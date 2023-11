Promocja na Black Friday w Televio. Kup pakiet BASIC za 1 zł i zdobądź pakiet PREMIUM za darmo!

Kto nie lubi, po codziennych obowiązkach, oddać się relaksowi z ulubionym serialem czy programem? Cieszyć się wspólnym czasem z rodziną w towarzystwie filmu, który sprawia radość i wywołuje uśmiech na ustach. Jednak to właśnie ten klasyczny sposób oglądania telewizji zmienia się, a coraz więcej rodzin sięga po bardziej zaawansowane rozwiązania.

Takim właśnie potrzebom współczesnego rynku odpowiada telewizja internetowa Televio. Subskrypcja jest niezwykle łatwa i nie musisz wiązać się żadnym długoterminowym zobowiązaniem, a dodatkowo możesz korzystać z najnowocześniejszych funkcji i udogodnień teraz w nowej, atrakcyjnej cenie!

Aby rozpocząć subskrybowanie Televio wystarczy złotówka. Na kolejne 3 miesiące telewizja internetowa oferuje 50% zniżki. Co więcej, w promocji na Black Friday nowi użytkownicy, którzy wybiorą pakiet BASIC, otrzymają w prezencie pakiet PREMIUM na miesiąc za darmo.

Odkryj zalety telewizji internetowej Televio

Z telewizją internetową Televio nigdy nie będziesz się nudzić, a jej dostępność i wygoda zapewnią komfort oglądania. To właśnie tutaj możesz korzystać z wielu zaawansowanych funkcji jak: tworzenie nagrań, przewijanie kanałów czy dodawanie swoich ulubionych audycji do rekomendowanych tytułów.

W Televio masz możliwość, aby przewijać większość kanałów do 7 dni wstecz, dzięki temu nie musisz martwić się, że jakiś program nie będzie dla Ciebie dostępny. Funkcja ta pozwala również pomijać reklamy dla wybranych audycji, co więcej w dowolnym momencie możesz zatrzymać transmisję.

Platforma Televio oferuje również funkcję nagrywania audycji bezpośrednio w aplikacji, dzięki temu ulubiona rozrywka dostępna jest dla Ciebie w dowolnym momencie. Na własne nagrania masz aż 120 godzin, które będą przechowywane aż do 6 miesięcy.

Aby wyszukiwanie filmów stało się jeszcze łatwiejsze, Televio stworzyło sekcję Polecane. Dzięki podziałowi na kategorie szybciej można odnaleźć ulubione treści. Rekomendowane tytuły to prosty sposób na cieszenie się wybranymi audycjami. Rozwiązanie to przypomina znane platformy streamingowe i niewątpliwie takie jest.

Televio przygotowało również nową funkcję dla swoich użytkowników. Od teraz w szczegółach programu znajdziesz opcję dodania filmu, serialu lub programu do ulubionych. Wszystkie zaznaczone w ten sposób programy pojawią się na ekranie głównym w sekcji Ulubione programy. To, co potrzebne będzie od teraz zawsze pod ręką.

Platforma internetowa Televio dostosowuje się również do widzów dając możliwość tworzenia profili użytkowników. Dzięki temu każdy członek rodziny może oznaczać swoje ulubione kanały i zmieniać ich kolejność. Z jednym kontem można stworzyć 5 profili w tym profil dziecięcy.

Televio możesz również oglądać aż na 2 Smart TV i dalszych urządzeniach dodatkowych jednocześnie!

Wypróbuj Televio bez zobowiązań

Dzięki Televio już nie musisz ograniczać się do oglądania telewizji na kanapie. Televio, oprócz telewizora, działa również na laptopie, tablecie czy telefonie. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, gdyż możesz oglądać ulubione programy, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci komfort oglądania, Televio oferuje aplikacje mobilne, które możesz pobrać na swoje urządzenie ze sklepów Google Play lub App Store. Televio działa na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. Teraz ulubione kanały telewizyjne są na wyciągnięcie ręki.

Aplikacje telewizyjne są dostępne na większości odbiorników Smart TV z systemem Android TV. Usługa działa również za pomocą dekoderów z systemem Android TV i dekoderów Apple TV. Telewizja internetowa oferuje też sprzedaż własnego urządzenia – Media Box Q z systemem Android TV.

Subskrypcja Televio jest niezwykle prosta. Na start wystarczy jedynie złotówka, aby zacząć cieszyć się oglądaniem. Dodatkowo nie wiąże Cię żadne długoterminowe zobowiązanie. A teraz Televio wychodzi jeszcze bardziej naprzeciw nowym użytkownikom, proponując wyjątkową promocję na Black Friday.

Dzięki obecnej promocji telewizję internetową Televio możesz wypróbować za 1 zł za pierwszy miesiąc. Co więcej, użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup pakietu BASIC za 1 zł, pakiet PREMIUM otrzymają w prezencie za darmo. Z pakietu PREMIUM można korzystać bezpłatnie przez cały miesiąc i cieszyć się bogatą ofertą kanałów TV w tym filmowych, dokumentalnych, kanałów dla dzieci i wiele więcej. Promocja trwa od 20 do 26 listopada 2023 roku.

Dodatkowo na 3 pierwsze miesiące subskrypcji jednego z trzech pakietów podstawowych Televio oferuje 50% zniżki. Dzięki temu za usługę zapłacimy:

BASIC – na próbę za 1 zł za pierwszy miesiąc, kolejne 3 miesiące za 4,90 zł za miesiąc, a później 9,90 zł za miesiąc.

FAMILY – 14,90 zł za miesiąc przez pierwsze 3 miesiące, później 29,90 zł miesięcznie.

PREMIUM – 19,90 zł za miesiąc przez pierwsze 3 miesiące, później 39,90 zł miesięcznie.