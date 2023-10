Zdrapki i kupony w Lidlu: Jak płacić mniej za zakupy z aplikacją

Chyba każdy dyskont oferuje dziś swoją aplikację umożliwiającą robienie tańszych zakupów. Jak wygląda to w Lidlu? Wystarczy aplikacja Lidl Plus, w której znajdziecie kupony oraz wirtualne zdrapki.

Jak płacić mniej za zakupy w Lidlu (kupony w aplikacji)?

Lidl Plus to aplikacja zakupowa, która pomoże zaoszczędzić kilka złotych, jeśli kupujecie w Lidlu. Dzięki specjalnym ofertom, kuponom i wirtualnym zdrapkom, możesz płacić mniej za swoje ulubione produkty spożywcze i nie tylko. W tym artykule omówimy, jak korzystać z Lidl Plus, jak znaleźć i aktywować promocje oraz jak wygląda wirtualne zdrapywanie.

Co to jest Lidl Plus?

Lidl Plus to aplikacja, która działa na telefonach z systemem Android w wersji 7.0 i iOS 14.0 lub nowszych. Oferuje wiele korzyści, które pozwalają na oszczędzanie na zakupach w Lidlu. Co ważne, rabaty są dostępne tylko dla użytkowników aplikacji.

Jak skorzystać z kuponu promocyjnego w Lidlu?

Co tydzień, aplikacja oferuje zestaw różnych kuponów, które możesz aktywować w swoim ulubionym sklepie Lidla. Oto jak to zrobić:

Otwórz aplikację Lidl Plus. Kliknij symbol kuponu. Zobacz, które kupony są aktualnie dostępne. Uruchom kupon, klikając przycisk "Aktywuj". Aktywowane kupony zostaną automatycznie uwzględnione przy kasie, gdy zeskanujesz swoją wirtualną kartę Lidl Plus, dostępną w aplikacji.

Wirtualne zdrapki w Lidlu

Kolejnym interesującym elementem aplikacji Lidl Plus są wirtualne zdrapki. Za każdym razem, gdy zeskanujesz aplikację Lidl Plus przy kasie, nagrodą za zakupy będzie właśnie taki typ kuponu. W tym przypadku nigdy nie wiemy, z jakiej promocji będzie można skorzystać. Oto jak to działa:

Otwórz aplikację Lidl Plus. Wybierz swoją Zdrapkę Plus na ekranie głównym pod kuponami lub w powiadomieniach z podsumowaniem zakupów. Pora na najlepszą zabawę, czyli zdrapywanie. Nie musisz używać do tego paznokcia. W przypadku wirtualnej zdrapki wystarczy energiczne przesuwanie palcem po ekranie. Odbierz dodatkowy kupon i zrealizuj go przy okazji kolejnych zakupów.

Jakie typy zdrapek oferuje Lidl?

Aplikacja Lidl Plus oferuje trzy poziomy zdrapkowych nagród w zależności od wartości Twoich zakupów

Zdrapka srebrna (próg zakupowy do 50 zł)

Przykładowe rabaty:

Cukiernia w Sercu Lidla, Croissant 27% masła: 1+1 gratis

Pilos, Camembert naturalny lub ziołowy: -40%

Ryneczek Lidla, Jabłka Jonagold, luz: -50%

KUCHNIA LIDLA.PL, Mąka Tortowa typ 450 pszenna: 2 w cenie 1

Piekarnia w sercu Lidla, Chleb pełen ziaren: -40%

Snack Day, Chipsy wielozbożowe różne rodzaje: 1+1 gratis

Zdrapka złota (próg zakupowy od 50,01 do 100 zł)

Przykładowe rabaty:

Złota Nioska, Świeże jaja wielkość L 10 sztuk, klasa A: -50%

fin CARRÉ, Czekolada mleczna, biała lub deserowa: 2 w cenie 1

Ryneczek Lidla, Bio Banany Premium, luz: -44%

Solevita, Sok 100% pomarańczowy: 1+1 gratis

Combino, Makaron Spaghetti z mąki durum: 1+1 gratis

Zdrapka diamentowa (próg zakupowy powyżej 100,01 zł)

Przykładowe rabaty:

Pilos, Ser Gouda w plastrach XXL: -50%

Pikok, Parówki z szynki: 1+1 gratis

Ryneczek Lidla, Granat, luz: -50%

Floralys, Papier toaletowy rumiankowy, 3-warstw., 150 list: 1+1 gratis

Bellarom, Kawa mielona Gold RFA: 1+1 gratis

Jak zacząć korzystać z aplikacji Lidl Plus?

Oto kroki, które musisz podjąć, aby zacząć korzystać z aplikacji Lidla:

Pobierz aplikację z Google Play lub App Store. Otwórz aplikację na swoim urządzeniu. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Wybierz swój ulubiony sklep i podaj swoje imię. Zaakceptuj regulamin ochrony danych osobowych.

Po zarejestrowaniu w aplikacji można już przeglądać dostępne kupony i aktywować je przed zakupami. Po zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus przy kasie otrzymasz wirtualne zdrapki, które przekształcają się w dodatkowe rabaty.

Oferty specjalne w Lidlu

Aplikacja Lidla pozwala też sprawdzać bieżące oferty specjalne. Są to promocje, których nie trzeba aktywować. Wystarczy zeskanować aplikację przy kasie.