Kuchnia się starzeje? Koniecznie wymień te sprzęty

Kuchnia to dla jednych symbol realizacji kulinarnych pasji, dla drugich zaś miejsce rodzinnych spotkań, ale nie zmienia to faktu, że ma ona trzy główne przeznaczenia – gotowanie, przechowywanie posiłków i zmywanie naczyń. Pod tym względem w Polsce wciąż panuje dość spora rozbieżność, bo w licznych domostwach dalej spotykamy się z gąbką i druciakiem zamiast zmywarki, kuchenką gazową zamiast indukcji i lodówkami po rodzicach, zamiast energooszczędnych lodówek nowej generacji. Chcesz zmodernizować swoją kuchnię? Zacznij od tych sprzętów.

Lodówka – dlaczego warto ją wymienić?

Mawiają, że lodówka to najlepszy przyjaciel domu. Trudno bez niej wyobrazić sobie funkcjonalne mieszkanie, a przecież odpowiednie przechowywanie jedzenia absolutna podstawa. Niestety fakt jest taki, że żywotność współczesnych lodówek to średnio około 5 lat, dlatego warto rozważ wymianę sprzętu na nowy, by nie kłopotać się później z kosztownymi wymianami poszczególnych komponentów, które potrafią przysporzyć więcej problemów, niż zakup nowej lodówki.

Źródło: Depositphotos

Spójrz na wnętrze swojej lodówki – czego jej brakuje? Nowe modele są wyposażone w szereg rozwiązań ułatwiających przechowywanie żywności, jak na przykład szuflady z temperaturą bliską 0°C, dla lepszej świeżości mięsa lub ryb. Współczesne lodówki to także wiele rozwiązań smart, wykonywanych często bez wiedzy użytkownika. Przykład? Automatyczne obniżanie temperatury po włożeniu nowych produktów – zarówno w przypadku chłodziarki jak i zamrażarki – które posiadają chociażby lodówki Bosch.

Równie istotne jest także dbanie o hałas. Stare modele potrafią turkotać tak głośno, że może to rozpraszać przykładowo podczas pracy zdalnej. Wybierając nową lodówkę celuj w ograniczenie hałasu do ok. 30 dB, by ich praca nie zakłócała codziennego funkcjonowania. No i nie zapominajmy o technologii No Frost – to podstawa, ale w niektórych domostwach wciąż można spotkać lodówki, wymagające rozmrażania. Po co robić sobie ten problem? Zamiast tego wybierz sprzęt z funkcją samodzielnego rozmrażania, w którym skropliny odprowadzane są na zewnątrz urządzenia i odparowywane pod wpływem ciepła sprężarki.

Kuchenka gazowa czy kuchnia z płytą indukcyjną? Odpowiedź jest prosta

Wróćmy do konfliktu kuchenka gazowa kontra kuchnie z płytą indykcyjną. Dlaczego warto wybrać indukcję? Bo są przede wszystkim bezpieczniejsze w codziennym użytku. Nie ma tutaj obawy o wyciek gazu, a i o oparzenie znacznie trudniej, niż w przypadku klasycznej kuchenki gazowej. Kuchnie z płytą indukcyjną, choć same w sobie mogą być nieco większym wydatkiem niż gazowe, pozwalają na zaoszczędzenie pieniędzy w dłuższym okresie z powodu niższego poboru energii.

Źródło: Depositphotos

A co z czasem gotowania? Tu także z przewagą na korzyść płyty indukcyjnej. Ta po prostu nagrzewa się znacznie szybciej niż kuchenka gazowa, a dodatkowo pozwala łatwiej kontrolować temperaturę, co jest niezwykle istotne w przypadku przyrządzania niektórych potraw, wymagających precyzji.

Nowoczesne mieszkanie? Zmywarka musi się w nim znaleźć

Gotowanie jest przyjemne, spożywanie własnoręcznie przygotowanego posiłku jeszcze lepsze, ale zmywanie? Każdy zna ten ból, dlatego w nowoczesnej kuchni po prostu nie może zabraknąć zmywarki. To, że zmywanie ręczne jest czasochłonne, nie trzeba nikomu udowadniać, ale wciąż istnieją osoby, które uważają, że gąbka i druciak to lepsze rozwiązanie, niż wrzucenie naczyń do zmywarki. Argumenty? Zazwyczaj ten, że zmywarka nie domywa – od razu zaznaczmy, że to przeszłość. W nowoczesnych urządzeniach – takich jak zmywarka Beko DEN48520X – połączenie wysokiego ciśnienia i odpowiedniej temperatury sprawia, że nawet zaschnięte zabrudzenia i zacieki nie stanowią problemu. Dzięki temu nie tylko oszczędzamy czas, ale także chronimy się przed bakteriami, które mogą osadzać się na gąbce, a przecież nikt chyba nie chce, by niepożądane zarazki przenosiły się na sztućce i naczynia.

Źródło: Depositphotos

Często pojawiającym się zastrzeżeniem jest też fakt dużych zmywarek, które nie mieszczą się w małej kuchni. Cóż, to także nie problem, bo na rynku dostępne są energooszczędne modele do zabudowy pod blatem, a jeśli i takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, to zawsze można postawić na wąskie zmywarki o kompaktowych rozmiarach, które nie ustępują większym braciom pod względem dokładności czyszczenia. Ich szerokość nie przekracza 45 cm, dzięki czemu zmieszczą się nawet w niewielkim mieszkaniu.

Stock image form Depositphotos