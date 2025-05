Microsoft rozpieszcza graczy. Tak dobrego miesiąca dawno nie było

Microsoft długo kazał czekać na aktualizację listy gier, jakie w maju pojawić się w ramach różnych abonamentów Xbox Game Pass. W co zagracie w tym miesiącu?

Xbox Game Pass to bez wątpienia jeden z najważniejszych abonamentów na rynku gier wideo. Dostępny w kilku wariantach pozwala graczom konsolowym i pecetowym na granie w najpopularniejsze tytuły – i to nie tylko na tych sprzętach. Gry od wewnętrznych studiów Microsoftu, jak i te wydawane przez największe firmy na rynku dostępne są także w chmurze, co pozwala na uruchamianie ich na kompatybilnych telewizorach, smartfonach i tabletach.

Każdego miesiąca pojawia się przynajmniej kilka mocnych produkcji, w które warto zagrać. W ostatnim czasie mieliśmy w czym wybierać: Road 96, Robin Hood – Sherwood Builders, EA Sports UFC 5 w ramach EA Play, które jest częścią abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, czy oryginalne Diablo, z którymi mogą się zapoznać posiadacze komputerów PC. Było też Borderlands 3 Ultimate Edition, South of Midnight, Commandos: Origins, zgarniające świetne oceny premierowe Clair Obscur: Expedition 33, czy The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Wszystko to za kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Xbox Game Pass w maju. W co zagrać w tym miesiącu?

Microsoft dość długo kazał nam czekać na aktualizację listy gier, które do katalogu Xbox Game Pass zawitają w tym miesiącu. Zazwyczaj firma robi to w ostatnich dniach poprzedniego. Teraz kazała nam czekać do pierwszych dni maja. Teraz już wiemy, w jakie tytuły, w jakie gracze zagrają w najbliższych dniach!

Już dostępne

Dredge (Xbox Series X|S, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



7.05

Dragon Ball Xenoverse 2 (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

Dungeons of Hinterberg (Konsole) teraz dostępne także w Game Pass Standard

Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series X|S) teraz dostępne także w Game Pass Standard

Metal Slug Tactics (Konsole) teraz dostępne także w Game Pass Standard



8.05

Revenge of the Savage Planet (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



13.05

Warhammer: Vermintide 2 (Konsole, Chmura) Game Pass Ultimate Game Pass Standard



15.05

DOOM: The Dark Ages (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



16.05

Kulebra and the Souls of Limbo (Konsole, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



20.05

Firefighting Simulator: The Squad (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

Police Simulator: Patrol Officers (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.05