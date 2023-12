Wprowadź świąteczny nastrój do swojego domu z telewizją internetową Televio już od 1 zł

W obliczu zimowej aury nic nie równa się z chwilą spędzoną z bliskimi przy ulubionym programie telewizyjnym. Ta tradycja rodzinna nabiera zupełnie nowego wymiaru, gdy oglądając wspólnie film świąteczny, korzystamy z nowoczesnych funkcji. A te właśnie są dostępne w Televio, TV online, która na święta oferuje swoją usługę w jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie.

Telewizja internetowa z myślą o nowych użytkownikach przygotowała specjalną promocję na koniec roku. Subskrybując teraz jeden z trzech podstawowych pakietów, otrzymasz 50% zniżki na 3 pierwsze miesiące. Usługę możesz wypróbować już za 1 zł za pierwszy miesiąc.

Klasyczna rozrywka w nowoczesnym wydaniu

Zostało już zaledwie kilka dni do świąt, ale dla wielu osób będzie to niezwykle intensywny okres. Trzeba jeszcze zrobić ostatnie zakupy, posprzątać i przygotować kolację, by w końcu usiąść razem przy stole. Gdy najedzeni wymienimy się już prezentami, przyjdzie też wymarzony czas na odpoczynek i wspólną rozrywkę, a ta czeka na Ciebie w Televio, bo filmy dla całej rodziny to obowiązkowa pozycja w ofercie telewizji online.

Platforma udostępnia 120 kanałów, wśród których znajdują się popularne stacje filmowe, m.in. zestaw kanałów FilmBox, AXN i FX. Warto tutaj wspomnieć, że w grudniu subskrybenci pakietu BASIC i FAMILY mogą korzystać z kanałów filmowych PREMIUM za darmo przez cały miesiąc. Televio w prezencie przedświątecznym dodało do wymienionych pakietów dodatkowe stacje w tym AXN, AXN Black, AXN White, AXN Spin, FX i FX Comedy.

W ramówce tych i wielu innych stacji możesz oglądać świąteczne komedie takie jak „Holiday”, a także inne ciekawe tytuły, które świetnie nadadzą się na rodzinny seans, np. „Julie i Julia” „Jumanji: Przygoda w dżungli” lub „Królewna Śnieżka”. Większość stacji będzie również oferować bajki dla dzieci w tym „Kot w butach”, „Kraina lodu 2” i „Auta”. Twoje pociechy znajdą też ulubioną rozrywkę w Disney Channel, Disney Junior, CBeebies i innych kanałach dla dzieci.

Oczywiście nie ma świąt bez kultowych tytułów! W Wigilię Polsat jak do roku pokaże film „Kevin sam w domu”, a TVN „Ekspres polarny” i animację „Grinch”. Nie zabraknie też innych świątecznych historii w tym „Artur ratuje Gwiazdkę”, „Rodzinny dom wariatów” czy „Miłość jest wszystkim”. Przygotuj się również na polskie klasyki! Przez całe święta na kilku różnych kanałach transmitowany będzie „Znachor”, więc z pewnością go nie przegapisz. Wymienione filmy znajdziesz teraz w Televio w wyjątkowej ofercie pakietu BASIC, który jest dostępny już za 1 zł za pierwszy miesiąc. Za kolejne 3 miesiące zapłacisz 4,90 zł zamiast 9,90 zł.

Jeżeli kochasz sportowe emocje, to trwa obecnie sezon sportów zimowych, a w telewizji transmitowane są skoki narciarskie. Już 22 grudnia odbędą się Mistrzostwa Polski w Zakopanem, a 12 stycznia turniej w Wiśle. Wybrane zawody Turnieju Świata możesz odtwarzać na kanałach TVN i TVP 1, również dostępnych w pakiecie BASIC.

Warto zauważyć, że Televio, jako nowoczesna platforma telewizyjna online, umożliwia przewijanie większości kanałów do 7 dni wstecz, a także nagrywanie audycji bezpośrednio w aplikacji, dzięki temu filmy dostępne są na życzenie. Co więcej, możesz je oglądać, pomijając reklamy. Transmisje telewizyjne możesz też zatrzymywać w dowolnym momencie, nie martwiąc się o utratę treści.

Oglądaj na każdym urządzeniu, zawsze i wszędzie

Telewizja internetowa to nie tylko nowoczesne funkcje, ale też możliwość oglądania na wielu ekranach jednocześnie. Televio działa na większości telewizorów Smart TV z systemem Android TV, a także na Samsung i LG Smart TV. Platforma posiada wsparcie dla starszych odbiorników za pomocą dekoderów Apple TV, Android TV i Amazon Fire TV. Televio oferuje też sprzedaż własnego dekodera Media Box Q. Ulubione programy TV możesz przesyłać na duży ekran również strumieniowo za pomocą technologii Chromecast i AirPlay.

Gdy będziesz potrzebować trochę odpocząć od wspólnego oglądania, to zawsze możesz odtworzyć Televio na telefonie, tablecie lub, komputerze. Aplikacje telewizyjne są dostępne do pobrania na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS, dzięki temu telewizja jest dostępna z dowolnego miejsca w domu, ale także poza nim. To pozwoli Ci zabrać ulubione kanały dosłownie wszędzie w Polsce i całej UE. Jeżeli wolisz oglądać na większym ekranie niż telefon, telewizja online działa też na komputerze i laptopie. Wystarczy zalogować się do usługi na stronie internetowej Televio.

Poza możliwością oglądania na wielu ekranach dodatkową zaletą jest opcja tworzenia osobnych profili użytkowników, dzięki czemu każdy członek rodziny może dostosować telewizję do swoich indywidualnych potrzeb. Funkcje takie jak oznaczanie ulubionych filmów i seriali lub zmiana kolejności kanałów sprawiają, że każdy może cieszyć się spersonalizowanym doświadczeniem oglądania.

Wypróbuj na święta za 1 zł i zapłać o połowę mniej przez kolejne trzy miesiące

Na koniec roku Televio przygotowało specjalną promocję dla nowych klientów. Telewizja internetowa oferuje 50% zniżki na 3 pierwsze miesiące subskrypcji jednego z trzech pakietów podstawowych. Pakiet BASIC możesz wypróbować już za 1 zł za pierwszy miesiąc. Za kolejne trzy miesiące zapłacisz 4,90 zł, zamiast 9,90 zł miesięcznie.

Z Televio nie wiąże Cię żadna długoletnia umowa. Z subskrypcji możesz zrezygnować w dowolnym momencie, bez dodatkowych kosztów. Wejdź na stronę Televio i sprawdź wszystkie dostępne w ofercie pakiety.