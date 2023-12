Hulajnoga elektryczna lub rower pod choinkę? Tutaj znajdziesz inspirację!

Wiemy, że znalezienie prezentu dla fana jednośladów nie jest wcale takim łatwym zadaniem, dlatego przygotowaliśmy zestawienie pomysłów na gwiazdkową niespodziankę, które spełnią oczekiwania użytkowników pojazdów elektrycznych. Niezależnie od tego, czy obdarowywana osoba śmiga na rowerze, czy na hulajnodze – w tej publikacji znajdziesz świąteczne inspiracje odnoszące się do zarówno do samych pojazdów, jak i akcesoriów przydatnych podczas jazdy. Jaki rower elektryczny do miasta, czym powinna charakteryzować się hulajnoga off-road’owa i jak dobrać hulajnogowy prezent dla nastolatka? Odpowiedzi znajdziesz w tej publikacji.

Dlaczego pojazdy elektryczne to dobry pomysł na gwiazdkowy prezent? Przede wszystkim ze względu na oryginalność – po co kupować bliskiej osobie kolejny telefon, zegarek lub słuchawki, jeśli możesz ją zaskoczyć tak nietypowym upominkiem. Umieszczony pod choinką bez wątpienia zrobi wrażenie i zaintryguje wszystkich domowników. Co ważne, zarówno hulajnoga, jak i rower to sprzęt, który będzie służył przez długie lata i uprzyjemni codzienne wyprawy – nie tylko do pracy, lecz także na aktywności własne lub spotkania z przyjaciółmi. Dodatkowo, korzystanie z takich jednośladów wspiera proekologiczne postawy i pozytywnie wpływa na zdrowie użytkownika.

Hulajnogi elektryczne pod choinkę

Patrząc na hulajnogi elektryczne niewprawionym okiem, można błędnie stwierdzić, że tak liczne pojazdy na rynku w zasadzie niczym się od siebie nie różnią, ale nic bardziej mylnego. Oprócz oczywistych różnic w specyfikacji technicznej każda z nich ma też swoje przeznaczenie, by spełniać szczegółowe wymagania grupy docelowej. Weźmy przykładowo na warsztat hulajnogi miejskie. Modele z tej kategorii powinny cechować się dobrym oświetleniem, lekką konstrukcją i względnie dużym zasięgiem, by jej użytkownik nie martwił się o rozładowanie w podróży do pracy czy szkoły. Jeśli więc szukasz najlepszego prezentu dla osoby, która często przemierza miejskie ścieżki, postaw na taki model jak Motus Scooty 10 2023, z zasięgiem nawet do 65 kilometrów i przednim oświetleniem o mocy 2,5 W, przydatnym podczas wieczornych przejazdów.

Zupełnie innej charakterystyki oczekujemy natomiast od hulajnóg dla pasjonatów, którzy oprócz typowo ulicznych podróży lubią też wyskoczyć poza miasto. Elektryczne jednoślady dla heavy userów, takie jak Motus Pro 10, to pojazdy, które muszą radzić sobie w każdym środowisku – zarówno na drogowych nierównościach, jak i polnych ścieżkach off-road’u. Z tego powodu przed zakupem koniecznie trzeba wziąć pod uwagę skuteczną amortyzację (np. wahaczową), profilowaną kierownicę, a także szeroki podest z miejscem na dwie stopy, najlepiej z gumowaną powierzchnią antypoślizgową, bo poza miastem stabilność kierowcy – z uwagi na nierówny teren – chroni go przed niepożądanymi wypadkami. Wielbicielom adrenaliny polecamy także modele z rodziny Ruptor, które wyróżniają się nie tylko mocnymi parametrami, lecz także designerskim wyglądem.

Równie specyficzną kategorią są też hulajnogi elektryczne dla dzieci i nastolatków. W tym przypadku pierwsze skrzypce gra bezpieczeństwo, dlatego pojazd powinien być prosty w obsłudze i wyposażony w skuteczny system hamulcowy. Dlatego najlepszym wyborem na świąteczny upominek dla malucha będzie model Motus KID, dostępny w trzech wariantach kolorystycznych.

Hulajnogowy prezent dla nastolatka powinien łączyć w sobie aspekty bezpieczeństwa z młodzieżowym pazurem, by wyróżniać się pośród rówieśników. Motus Scooty 8.5 oraz Motus PRO 8.5 Lite spełnią wymagania obdarowanego, zapewniając też spokój ducha rodzicom.

