Co do jedzenia zamawiają Polacy? Przegląd raportu Pyszne.pl

Pyszne.pl prezentuje raport "Food Trendy 2023/24", z którego dowiadujemy się o faktach, liczbach i trendach dotyczące jedzenia. Co ciekawego prezentuje?

W raporcie Food Trendów Pyszne.pl na 2023 rok wyróżniono kuchnie i potrawy, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Analiza oparta jest na danych wewnętrznych serwisu oraz międzynarodowych i lokalnych badaniach. Raport komentują także eksperci z blogosfery kulinarnej, prezentujący ciekawe fakty i dzielący się swoimi spostrzeżeniami na tematy kulinarne. Raport dostarcza również wgląd w ewolucję naszych zwyczajów kulinarnych, rzucając światło na to, co było w centrum zainteresowania kulinarnego w Polsce w 2023 roku.

Najpopularniejsze danie 2023 roku to kebab, który wyprzedził ubiegłorocznego mistrza - pizzę margheritę. Na szczycie rankingu znalazły się także: schabowy, cheeseburger i pierogi ruskie. Najchętniej zamawianą kuchnią była kuchnia włoska. Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się kuchnia polska, amerykańska, arabska i japońska. Z raportu dowiadujemy się między innymi, że średnia cena pizzy w Polsce w 2023 roku to 43 zł i jest około 17% wyższa niż w 2022 roku. A cztery trendy: Mood Food, Zero Heroes, Fuzja Kultur i Virale na talerzu zyskały na popularności w 2023 r. Pyszne.pl wspólnie z globalną agencją analityczną WGSN.

Food Trendy Pyszne.pl. Co ciekawego przynosi raport?

Polacy ulegają zmianom w swoich preferencjach żywieniowych, szczególnie w kontekście spożycia mięsa, zwracając uwagę na kuchnię wegetariańską. Świadczy o tym rosnący odsetek zamówień dań bezmięsnych na platformie Pyszne.pl. W 2023 roku udział tych zamówień wzrósł do prawie 27%, z czego blisko 9% stanowiły potrawy wegańskie. Polscy klienci najchętniej wybierali wegetariańskie klasyki, takie jak pizza margherita, pierogi ruskie i sałatka grecka. W przypadku dań wegańskich szczególnie popularne były falafel, sajgonki i zupa miso. Największymi entuzjastami kuchni wegetariańskiej są mieszkańcy Wrocławia, którzy zamówili najwięcej dań wegetariańskich na Pyszne.pl. Natomiast stricte wegańskie, cieszyły się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Bydgoszczy.

W którym mieście w Polsce średnia wartość zamówienia w Pyszne.pl jest najwyższa? Pierwsze miejsce zajmuje stolica województwa śląskiego - Katowice. Mieszkańcy tego miasta wydają przeciętnie 71,27 zł. Na przeciwległym biegunie tego zestawienia znajduje się Lublin (60,13 zł). Fast foodowe "klasyki", czyli pizza i burger, w 2023 roku kosztują w Polsce średnio 43 zł (około 17% więcej, niż przed rokiem) i 31,5 zł (25%). Najwięcej muszą za nie zapłacić mieszkańcy Łodzi.

Raport Food Trend 2023 składa się z 40 stron, na których znajdziecie ciekawe dane, analizy i wnioski. Aby pobrać pełną wersję raportu wystarczy odwiedzić dedykowaną stronę Pyszne.pl.