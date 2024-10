Beth i Ripa z "Yellowstone" czekają wielkie zmiany. Finał będzie dla nich trudny

Już tak naprawdę tylko kilka tygodni dzieli nas od premiery jednego z najbardziej wyczekiwanych finałów seriali: Yellowstone 5B. I choć już teraz ekipa odpowiedzialna za serial regularnie podgrzewa atmosferę przed wielką premierą, to do sieci trafia coraz więcej informacji na temat tego, czego możemy spodziewać się po wielkim zakończeniu serii.

Yellowstone 5B to nie tylko śmierć Johna Duttona. Wiele zmian czeka również relację Beth i Ripa

Beth i Rip to jedni z najważniejszych bohaterów "Yellowstone" -- a na pewno najbardziej charyzmatycznych. Cole Houser, czyli serialowy Rip Wheeler, udzielił wywiadu popularnemu magazynowi TV Guide, w której zapowiedział sporą zmianę w postaciach jego, a także jego ukochanej. Jak twierdzi aktor:

[finałowe odcinki] są o zbieraniu kawałków... składaniu ich z powrotem i próbie ruszenia dalej. Moja historia jest zupełnie inna. Kelly również. Zobaczysz stronę Ripa, której nie widziałeś. [Rip] Prowadzi ranczo, wspiera Beth, pomaga Kayce, robi wszystko to, czego chciałby John. Traktuje odpowiedzialność bardzo poważnie i uwielbiam to w tym roku.

Z jednej strony: dla nikogo kto śledził informacje na temat potencjalnych historii, jakie rozegrają się w finale, nie powinno być to większym zaskoczeniem. Śmierć Johna Duttona jest faktem, o którym informowano już chyba wszędzie. Zresztą sam aktor wcielający się w Johna Duttona, Kevin Costner, przyznał jakiś czas temu w wywiadzie, że przez stale przesuwające się terminy planów zdjęciowych - nie był on w stanie wpasować się w terminarz, bo miał na swojej głowie również inne projekty.

Mimo wszystko rozłąka Ripa i Beth, której świadkami byliśmy w wyemitowanych już odcinkach, także da się parze we znaki. I okaże się ona znacznie trudniejszą, niż bohaterowie początkowo to sobie zakładali. To także odciśnie swoje piętno na postaciach, w które wcielają się Cole Houser i Kelly Reilly. Aktor w tym samym wywiadzie przyznał też, że jego serialowa żona jest tak niezadowolona z obrotu spraw, że odstawi mu niezły numer.

Premiera ostatniego sezonu "Yellowstone" już w listopadzie

Bez wątpienia ostatni sezon "Yellowstone" jest jednym z najbardziej wyczekiwanych finałów serialowych ostatniej dekady. Oczekiwania są ogromne — przez co mogą być one trudniejsze do spełnienia, niż komukolwiek mogłoby się wydawać. Ale projekt jest już na finiszu: serial z nowymi odcinkami trafi do katalogu serwisu SkyShowtime już za kilka tygodni. Premierowe odcinki sezonu "Yellowstone" 5B obejrzymy już 14 listopada!