Postanowiliśmy wyróżnić jeszcze osobną kategorię dla użytkowniczek hulajnóg lub dla pań, które zawsze o hulajnodze elektrycznej marzyły. Jeśli w tym roku chcesz swojej drugiej połówce lub bliskiej znajomej sprezentować jednoślad pod choinkę, to weź pod uwagę niewielką wagę, delikatny design i wygodę jazdy. Wszystkie te czynniki znajdziesz zaś w hulajnodze Motus Scooty 10 LITE 2022 (lub Scooty LITE 2023), która cechuje się właśnie trzema pastelowymi wersjami kolorystycznymi, niską wagą 12,5 kg i prostym systemem składania, z dodatkowym zabezpieczeniem, chroniącym przed przypadkowym złożeniem.

Rowery elektryczne na świąteczny prezent

Boom na hulajnogi to stosunkowo nowe zjawisko. Ci, którzy preferują rowerową klasykę w nowym, dopakowanym technologią wydaniu, powinni zwracać priorytetowo uwagę na zasięg i baterię, ale podobnie jak w przypadku hulajnóg liczą się szczegóły i konkretny odbiorca. Rowery miejskie częściej wybierają panie, dlatego niech za wzór posłuży nam Motus City White. Elektryczne rowery nie są aż tak ekstrawaganckie jak hulajnogi i znacznie mocniej trzymają się klasycznych wzorców. Diabeł tkwi w szczegółach, takich jak rozmiar ramy czy dodatkowe akcesoria w postaci koszyka lub ergonomicznego siodełka.

Nie oznacza to jednak, że rowerem elektrycznym możemy poruszać się tylko w obrębie granic miasta. Są bowiem modele wyczynowe, przeznaczone do wielu zadań i rozrywek. W tym przypadku prędkość i duże koła mają znacznie. Niebagatelną rolę odgrywają też hamulce tarczowe, które w przypadku off-road’u zapewnią kierowcy bezpieczeństwo na nierównych nawierzchniach. Wspomniałem o kołach – dobrze celować w modele 27-calowe, takie jak w Motus MTB, czyli elektrycznym rowerze dla prawdziwych pasjonatów aktywnego trybu życia.

Rowerowi miłośnicy wypadów poza miasto chętnie znajdą też pod choinką takie modele jak Motus Eco i Motus Fat Road, czyli pojazdy stosunkowo uniwersalne. Niestraszne im bowiem zarówno wysokie chodniki jak i polne ścieżki, a dzięki sporemu zasięgowi powyżej 40 km można wybrać się na naprawdę długą wycieczkę.

Jeśli osoba, której chcesz sprawić gwiazdkowy prezent, ma już rower lub hulajnogę, to żaden problem – dodatkowe akcesoria zawsze się przydadzą. Pogoda za oknem co prawda już nieco mroźna, ale nie powstrzymuje to niektórych kierowców przed wybieraniem pojazdu elektrycznego jako głównego środka transportu. Warto więc umilić im podróż i zapakować w świąteczny papier chustę lub nowy kask, by zapewnić nie tylko ochronę przed wiatrem, ale także przed upadkami.

W tym okrasie łatwo o zabrudzenie sprzętu dlatego pasjonat jednośladów z pewnością ucieszy się z zestawu do czyszczenia hulajnóg Mr Motus Box, składającego się ze specjalnego płynu oraz szczotki i szmatki do polerowania trudno dostępnych miejsc.

Każdy kierowca pojazdu elektrycznego powinien mieć też ze sobą dwa podstawowe gadżety – zapięcie rowerowe, zabezpieczające przed kradzieżą, oraz kompaktowy kompresor do opon – ten od Motus to też jednocześnie latarka i powerbank, czyli wielofunkcyjne urządzenie na czarną godzinę. Na nie zaś przydałby się jakiś schowek i to także przewidzieliśmy. W przypadku hulajnogi trudno o koszyk bądź bagażnik, dlatego Motus przygotował futurystycznie wyglądającą sakwę na akcesoria, przypinaną do kierownicy. Jest nie tylko wodoodporna – co niezbędne w okresie zimowym – ale także całkiem pojemna, nawet do 3L.

Świąteczne promocje na hulajnogi i rowery elektryczne od Motus

Hulajnogi elektryczne lub rowery to świetny pomysł na prezent pod choinkę nie tylko dlatego, że to uniwersalne pojazdy, którymi można poruszać się przez cały rok, ale także z uwagi na fakt, że z okazji świąt można wyrwać je w dużo niższej cenie. Rowery elektryczne takie jak Motus City, Motus MTB czy Motus Fat Road możecie kupić teraz w cenie niżej nawet o 2500 zł! W przypadku hulajnóg elektrycznych promocje są równie imponujące. Na objętych akcją modelach, takich jak Motus Pro 10 Sport 2021, Motus Pro 8.5 Lite lub Motus KID zaoszczędzisz nawet do 2 tys. zł.