Wraca promocja na Thermomixa. Warto się pospieszyć, gdyż nie potrwa długo

W zeszłym roku producent popularnych urządzeń do gotowania Thermomix obchodził 140 lat istnienia. Przez cały ten czas, klienci oraz ci zainteresowani zakupem nowego sprzętu do gotowania mieli szansę skorzystać z różnych promocji. Thermomix, uznawany przez producenta za rewolucyjne narzędzie, zmieniające podejście do codziennego gotowania dostępny jest w sprzedaży w poprzez specjalne prezentacje, które odbywają się w domach klientów. Thermomix cieszy się dużym zainteresowaniem, choć konkurencja nie śpi - tym bardziej, że podobne na rynku rozwiązania, takie jak Monsieur Cuisine Smart, są łatwiej dostępne.

Kilka miesięcy temu firma Vorwek zapowiedziała, że już na początku 2024, cena Thermomixa TM6 wzrośnie o 460 zł. Od 8 stycznia 2024 r. za to urządzenie trzeba zapłacić 6455 zł. Dodatkowo, tuż przed okresem świątecznym zakończyła się trwająca od dłuższego czasu promocja, w ramach której można skorzystać z rat 0% dla wariantów 10, 20 i 22 raty. Tym, którym udało się skorzystać, zapewne są z zakupy zadowoleni. Ci, którzy przegapili niższą cenę i promocję ratalną, muszą pogodzić się ze zmianami. Przynajmniej jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię. Teraz, z okazji karnawału, wracają raty 0% na Thermomix TM6. A do tego, producent dorzuca kilka prezentów

Thermomix znów dostępny w ramach popularnej promocji ratalnej. Na co jeszcze mogą liczyć klienci?

Jak informuje producent, tylko w dniach 22-31.01.2024 r. przy zakupie urządzenia Thermomix TM6 klienci mogą skorzystać ze specjalnej oferty na 10 i 20 rat 0%! Dodatkowo, kupując to urządzenie, czeka na Was podwójna niespodzianka - dwa wyjątkowe prezenty o łącznej wartości 425 zł, które być może zrekompensują podwyżkę podstawowej ceny tego sprzętu. Co znajduje się w promocyjnym zestawie?

urządzenie Thermomix

Podstawowa książka kucharska "Proste pomysły"

Akcesoria tj. koszyczek, miarka, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem, przystawka Varoma

6 miesięcy bezpłatnego dostępu do portalu przepisów Thermomix Cookidoo

oraz jako prezent:

Podstawka pod urządzenie Thermomix o wartości 250 zł

Osłona noża miksującego 2.0 o wartości 175 zł

Szczegóły promocji znajdują się na stronach producenta.