunder Mifflin - w obydwu miejscach czuję się równie dobrze, niemal jak u siebie.

Czy warto oglądać polskie The Office?

Najnowszy 4. sezon "The Office PL" kontynuuje wiele rozpoczętych wcześniej wątków, ale bardzo zwinnie wprowadzane są zupełnie nowe. Wracają postacie, które tylko mignęły we wcześniejszych odcinkach, ale także te które odegrały ważniejsze role. Serial nie gubi się w tym wszystkim, sprytnie prowadzone są relacje pomiędzy postaciami i choć wciąż widać wiele fabularnych filarów spokrewnionych z amerykańską wersją, to to wcale nie przeszkadza, lecz dla największych fanów "The Office" może być sporym atutem.

Głównie z tego powodu, że polska wersja nie wpada 1:1 w te same koleiny i trafiają się niespodzianki oraz zwroty akcji. Bohaterowie mają własne historie, niektórzy przechodzą nie lada przemiany, ale kilka rzeczy się nie zmienia, a do nich należy oczywiście grany przez Piotra Polaka Michał Holc. Do biura wracają Patrycja i Łuki, których postacie dodają sporo kolorytu każdemu odcinkowi i cieszę się, że są tu z powrotem. Na swoim miejscu są też skrajnie kontrowersyjne tematy i wątki, które rodzą nie lada dyskusje w biurze - tak, nadal scenarzyści nie mają zahamowań, by zbliżać się punktów zapalnych dla całego społeczeństwa. I bardzo dobrze.

Nowe odcinki 4. sezonu "The Office PL" obejrzycie na CANAL+ online, CANAL+ oraz CANAL+ 4K Ultra HD.