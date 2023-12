Czas na podwójną radość. Zegarkowy duet nie tylko dla zakochanych

Czas Świąt to nie tylko okres magii, spotkań z rodzinami i pysznego jedzenia. To także czas poszukiwań idealnych prezentów dla bliskich. Dlatego właśnie Huawei wychodzi z propozycją, która sprawi, że święta nie będą wyłącznie kolejną okazją do wspólnych spotkań, ale przede wszystkim będą wyjątkową okazją do podzielenia się upominkami z najbliższymi. Jak dwa identyczne zegarki mogą wprowadzić do Waszego życia jeszcze więcej radości?

Świąteczna promocja Huawei to oferta, obok której nie można przejść obojętnie. To także zaproszenie do stworzenia unikalnego zegarowego duetu dla par. Nie ma lepszego sposobu na upamiętnienie wspólnie spędzonych chwil niż zegarki, które odmierzają czas w harmonii i jednym rytmie . W końcu czas spędzony razem to najcenniejszy prezent, jaki możemy sobie nawzajem podarować.

Zakup dwóch zegarków to nie tylko prezent, ale symboliczny krok w stronę jeszcze bliższego związku.

Świąteczna promocja Huawei. Zestawy dla dwojga

No właśnie, a co wybrać? Świąteczna promocja Huawei obejmuje zestawy dla dwojga składające się z dwóch zegarków, w tym modeli Huawei Watch GT 3, Watch Fit 2 Active, Watch Fit 2 SE. Kupując Huawei Watch GT 3 za 899 zł, Watch GT 3 Active możecie kupić za 699 zł. Przy zakupie Watch Fit 2 Active za 499 zł, drugi Watch Fit 2 Active dostaniecie za 449 zł. Podobnie wygląda to w przypadku Huawei Watch Fit 2 SE. Kupując jeden zegarek za 349 zł, drugi kupicie za 299 zł.

Czym charakteryzują się poszczególne modele?

Huawei Watch GT 3 i GT 3 Active to przede wszystkim elegancka tarcza pokryta zakrzywionym szkłem 3D roztaczającym w świetle miękką poświatę - niczym tafla wody. Minimalistyczna konstrukcja z wykończeniem na wysoki połysk doskonale komponuje się w towarzystwie nowoczesnych, starannie wyselekcjonowanych pasków. Zegarek wyposażony jest w szereg czujników, w tym żyroskop, akcelerometr, czujnik geomagnetyczny, pulsometr optyczny, czujnik oświetlenia, barometr, czujnik temperatury. W zależności od modelu bateria w zegarku wystarczy na 7 lub 14 dni pracy, a dzięki ładowaniu bezprzewodowemu można szybko naładować, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Zegarek dostępny jest w kilku wykończeniach i z całym zestawem rozmaitych pasków oraz bransoletek. I tak oto Watch GT3 w wersji złotej 42mm ze złotą bransoletą perfekcyjnie wpasuje się nawet w eleganckie, bankietowe, stylizacje. Ten większy wariant w wersji stalową bransoletą, będzie idealny zarówno na co dzień, ale zada szyku także przy oficjalnych stylizacjach. Wariant biały, ze skórzaną opaską, to opcja niezwykle uniwersalna. Idealna na co dzień, od święta i na siłownię. Jest jak kameleon, który zadziała niezależnie od okoliczności. Wersja Huawei GT 3 Active w czarnym, większym, wariancie — to ewidentnie najbardziej sportowe wydanie. Zarówno pod względem funkcji, jak i wyglądu. Mimo tego wygląda jednak stylowo i doskonale sprawdzi się nie tylko podczas uprawiania sportów, ale również na co dzień.

Huawei Watch Fit 2 Active charakteryzuje się polimerową obudową w kolorze czarnym lub różowym z fluoroelastomerowym paskiem w tym samym kolorze. Wyposażony jest w podstawowy zestaw czujników. Oprócz 97 trybów sportowych, znajdziemy w nim spersonalizowane plany treningowe dla biegaczy, 5-systemową geolokalizacja oraz całodobowe monitorowanie tętna i saturacji (SpO2), analizę snu i wykrywanie stresu oraz monitorowanie cyklu menstruacyjnego. Dzięki różnym wariantom kolorystycznym obudowy i wymiennym paskom, każdy znajdzie w ofercie coś dla siebie. Zarówno fani bardziej sportowych, jak i eleganckich, rozwiązań!

Huawei Watch Fit 2 SE to przede wszystkim kompan dla sportowców i ludzi aktywnie spędzających czas. Posiada 101 trybów sportowych, w tym kilka nowych dyscyplin takich, jak koszykówka, piłka nożna, padel czy esport. Jedną z jego ważniejszych funkcji jest Running Ability Index mająca pomóc bardziej efektywnym treningu. Do tego indywidualne plany biegowe w oparciu o płeć, wzrost, wagę, tętno, a także intensywność i częstotliwość treningów.

Firma nie zapomina jednak o tych, którzy szukają najnowszych modeli zegarków. Huawei Watch GT 4 choć nie jest dostępny w ramach promocji “zestawów dla dwojga”, można go kupić wraz ze słuchawkami FreeBuds SE 2 za darmo. Zegarek wyposażony jest w ekran LTPO AMOLED, który dzięki aktywnemu odświeżaniu na poziomie 1 Hz pozwoli na oszczędność energii, dzięki której zegarek podziała jeszcze dłużej. Do tego szereg trybów sportowych, które mają wspomóc użytkowników w bardziej efektywnych ćwiczeniach oraz zupełna nowość - funkcja "w formie", której zadaniem jest pomoc w kontrolowaniu deficytu kalorycznego.

Zegarki Huawei, które mówią jedną historię

Każdy zegarek ma swoją historię do opowiedzenia i każdy może być wyjątkowy i jedyny. Ale co jeśli chcemy, aby zegarki dla dwojga opowiadały wspólną historię? To bardzo proste! Smartwatche Huawei to nieskończone możliwości personalizacji, w tym ogromny wybór i dostosowanie pasków i tarcz. Ten sam pasek i ta sama tarcza to idealna opcja dla tych, którzy chcą pokazać światu wyraźny znak, że należą do dwóch bliskich sobie osób. Nie ma jednak problemu, by dobrać paski tak, by harmonijnie komponowały się się ze stylem obojga. To doskonały sposób, aby zegarki były nie tylko praktycznym gadżetem, ale również modnym akcentem.

Dzięki personalizacji pasków i tarcz, zegarki dla dwojga nabierają jeszcze bardziej osobistego charakteru podkreślającego relację. Wspólnie dobrane detale sprawiają, że te urządzenia nie tylko pokazują czas, ale również opowiadają historię miłości i wspólnych doświadczeń. Jest to niezwykły prezent, który łączy w sobie zarówno praktyczność, jak i sentymentalną wartość. Szczegóły promocji znajdziecie na oficjalnej stronie Huawei.

-

Wpis powstał we współpracy z Huawei