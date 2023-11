Thermomix czy Lidlomix – To już niemal jak spór o majonezy, pomidorową i pizzę hawajską...

Thermomix czy Lidlomix? Czy warto zapłacić ponad dwa razy więcej?

W tym artykule skupiliśmy się na 2 modelach urządzeń – Thermomix TM6 i Monsieur Cuisine Smart od Lidla. Czy różnica w cenie między nimi jest uzasadniona? Czy warto zapłacić ponad dwukrotnie więcej za Thermomixa? Przyjrzyjmy się bliżej urządzeniom, które dla jednych są kulinarnym świętokradztwem, a dla innych nieocenioną pomocą w kuchni.

Thermomix TM6 – Nowoczesny kucharz w jednym urządzeniu

Thermomix TM6 nie tylko miesza i gotuje, ale również posiada funkcje, takie jak rozdrabnianie, siekanie, miksowanie lub blendowanie. Z tymi samymi zadaniami poradzi sobie również Lidlomix. Czym więc wyróżnia się Thermomix na polu funkcji? Z unikalnych i bardziej niszowych rozwiązań warto zwrócić uwagę np. na gotowanie ryżu, gotowanie sous vide, zagęszczanie, karmelizację, smażenie, fermentację lub mielenie. Jak widać, to praktyczne centrum kuchni, które może zastąpić nieco więcej niezależnych urządzeń niż Lidlomix, co jest szczególnie przydatne dla osób z ograniczoną przestrzenią w kuchni.

Inteligentne gotowanie

Wyposażony w ekran dotykowy i możliwość połączenia z aplikacją mobilną, Thermomix TM6 oferuje inteligentne przepisy i rewolucyjny sposób przygotowywania najróżniejszych posiłków. Aplikacja dostarcza przepisy, kroki instrukcji i ułatwienia, co sprawia, że gotowanie staje się bardziej dostępne nawet dla początkujących kucharzy. Oprogramowanie Cookidoo daje dostęp do kilkudziesięciu tysięcy przepisów z całego świata.

Trwałość i jakość wykonania

Thermomix słynie z solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałów. To urządzenie, które może służyć przez wiele lat i to przede wszystkim na tym polu trzeba upatrywać przyczyn tego, że urządzenie kosztuje niemal 6 tysięcy złotych.

Płynność pracy

Oryginalny Thermomix to również precyzja i jakość działania. Użytkownicy chwalą płynność pracy, błyskawicznie reagujący system operacyjny i niezawodny ekran dotykowy. Nie bez znaczenia jest również dokładność pomiarów. Thermomix to gwarancja precyzji. Gdy ważymy produkty, mamy pewność, że zadanie to zostanie wykonane z dokładnością do 1 grama.

Thermomix TM6 – wady

Jedną z największych niedogodności związanych z Thermomixem TM6 jest... jego wysoka cena. To inwestycja, która może odstraszyć tych, którzy szukają bardziej budżetowego rozwiązania.

Lidlomix – Ekonomiczne podejście do gotowania

Jednym z największych atutów Monsieur Cuisine Smart jest znacznie niższa cena w porównaniu do Thermomixa. Tegoroczny Black Week w Lidlu bezsprzecznie udowadnia, że w kategorii cena to Lidlomix jest niekwestionowanym liderem. Promocyjna cena to zaledwie 1799 zł, czyli przeszło 3 razy mniej niż w przypadku Thermomixa.

Wielofunkcyjność w przystępnej cenie

Mimo niższej ceny, Monsieur Cuisine Smart też oferuje różnorodne funkcje, takie jak mieszanie, krojenie, gotowanie i duszenie. Jest to praktyczne rozwiązanie dla osób poszukujących ekonomicznego, a jednocześnie wszechstronnego sprzętu za niewielkie pieniądze. Mamy tu ok. 500 zaprogramowanych przepisów. Dla wielu osób plusem może być też większa pojemność naczynia.

Wady Lidlomixa

W porównaniu do Thermomix, Monsieur Cuisine Smart może brakować niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak gotowanie na parze czy sous-vide. Urządzenie pracuje głośniej, częściej się przegrzewa. Nie mamy też funkcji mycia. Pamiętajmy jednak o tym, że porównywanie urządzeń z tak różnych półek cenowych musi wiązać się z kompromisami. W pewnym stopniu niższa cena ma odzwierciedlenie również w jakości wykonania. Monsieur Cuisine Smart może być mniej trwały, niż jego droższy odpowiednik.

Czy warto zapłacić ponad dwukrotnie więcej?

Ostateczna decyzja między Thermomix a Monsieur Cuisine Smart zależy od indywidualnych preferencji, budżetu i potrzeb kulinarnych. Jeśli zależy Ci na zaawansowanych funkcjach, inteligentnym gotowaniu i możesz pozwolić sobie na bardziej kosztowną inwestycję, Thermomix TM6 będzie bezapelacyjnie najlepszym wyborem. Z kolei, jeśli szukasz ekonomicznego rozwiązania, które spełni podstawowe potrzeby kuchenne, Monsieur Cuisine Smart powinien sprostać mniej wygórowanym oczekiwaniom.